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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6933693469356936>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:51

липецкая фабрика рошен...

мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:09

Зелю на нари!!!! Імпічмент ворюге!

Cхемы угольного ограбления украинского бюджета удивительно примитивны - добыча угля с диким процентом убыточности, использование этого угля для электрогенерации на угольных электростанциях. дикие цены на электроэнергию и система бюджетной дотации прямо переливающая огромные суммы из бюджета в карман владельцев схемы. При этом имеющиеся гидро- и атомная энергогенерация используется на низких уровнях исключительно для страховочной стабилизации энергосистеммы.

В 2017 году схема была блокирована. Цены стабилизировались, уровень неугольной генерации постепенно стал ведущим в обеспечении, заключены договоры о поставках атомных ТВЭЛов с Westinghouse. Министерству энергетики и защиты окружающей среды Украины поручено провести анализ целесообразности создания в стране собственного производства ЯТ. "Энергоатом" получил от Westinghouse предложение относительно предварительного технико-экономического исследования конструкции и технологии производства топливных сборок ВВЭР-1000 в Украине.

Нынешнее решение о повышении цены на электроэнергии для населения, никакого отношения к экономике не имеют- это просто возврат к старым коррупционным схемам ограбления бюджета, стоимость 36 млрд. гривен в год.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:15

Re: Політичні дискусії

Народ, піднімаймося проти цих виродків!!!

Всі на Майдан!
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:40

Тракторист
Как это запойное убожество можно смотреть без порывов рвоты ?
Хотя, ватаны и не такое г***о кушают, радуются и просят добавки :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:01

  pesikot написав:Тракторист
Как это запойное убожество можно смотреть без порывов рвоты ?
Хотя, ватаны и не такое г***о кушают, радуются и просят добавки :)


А по сути есть чем опровергнуть юриста Монтян кроме "вывсеврете"?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:01

Кратко. 2020-12-29

Кратко. 2020-12-29

1) На Донбассе существенно возросло количество обстрелов, ранен украинский боец
В районе проведения Операции объединенных сил за сутки 28 декабря зафиксировано 13 обстрелов со стороны пророссийских боевиков

Вот такое "перемирие"

2) Кабмин отменил льготную цену на электроэнергию для населения с января 2021 года
С января по март 2021 года цена электричества для населения будет 1,68 грн за кВт-ч

#ХужеНеБудет

3) Шкарлет анонсував трансформацію ЗНО у "специфічну форму"
Для тих, хто вступає на бюджет, ЗНО потрібно точно.
А ті, хто планує навчатися на платній основі, на контракті, можуть здавати це ЗНО у вигляді тесту на здатність до навчання

РукаЛицо.
Способность к обучению. б***.
Слюни не пускает, но есть деньги - будут учить и диплом выдадут
Нивелирование ЗНО, нивелирование высшего образования.
Узаконенная продажа дипломов - мечта множества ректоров, недаром они Шкарлета очень сильно рекомендовали на должность

ИЧСХ, ни на Порошенко, ни на Гройсмана это не скинешь. Зеленая плесень зробыла це разом

4) Дело полиции против Микитася может быть давлением на него в интересах Татарова – НАБУ
В Национальном антикоррупционном бюро после предъявления полицией подозрения бывшему владельцу компании Укрбуд Максиму Микитасю заявили о возможной попытке блокирования расследования бюро по этому делу в интересах замглавы Офиса президента Олега Татарова

Отмазывают Татарова

5) Интересное интервью
«Барыги управляют воинами». Почему в Офисе президента манипулируют вопросами нацбезопасности — интервью заместителя секретаря Совбеза Сергея Кривоноса
А те, кто нам мешают, пусть сначала дадут ответ на вопрос, что они сделали для государства до того и где они были. Особенно в 2014—2015-х. Почему некоторые из них — тот самый Машовец — не пошел на войну?

В том и беда, что люди, которые в 2014-м не пошли воевать, прикрывшись «липовыми» не «липовыми» бумажками, потом откуда-то всплыли и презентуют себя как суперпатриоты Украины

И на нашем форуме много таких появилось, например, unicdima
А почему господин Арестович не расскажет, как 8 ноября 2018 года он завел на минное поле группу снайперов из Десны, где двое погибли, а трое были тяжело ранены? Почему он не расскажет, каким образом и зачем он это сделал? «Военный эксперт» — это манипулятор чистой воды, провокатор; поп Гапон, который ведет наше общество на расстрел
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:40

  shapo написав:
  pesikot написав:Тракторист
Как это запойное убожество можно смотреть без порывов рвоты ?
Хотя, ватаны и не такое г***о кушают, радуются и просят добавки :)
А по сути есть чем опровергнуть юриста Монтян кроме "вывсеврете"?

Шапо, объясните, нах лично вам этот липецкий рошен сдался?
Клянусь, мне, например (как и всей моей семье), он совершенно безразличен.
В интернете много интересных статей и видео, почему нужно смотреть и читать всякую политоту?

Кстати, у нас где-то 20-30% товарооборота - с РФ, почему Монтян не критикует тех, для которых экономические связи с РФ жизненно необходимы и не призывает пересичных не пользоваться российским газом и бензином из российской нефти?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:44

  shapo написав:
  pesikot написав:Тракторист
Как это запойное убожество можно смотреть без порывов рвоты ?
Хотя, ватаны и не такое г***о кушают, радуются и просят добавки :)


А по сути есть чем опровергнуть юриста Монтян кроме "вывсеврете"?


А зачем опровергать? В этой информации сенсация только для "патриотов", которые в 2017 кричали про торговлю на крови и останавливали составы с углем с неподконтрольной. В результате те же составы пошли в объезд через территорию скрепостана.
Как по мне, так лучше бы фабрика работала, а не простаивала. Травить скрепцов - святое дело.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:55

  Starikan написав:
  shapo написав:
  pesikot написав:Тракторист
Как это запойное убожество можно смотреть без порывов рвоты ?
Хотя, ватаны и не такое г***о кушают, радуются и просят добавки :)
А по сути есть чем опровергнуть юриста Монтян кроме "вывсеврете"?

Шапо, объясните, нах лично вам этот липецкий рошен сдался?
Клянусь, мне, например (как и всей моей семье), он совершенно безразличен.
В интернете много интересных статей и видео, почему нужно смотреть и читать всякую политоту?

Кстати, у нас где-то 20-30% товарооборота - с РФ, почему Монтян не критикует тех, для которых экономические связи с РФ жизненно необходимы и не призывает пересичных не пользоваться российским газом и бензином из российской нефти?


Во-первых, если вы сюда зашли и пишите на этой ветке,значит, лично вам как раз и интересна "политота".
Во-вторых, смолоду не любил лицемеров, а П.Порошенко именно из этой породы - призывать других воевать с Россией и отдать за это жизнь, а самому в ней зарабатывать, тем более бывшему президенту и ныне депутату ВР это и есть верх лицемерства. Жалкие попытки здешних порохоботов оправдать эту мерзость ничего кроме смеха не вызывают.
И разве Монтян должна была остановить все экономические связи с Россией и разорвать с ней дипотношения еще в 2014 , а не сивочолый гетьман?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:04

  shapo написав:Во-вторых, смолоду не любил лицемеров, а П.Порошенко именно из этой породы - призывать других воевать с Россией и отдать за это жизнь, а самому в ней зарабатывать, тем более бывшему президенту и ныне депутату ВР это и есть верх лицемерства.

Напомните, когда это ПО призывал воевать с РФ? И когда он или какие то порохоботы кричали про торговлю на крови?
Schmit
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