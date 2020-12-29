Додано: Вів 29 гру, 2020 19:01

В районе проведения Операции объединенных сил за сутки 28 декабря зафиксировано 13 обстрелов со стороны пророссийских боевиков

С января по март 2021 года цена электричества для населения будет 1,68 грн за кВт-ч

Для тих, хто вступає на бюджет, ЗНО потрібно точно.

А ті, хто планує навчатися на платній основі, на контракті, можуть здавати це ЗНО у вигляді тесту на здатність до навчання

В Национальном антикоррупционном бюро после предъявления полицией подозрения бывшему владельцу компании Укрбуд Максиму Микитасю заявили о возможной попытке блокирования расследования бюро по этому делу в интересах замглавы Офиса президента Олега Татарова

А те, кто нам мешают, пусть сначала дадут ответ на вопрос, что они сделали для государства до того и где они были. Особенно в 2014—2015-х. Почему некоторые из них — тот самый Машовец — не пошел на войну?



В том и беда, что люди, которые в 2014-м не пошли воевать, прикрывшись «липовыми» не «липовыми» бумажками, потом откуда-то всплыли и презентуют себя как суперпатриоты Украины

А почему господин Арестович не расскажет, как 8 ноября 2018 года он завел на минное поле группу снайперов из Десны, где двое погибли, а трое были тяжело ранены? Почему он не расскажет, каким образом и зачем он это сделал? «Военный эксперт» — это манипулятор чистой воды, провокатор; поп Гапон, который ведет наше общество на расстрел

Кратко. 2020-12-29Вот такое "перемирие"#ХужеНеБудетРукаЛицо.Способность к обучению. б***.Слюни не пускает, но есть деньги - будут учить и диплом выдадутНивелирование ЗНО, нивелирование высшего образования.Узаконенная продажа дипломов - мечта множества ректоров, недаром они Шкарлета очень сильно рекомендовали на должностьИЧСХ, ни на Порошенко, ни на Гройсмана это не скинешь. Зеленая плесень зробыла це разомОтмазывают ТатароваИнтересное интервьюИ на нашем форуме много таких появилось, например, unicdima