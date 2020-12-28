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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6931693269336934

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:22

  shapo написав:3) Военная и экономическая помощь США за все время его существования составила 40,32+17,99+11.46+49=119 млрд.дол, а не 150


в 2016 было еще 38 миллиардов долларов:
https://www.reuters.com/article/us-usa- ... SKCN11K2CI
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:27

  Амвросий написав:
  shapo написав:3) Военная и экономическая помощь США за все время его существования составила 40,32+17,99+11.46+49=119 млрд.дол, а не 150


в 2016 было еще 38 миллиардов долларов:
https://www.reuters.com/article/us-usa- ... SKCN11K2CI

Я их сосчитал в 2018-2019г т.к. они рассчитаны на 10 лет до 2028г
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:11

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Більшість боєздатної техніки загнали в штучні котли, де вона була знищена або захоплена, а у війська відправляли підшаманену техніку 3-4-ї категорій з баз зберігання.
Стратегічні арсенали знищили, а виробництво нових боєприпасів не забезпечили.

Це які ще штучні котли вигадали зелені ватани? Котли були реальні, як і російські регулярні війська, не кажучи вже про російську техніку.
А те що техніка ламалась через раз, то вона така була ще за радянських часів, особливо нічого не змінилось, з тих часів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:38

  lapay написав:
  unicdima написав:Більшість боєздатної техніки загнали в штучні котли, де вона була знищена або захоплена, а у війська відправляли підшаманену техніку 3-4-ї категорій з баз зберігання.
Стратегічні арсенали знищили, а виробництво нових боєприпасів не забезпечили.

Це які ще штучні котли вигадали зелені ватани? Котли були реальні, як і російські регулярні війська, не кажучи вже про російську техніку.
А те що техніка ламалась через раз, то вона така була ще за радянських часів, особливо нічого не змінилось, з тих часів.

А такі котли які були в 2014 та 2015 в Дебальцево, чомусь ні сепари ні росіяни в такі котли не потрапляли, навіть з повністю оточеного Словянська вони спокійнісінько собі вийшли. В 2014 навіть нормальної лінії фронту не було.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:41

  unicdima написав:
  lapay написав:
  unicdima написав:Більшість боєздатної техніки загнали в штучні котли, де вона була знищена або захоплена, а у війська відправляли підшаманену техніку 3-4-ї категорій з баз зберігання.
Стратегічні арсенали знищили, а виробництво нових боєприпасів не забезпечили.

Це які ще штучні котли вигадали зелені ватани? Котли були реальні, як і російські регулярні війська, не кажучи вже про російську техніку.
А те що техніка ламалась через раз, то вона така була ще за радянських часів, особливо нічого не змінилось, з тих часів.

А такі котли які були в 2014 та 2015 в Дебальцево, чомусь ні сепари ні росіяни в такі котли не потрапляли, навіть з повністю оточеного Словянська вони спокійнісінько собі вийшли. В 2014 навіть нормальної лінії фронту не було.

Искусственные котлы ? Чего только зелёные ватаны не придумают.
То есть Украина сама создала котлы и в них самоубилась. А россияне совершенно не при чём. Их же там нет

По технике. Мой знакомый в 2014 в Десне видел кучу этой "боєздатної техніки". Что приходилось из 3-4 единиц техники делать 1 хотя бы ездящую

Так что не бреше
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:48

Re: Політичні дискусії

  Амвросий написав:речь о том, что государство может отбирать

Ну так если голосовать всё время "за русский языг" то какой ещё иной результат ожидать то? Будут и дальше отбирать.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:54

Кратко. 2020-12-28

Кратко. 2020-12-28

1) Украина направила ОБСЕ ноту из-за ранения оккупантами бойца ВСУ на Донбассе
Состояние здоровья военного удовлетворительное, он эвакуирован в медицинское учреждение

2) У Зеленского считают, что президент имеет право отстранить Тупицкого
В случае ходатайства об отстранении Тупицкого, президент будет вправе принять решение, сказал Вениславский.

"Президент имеет такие полномочия", – подытожил представитель Зеленского

Зеленский не имеет прав отстранять Главу КСУ. Не он один назначает Главу КСУ

В КСУ прокомментировали неявку Тупицкого и дали оценку ходатайству генпрокурора
По поводу отстранения главы Конституционного суда собеседник было отмечено, что ни Конституция Украины, ни закон о КСУ не содержат такого понятия как "отстранение от должности" судьи КСУ.

В суде подчеркнули, что судья Конституционного суда увольняется с должности только в порядке, определенном Конституцией и для принятия этого решения необходимы минимум 12 голосов суда

3) Суд не смог избрать меру пресечения Татарову: прокуроры не явились на заседание
Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, поскольку на заседание не явились прокуроры

Вот ни разу не отмазывают Татарова, ни разу

4) Подаренную Лаврову украинскую икону вывезли из ОРДЛО через Россию и Сербию - СМИ
Украинская икона, которую председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову, была вывезена из Донбасса в 2018 году
...
Тем самым опровергнуто заявление представителей Додика о том, что икона последние 15 лет принадлежала семье из Баня-Луки
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:08

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:А такі котли які були в 2014 та 2015 в Дебальцево, чомусь ні сепари ні росіяни в такі котли не потрапляли, навіть з повністю оточеного Словянська вони спокійнісінько собі вийшли. В 2014 навіть нормальної лінії фронту не було.

Із Слов'янська випустили, бо ми не на Кавказі, де полоненим відрізають голови і дещо ще. Кацапи, в Іловайську, нам обіцяли зелений коридор, який і їм був зроблений, в Слов'янську. Тільки ми забули слова Бісмарка, а хто, після Іловайська не зрозумів, що вони таке, той або дебіл, або ідейний ватан.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:11

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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:43

Re: Політичні дискусії

https://mind.ua/publications/20220324-p ... o-znajti-f
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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