RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6931693269336934

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:22

  shapo написав:3) Военная и экономическая помощь США за все время его существования составила 40,32+17,99+11.46+49=119 млрд.дол, а не 150


в 2016 было еще 38 миллиардов долларов:
https://www.reuters.com/article/us-usa- ... SKCN11K2CI
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3073
З нами з: 26.02.09
Подякував: 429 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:27

  Амвросий написав:
  shapo написав:3) Военная и экономическая помощь США за все время его существования составила 40,32+17,99+11.46+49=119 млрд.дол, а не 150


в 2016 было еще 38 миллиардов долларов:
https://www.reuters.com/article/us-usa- ... SKCN11K2CI

Я их сосчитал в 2018-2019г т.к. они рассчитаны на 10 лет до 2028г
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4340
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:11

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Більшість боєздатної техніки загнали в штучні котли, де вона була знищена або захоплена, а у війська відправляли підшаманену техніку 3-4-ї категорій з баз зберігання.
Стратегічні арсенали знищили, а виробництво нових боєприпасів не забезпечили.

Це які ще штучні котли вигадали зелені ватани? Котли були реальні, як і російські регулярні війська, не кажучи вже про російську техніку.
А те що техніка ламалась через раз, то вона така була ще за радянських часів, особливо нічого не змінилось, з тих часів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11403
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1152 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6931693269336934
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18977)
28.12.2020 15:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.