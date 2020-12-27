в 2016 было еще 38 миллиардов долларов:
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 27 гру, 2020 22:22
в 2016 было еще 38 миллиардов долларов:
Додано: Нед 27 гру, 2020 22:27
Я их сосчитал в 2018-2019г т.к. они рассчитаны на 10 лет до 2028г
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 28 гру, 2020 15:11
Re: Політичні дискусії
Це які ще штучні котли вигадали зелені ватани? Котли були реальні, як і російські регулярні війська, не кажучи вже про російську техніку.
А те що техніка ламалась через раз, то вона така була ще за радянських часів, особливо нічого не змінилось, з тих часів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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