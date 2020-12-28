Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав:Більшість боєздатної техніки загнали в штучні котли, де вона була знищена або захоплена, а у війська відправляли підшаманену техніку 3-4-ї категорій з баз зберігання. Стратегічні арсенали знищили, а виробництво нових боєприпасів не забезпечили.
Це які ще штучні котли вигадали зелені ватани? Котли були реальні, як і російські регулярні війська, не кажучи вже про російську техніку. А те що техніка ламалась через раз, то вона така була ще за радянських часів, особливо нічого не змінилось, з тих часів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
unicdima написав:Більшість боєздатної техніки загнали в штучні котли, де вона була знищена або захоплена, а у війська відправляли підшаманену техніку 3-4-ї категорій з баз зберігання. Стратегічні арсенали знищили, а виробництво нових боєприпасів не забезпечили.
Це які ще штучні котли вигадали зелені ватани? Котли були реальні, як і російські регулярні війська, не кажучи вже про російську техніку. А те що техніка ламалась через раз, то вона така була ще за радянських часів, особливо нічого не змінилось, з тих часів.
А такі котли які були в 2014 та 2015 в Дебальцево, чомусь ні сепари ні росіяни в такі котли не потрапляли, навіть з повністю оточеного Словянська вони спокійнісінько собі вийшли. В 2014 навіть нормальної лінії фронту не було.
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unicdima написав:Більшість боєздатної техніки загнали в штучні котли, де вона була знищена або захоплена, а у війська відправляли підшаманену техніку 3-4-ї категорій з баз зберігання. Стратегічні арсенали знищили, а виробництво нових боєприпасів не забезпечили.
Це які ще штучні котли вигадали зелені ватани? Котли були реальні, як і російські регулярні війська, не кажучи вже про російську техніку. А те що техніка ламалась через раз, то вона така була ще за радянських часів, особливо нічого не змінилось, з тих часів.
А такі котли які були в 2014 та 2015 в Дебальцево, чомусь ні сепари ні росіяни в такі котли не потрапляли, навіть з повністю оточеного Словянська вони спокійнісінько собі вийшли. В 2014 навіть нормальної лінії фронту не було.
Искусственные котлы ? Чего только зелёные ватаны не придумают. То есть Украина сама создала котлы и в них самоубилась. А россияне совершенно не при чём. Их же там нет
По технике. Мой знакомый в 2014 в Десне видел кучу этой "боєздатної техніки". Что приходилось из 3-4 единиц техники делать 1 хотя бы ездящую
Так что не бреше
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Украинская икона, которую председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову, была вывезена из Донбасса в 2018 году ... Тем самым опровергнуто заявление представителей Додика о том, что икона последние 15 лет принадлежала семье из Баня-Луки
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
unicdima написав:А такі котли які були в 2014 та 2015 в Дебальцево, чомусь ні сепари ні росіяни в такі котли не потрапляли, навіть з повністю оточеного Словянська вони спокійнісінько собі вийшли. В 2014 навіть нормальної лінії фронту не було.
Із Слов'янська випустили, бо ми не на Кавказі, де полоненим відрізають голови і дещо ще. Кацапи, в Іловайську, нам обіцяли зелений коридор, який і їм був зроблений, в Слов'янську. Тільки ми забули слова Бісмарка, а хто, після Іловайська не зрозумів, що вони таке, той або дебіл, або ідейний ватан.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України