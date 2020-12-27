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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6932693369346935>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:45

  Вкладчик1234 написав:У когось "палає" :D ?


Горіла хата, палала,
Мама Коболєва у Монако
На мульон відпочивала (с)
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:05

  shapo написав:Вы упорно не отвечаете на основной вопрос - в чем суть военной реформы Порошенко?

Суть як завжди в показусі.
Більшість боєздатної техніки загнали в штучні котли, де вона була знищена або захоплена, а у війська відправляли підшаманену техніку 3-4-ї категорій з баз зберігання.
Стратегічні арсенали знищили, а виробництво нових боєприпасів не забезпечили.
З першого погляду ситуація ніби трохи краща ніж в 2014, але стратегічно стан після Петрових реформ гірший ніж до, бо запасів бронетехніки на БЗВТ нема, складів з боєприпасами нема, воювати нема чим.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:59

  vitaliy_berdinskikh написав:речь про политические партии и избирателей которые есть в иных демократиях и нет в нашей?


речь о том, что государство может отбирать у населения все доходы и трынькать их на кредиты и другую хрень. Должен быть какой-то ограничитель, а его нет. Отсюда и все проблемы.

Вот к примеру повесить кому-то на шею наркомана, обязав оплачивать его расходы, а этот наркоман будет бегать и набирать кредиты на очередную дозу под залог вашего имущества. Наркоман растрынькивает все ваши деньги, а вы это видите и ничего сделать не можете, т.к. обязаны оплачивать все долги, которые он наберёт. Это не здоровая ситуация.
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 27 гру, 2020 21:15, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:06

  vitaliy_berdinskikh написав:речь про политические партии и избирателей которые есть в иных демократиях и нет в нашей?

а у нас есть демократия?... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:12

  Nazarkino написав:
  zРадио написав:
  diplomnet написав:А вот не пойму газ летом закупаются хранилища по летней цене а сейчас зимой нам выпаривают по 9.600 грн..

кстати, на европейском споте газ стремительно дешевеет. От октябрьских максимумов уже -25%. Так что нынешнее ценообразование - это даже не "импортный паритет" и не "Дюссельдорф+", это какой-то "Беспредел++"
https://www.boerse-frankfurt.de/commodi ... cal-prices


брехня,на спотовому ринку і тому числі на таких площадках як TTF ціна в жовтні приблизно світила 13-14 євро за МВт * год,на сьогодні 17.40
https://kosatka.media/uk
у самому кінці сайту є графа проказати усі графіки


Газовики:
Після нетривалої стабільності в цінах, в останні тижні газ на європейському континенті знову почав різко дорожчати. За останній місяць його вартість зросла більш як на чверть. Так, на європейському хабі TTF з 25 листопада по 24 грудня ціна зросла на 25,7%, а на хабі NCG на 26,8%. https://ifgaszbut.104.ua/ua/Info-for-co ... -na--40754
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:34

  budivelnik написав:
  shapo написав:Я вас спрашивал как Украина собирается освобождать Крым и Донбасс от России, а не выполнять требования для вступления в НАТО.
40-млн безядерна країна в протистоянні з 140-млн ядерною поки що не може атакувати і виграти...
Але при цьому- вона може використати досвід того ж 15-млн ізраїлю,який поки не отримав військової допомоги від США, до того часу не рипався проти арабів...
А тепер по часу..
Ізраїль був створений у 1949 році.... - яким роком датована його перемога(та й то часткова) над арабами?..
Тобто 71 рік пройшов, а євреї так і не відрапортували про перемогу...і то після того як США влили в ізраїльську військову машину 150 млрд доларів.


Какой очередной эпический бред от человека не имеющего элементарных знаний о предмете.
1) В Израиле сейчас живет 9 млн .человек, а не 15, из которых более 1 млн арабов не служащих в армии.При образовании Израиля 14 мая 1948г, а не 1949г там жили 600тыс.человек.
2) Израиль воюет с дня основания, а реальная помощь от США начала поступать во время войны Судного дня в 1973г. До этого 3 войны - 1948, 1956и 1968г Израиль выграл без какой-либо американской помощи.Причем население нападавших арабских стран превышало население Израиля не в 3 раза, а в десятки.
3) Военная и экономическая помощь США за все время его существования составила 40,32+17,99+11.46+49=119 млрд.дол, а не 150 http://cyclowiki.org/wiki/%D0%92%D0%BE% ... 0%BB%D1%8E.
Такую же по размеру помощь в те же годы симметрично получали окружающие его арабские страны, в первую очередь Египет.
4) У Израиля не было и нет задач завоевать какие-либо арабские страны или их территории, но свои территории Израиль в отличие от Украины за 72 года не потерял.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:42

  Ой+ написав:Газовики:
Після нетривалої стабільності в цінах, в останні тижні газ на європейському континенті знову почав різко дорожчати. За останній місяць його вартість зросла більш як на чверть. Так, на європейському хабі TTF з 25 листопада по 24 грудня ціна зросла на 25,7%, а на хабі NCG на 26,8%. https://ifgaszbut.104.ua/ua/Info-for-co ... -na--40754


Я дал ссылку на немецкий источник - крупнейшую европейскую биржу Deutsche Boerse. А вы продолжайте верить сообщениям местного ворья, которое вам платежки присылает :oops:

Зображення

https://www.boerse-frankfurt.de/commodity/erdgas/charts
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:47

  shapo написав:Вы что, совсем неспособны ничего понять или ответить нечего и лепите что попало?
Я вас спрашивал как Украина собирается освобождать Крым и Донбасс от России, а не выполнять требования для вступления в НАТО....


  Schmit написав:Если вы внимательно читали, я уже отвечал на этот вопрос. Сейчас Украине не нужно ничего освобождать. Выбивать все больше санкций и компенсаций в судах - все, что нужно делать. С Крымом и Донбассом нужно выжидать момента и быть готовыми действовать решительно.
Вот сейчас никак нельзя допустить подачу воды в Крым, пусть скрепцы изрядно потратятся еще на опреснители. А чтобы у пуйла даже мысли не возникало чтото еще захватывать - армия должна реально соответствовать стандартам НАТО, должны быть на готове и дроны, и высокоточная артиллерия, и многотысячный мобилизационный резерв.


Т.е. переводя с русского на русский - никакой военной доктрины и стратегии в отношении Крыма и Донбасса нет кроме распила бюджета на какие-то дроны и какую-то высокоточную артиллерию.Одно ожидание чуда что Россия сама распадется.
Сама Украина никаких санкций вводить не собирается т.к. кричит о нехорошей России решившей оставить ее без платы за транзит газа с вводом Северного потока-2, но при этом почему-то искренне убеждена что это кто-то сделает за нее хотя европейцы к которым так рвутся евроинтеграторы уже давно показали что Россия им ближе.
Никаких компенсаций кроме тех 3 млрд.баксов которые Россия сама решила заплатить и с которой Коболевы-Витренко неплохо премировались нет и не будет.
И зачем в очередной раз молиться на стандарты НАТО если в Израиле армия точно не хуже любой европейской страны НАТО и он не пребывает в этой организации?
Востаннє редагувалось shapo в Нед 27 гру, 2020 21:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:48

  Тракторист написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:речь про политические партии и избирателей которые есть в иных демократиях и нет в нашей?

а у нас есть демократия?... ;)

У НАС є, у ВАС напевно немає. ;)
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:22

  shapo написав:3) Военная и экономическая помощь США за все время его существования составила 40,32+17,99+11.46+49=119 млрд.дол, а не 150


в 2016 было еще 38 миллиардов долларов:
https://www.reuters.com/article/us-usa- ... SKCN11K2CI
Амвросий
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