Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Вы упорно не отвечаете на основной вопрос - в чем суть военной реформы Порошенко?
Суть як завжди в показусі. Більшість боєздатної техніки загнали в штучні котли, де вона була знищена або захоплена, а у війська відправляли підшаманену техніку 3-4-ї категорій з баз зберігання. Стратегічні арсенали знищили, а виробництво нових боєприпасів не забезпечили. З першого погляду ситуація ніби трохи краща ніж в 2014, але стратегічно стан після Петрових реформ гірший ніж до, бо запасів бронетехніки на БЗВТ нема, складів з боєприпасами нема, воювати нема чим.
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vitaliy_berdinskikh написав:речь про политические партии и избирателей которые есть в иных демократиях и нет в нашей?
речь о том, что государство может отбирать у населения все доходы и трынькать их на кредиты и другую хрень. Должен быть какой-то ограничитель, а его нет. Отсюда и все проблемы.
Вот к примеру повесить кому-то на шею наркомана, обязав оплачивать его расходы, а этот наркоман будет бегать и набирать кредиты на очередную дозу под залог вашего имущества. Наркоман растрынькивает все ваши деньги, а вы это видите и ничего сделать не можете, т.к. обязаны оплачивать все долги, которые он наберёт. Это не здоровая ситуация.
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 27 гру, 2020 21:15, всього редагувалось 3 разів.
брехня,на спотовому ринку і тому числі на таких площадках як TTF ціна в жовтні приблизно світила 13-14 євро за МВт * год,на сьогодні 17.40 https://kosatka.media/uk у самому кінці сайту є графа проказати усі графіки
Газовики:
Після нетривалої стабільності в цінах, в останні тижні газ на європейському континенті знову почав різко дорожчати. За останній місяць його вартість зросла більш як на чверть. Так, на європейському хабі TTF з 25 листопада по 24 грудня ціна зросла на 25,7%, а на хабі NCG на 26,8%. https://ifgaszbut.104.ua/ua/Info-for-co ... -na--40754
shapo написав:Я вас спрашивал как Украина собирается освобождать Крым и Донбасс от России, а не выполнять требования для вступления в НАТО.
40-млн безядерна країна в протистоянні з 140-млн ядерною поки що не може атакувати і виграти... Але при цьому- вона може використати досвід того ж 15-млн ізраїлю,який поки не отримав військової допомоги від США, до того часу не рипався проти арабів... А тепер по часу.. Ізраїль був створений у 1949 році.... - яким роком датована його перемога(та й то часткова) над арабами?.. Тобто 71 рік пройшов, а євреї так і не відрапортували про перемогу...і то після того як США влили в ізраїльську військову машину 150 млрд доларів.
Какой очередной эпический бред от человека не имеющего элементарных знаний о предмете. 1) В Израиле сейчас живет 9 млн .человек, а не 15, из которых более 1 млн арабов не служащих в армии.При образовании Израиля 14 мая 1948г, а не 1949г там жили 600тыс.человек. 2) Израиль воюет с дня основания, а реальная помощь от США начала поступать во время войны Судного дня в 1973г. До этого 3 войны - 1948, 1956и 1968г Израиль выграл без какой-либо американской помощи.Причем население нападавших арабских стран превышало население Израиля не в 3 раза, а в десятки. 3) Военная и экономическая помощь США за все время его существования составила 40,32+17,99+11.46+49=119 млрд.дол, а не 150 http://cyclowiki.org/wiki/%D0%92%D0%BE% ... 0%BB%D1%8E. Такую же по размеру помощь в те же годы симметрично получали окружающие его арабские страны, в первую очередь Египет. 4) У Израиля не было и нет задач завоевать какие-либо арабские страны или их территории, но свои территории Израиль в отличие от Украины за 72 года не потерял.
Після нетривалої стабільності в цінах, в останні тижні газ на європейському континенті знову почав різко дорожчати. За останній місяць його вартість зросла більш як на чверть. Так, на європейському хабі TTF з 25 листопада по 24 грудня ціна зросла на 25,7%, а на хабі NCG на 26,8%. https://ifgaszbut.104.ua/ua/Info-for-co ... -na--40754
Я дал ссылку на немецкий источник - крупнейшую европейскую биржу Deutsche Boerse. А вы продолжайте верить сообщениям местного ворья, которое вам платежки присылает
shapo написав:Вы что, совсем неспособны ничего понять или ответить нечего и лепите что попало? Я вас спрашивал как Украина собирается освобождать Крым и Донбасс от России, а не выполнять требования для вступления в НАТО....
Schmit написав:Если вы внимательно читали, я уже отвечал на этот вопрос. Сейчас Украине не нужно ничего освобождать. Выбивать все больше санкций и компенсаций в судах - все, что нужно делать. С Крымом и Донбассом нужно выжидать момента и быть готовыми действовать решительно. Вот сейчас никак нельзя допустить подачу воды в Крым, пусть скрепцы изрядно потратятся еще на опреснители. А чтобы у пуйла даже мысли не возникало чтото еще захватывать - армия должна реально соответствовать стандартам НАТО, должны быть на готове и дроны, и высокоточная артиллерия, и многотысячный мобилизационный резерв.
Т.е. переводя с русского на русский - никакой военной доктрины и стратегии в отношении Крыма и Донбасса нет кроме распила бюджета на какие-то дроны и какую-то высокоточную артиллерию.Одно ожидание чуда что Россия сама распадется. Сама Украина никаких санкций вводить не собирается т.к. кричит о нехорошей России решившей оставить ее без платы за транзит газа с вводом Северного потока-2, но при этом почему-то искренне убеждена что это кто-то сделает за нее хотя европейцы к которым так рвутся евроинтеграторы уже давно показали что Россия им ближе. Никаких компенсаций кроме тех 3 млрд.баксов которые Россия сама решила заплатить и с которой Коболевы-Витренко неплохо премировались нет и не будет. И зачем в очередной раз молиться на стандарты НАТО если в Израиле армия точно не хуже любой европейской страны НАТО и он не пребывает в этой организации?
Востаннє редагувалось shapo в Нед 27 гру, 2020 21:48, всього редагувалось 1 раз.