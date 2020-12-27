Горіла хата, палала,
Мама Коболєва у Монако
На мульон відпочивала (с)
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 27 гру, 2020 19:45
Додано: Нед 27 гру, 2020 20:05
Суть як завжди в показусі.
Більшість боєздатної техніки загнали в штучні котли, де вона була знищена або захоплена, а у війська відправляли підшаманену техніку 3-4-ї категорій з баз зберігання.
Стратегічні арсенали знищили, а виробництво нових боєприпасів не забезпечили.
З першого погляду ситуація ніби трохи краща ніж в 2014, але стратегічно стан після Петрових реформ гірший ніж до, бо запасів бронетехніки на БЗВТ нема, складів з боєприпасами нема, воювати нема чим.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Нед 27 гру, 2020 20:59
речь о том, что государство может отбирать у населения все доходы и трынькать их на кредиты и другую хрень. Должен быть какой-то ограничитель, а его нет. Отсюда и все проблемы.
Вот к примеру повесить кому-то на шею наркомана, обязав оплачивать его расходы, а этот наркоман будет бегать и набирать кредиты на очередную дозу под залог вашего имущества. Наркоман растрынькивает все ваши деньги, а вы это видите и ничего сделать не можете, т.к. обязаны оплачивать все долги, которые он наберёт. Это не здоровая ситуация.
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 27 гру, 2020 21:15, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 27 гру, 2020 21:06
а у нас есть демократия?...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Додано: Нед 27 гру, 2020 21:12
Газовики:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 27 гру, 2020 21:34
Какой очередной эпический бред от человека не имеющего элементарных знаний о предмете.
1) В Израиле сейчас живет 9 млн .человек, а не 15, из которых более 1 млн арабов не служащих в армии.При образовании Израиля 14 мая 1948г, а не 1949г там жили 600тыс.человек.
2) Израиль воюет с дня основания, а реальная помощь от США начала поступать во время войны Судного дня в 1973г. До этого 3 войны - 1948, 1956и 1968г Израиль выграл без какой-либо американской помощи.Причем население нападавших арабских стран превышало население Израиля не в 3 раза, а в десятки.
3) Военная и экономическая помощь США за все время его существования составила 40,32+17,99+11.46+49=119 млрд.дол, а не 150
Такую же по размеру помощь в те же годы симметрично получали окружающие его арабские страны, в первую очередь Египет.
4) У Израиля не было и нет задач завоевать какие-либо арабские страны или их территории, но свои территории Израиль в отличие от Украины за 72 года не потерял.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 27 гру, 2020 21:42
Я дал ссылку на немецкий источник - крупнейшую европейскую биржу Deutsche Boerse. А вы продолжайте верить сообщениям местного ворья, которое вам платежки присылает
Додано: Нед 27 гру, 2020 21:47
Т.е. переводя с русского на русский - никакой военной доктрины и стратегии в отношении Крыма и Донбасса нет кроме распила бюджета на какие-то дроны и какую-то высокоточную артиллерию.Одно ожидание чуда что Россия сама распадется.
Сама Украина никаких санкций вводить не собирается т.к. кричит о нехорошей России решившей оставить ее без платы за транзит газа с вводом Северного потока-2, но при этом почему-то искренне убеждена что это кто-то сделает за нее хотя европейцы к которым так рвутся евроинтеграторы уже давно показали что Россия им ближе.
Никаких компенсаций кроме тех 3 млрд.баксов которые Россия сама решила заплатить и с которой Коболевы-Витренко неплохо премировались нет и не будет.
И зачем в очередной раз молиться на стандарты НАТО если в Израиле армия точно не хуже любой европейской страны НАТО и он не пребывает в этой организации?
Востаннє редагувалось shapo в Нед 27 гру, 2020 21:48, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 27 гру, 2020 21:48
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