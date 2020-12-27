Горіла хата, палала,
Мама Коболєва у Монако
На мульон відпочивала (с)
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 27 гру, 2020 19:45
Додано: Нед 27 гру, 2020 20:05
Суть як завжди в показусі.
Більшість боєздатної техніки загнали в штучні котли, де вона була знищена або захоплена, а у війська відправляли підшаманену техніку 3-4-ї категорій з баз зберігання.
Стратегічні арсенали знищили, а виробництво нових боєприпасів не забезпечили.
З першого погляду ситуація ніби трохи краща ніж в 2014, але стратегічно стан після Петрових реформ гірший ніж до, бо запасів бронетехніки на БЗВТ нема, складів з боєприпасами нема, воювати нема чим.
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