Додано: Нед 27 гру, 2020 21:34

budivelnik написав: shapo написав: Я вас спрашивал как Украина собирается освобождать Крым и Донбасс от России, а не выполнять требования для вступления в НАТО. Я вас спрашивал как Украина собирается освобождать Крым и Донбасс от России, а не выполнять требования для вступления в НАТО. 40-млн безядерна країна в протистоянні з 140-млн ядерною поки що не може атакувати і виграти...

Але при цьому- вона може використати досвід того ж 15-млн ізраїлю,який поки не отримав військової допомоги від США, до того часу не рипався проти арабів...

А тепер по часу..

Ізраїль був створений у 1949 році.... - яким роком датована його перемога(та й то часткова) над арабами?..

Тобто 71 рік пройшов, а євреї так і не відрапортували про перемогу...і то після того як США влили в ізраїльську військову машину 150 млрд доларів. 40-млн безядерна країна в протистоянні з 140-млн ядерною поки що не може атакувати і виграти...Але при цьому- вона може використати досвід того ж,який поки не отримав військової допомоги від США, до того часу не рипався проти арабів...А тепер по часу..... - яким роком датована його перемога(та й то часткова) над арабами?..Тобто 71 рік пройшов, а євреї так і не відрапортували про перемогу...і то після того як США влили в ізраїльську військову машину

Какой очередной эпический бред от человека не имеющего элементарных знаний о предмете.1) В Израиле сейчас живет 9 млн .человек, а не 15, из которых более 1 млн арабов не служащих в армии.При образовании Израиля 14 мая 1948г, а не 1949г там жили 600тыс.человек.2) Израиль воюет с дня основания, а реальная помощь от США начала поступать во время войны Судного дня в 1973г. До этого 3 войны - 1948, 1956и 1968г Израиль выграл без какой-либо американской помощи.Причем население нападавших арабских стран превышало население Израиля не в 3 раза, а в десятки.3) Военная и экономическая помощь США за все время его существования составила 40,32+17,99+11.46+49=119 млрд.дол, а не 150Такую же по размеру помощь в те же годы симметрично получали окружающие его арабские страны, в первую очередь Египет.4) У Израиля не было и нет задач завоевать какие-либо арабские страны или их территории, но свои территории Израиль в отличие от Украины за 72 года не потерял.