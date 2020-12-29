Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Cхемы угольного ограбления украинского бюджета удивительно примитивны - добыча угля с диким процентом убыточности, использование этого угля для электрогенерации на угольных электростанциях. дикие цены на электроэнергию и система бюджетной дотации прямо переливающая огромные суммы из бюджета в карман владельцев схемы. При этом имеющиеся гидро- и атомная энергогенерация используется на низких уровнях исключительно для страховочной стабилизации энергосистеммы.
В 2017 году схема была блокирована. Цены стабилизировались, уровень неугольной генерации постепенно стал ведущим в обеспечении, заключены договоры о поставках атомных ТВЭЛов с Westinghouse. Министерству энергетики и защиты окружающей среды Украины поручено провести анализ целесообразности создания в стране собственного производства ЯТ. "Энергоатом" получил от Westinghouse предложение относительно предварительного технико-экономического исследования конструкции и технологии производства топливных сборок ВВЭР-1000 в Украине.
Нынешнее решение о повышении цены на электроэнергии для населения, никакого отношения к экономике не имеют- это просто возврат к старым коррупционным схемам ограбления бюджета, стоимость 36 млрд. гривен в год.
Для тих, хто вступає на бюджет, ЗНО потрібно точно. А ті, хто планує навчатися на платній основі, на контракті, можуть здавати це ЗНО у вигляді тесту на здатність до навчання
РукаЛицо. Способность к обучению. б***. Слюни не пускает, но есть деньги - будут учить и диплом выдадут Нивелирование ЗНО, нивелирование высшего образования. Узаконенная продажа дипломов - мечта множества ректоров, недаром они Шкарлета очень сильно рекомендовали на должность
ИЧСХ, ни на Порошенко, ни на Гройсмана это не скинешь. Зеленая плесень зробыла це разом
В Национальном антикоррупционном бюро после предъявления полицией подозрения бывшему владельцу компании Укрбуд Максиму Микитасю заявили о возможной попытке блокирования расследования бюро по этому делу в интересах замглавы Офиса президента Олега Татарова
А те, кто нам мешают, пусть сначала дадут ответ на вопрос, что они сделали для государства до того и где они были. Особенно в 2014—2015-х. Почему некоторые из них — тот самый Машовец — не пошел на войну?
В том и беда, что люди, которые в 2014-м не пошли воевать, прикрывшись «липовыми» не «липовыми» бумажками, потом откуда-то всплыли и презентуют себя как суперпатриоты Украины
И на нашем форуме много таких появилось, например, unicdima
А почему господин Арестович не расскажет, как 8 ноября 2018 года он завел на минное поле группу снайперов из Десны, где двое погибли, а трое были тяжело ранены? Почему он не расскажет, каким образом и зачем он это сделал? «Военный эксперт» — это манипулятор чистой воды, провокатор; поп Гапон, который ведет наше общество на расстрел
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:Тракторист Как это запойное убожество можно смотреть без порывов рвоты ? Хотя, ватаны и не такое г***о кушают, радуются и просят добавки
А по сути есть чем опровергнуть юриста Монтян кроме "вывсеврете"?
Шапо, объясните, нах лично вам этот липецкий рошен сдался? Клянусь, мне, например (как и всей моей семье), он совершенно безразличен. В интернете много интересных статей и видео, почему нужно смотреть и читать всякую политоту?
Кстати, у нас где-то 20-30% товарооборота - с РФ, почему Монтян не критикует тех, для которых экономические связи с РФ жизненно необходимы и не призывает пересичных не пользоваться российским газом и бензином из российской нефти?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
pesikot написав:Тракторист Как это запойное убожество можно смотреть без порывов рвоты ? Хотя, ватаны и не такое г***о кушают, радуются и просят добавки
А по сути есть чем опровергнуть юриста Монтян кроме "вывсеврете"?
А зачем опровергать? В этой информации сенсация только для "патриотов", которые в 2017 кричали про торговлю на крови и останавливали составы с углем с неподконтрольной. В результате те же составы пошли в объезд через территорию скрепостана. Как по мне, так лучше бы фабрика работала, а не простаивала. Травить скрепцов - святое дело.
pesikot написав:Тракторист Как это запойное убожество можно смотреть без порывов рвоты ? Хотя, ватаны и не такое г***о кушают, радуются и просят добавки
А по сути есть чем опровергнуть юриста Монтян кроме "вывсеврете"?
Шапо, объясните, нах лично вам этот липецкий рошен сдался? Клянусь, мне, например (как и всей моей семье), он совершенно безразличен. В интернете много интересных статей и видео, почему нужно смотреть и читать всякую политоту?
Кстати, у нас где-то 20-30% товарооборота - с РФ, почему Монтян не критикует тех, для которых экономические связи с РФ жизненно необходимы и не призывает пересичных не пользоваться российским газом и бензином из российской нефти?
Во-первых, если вы сюда зашли и пишите на этой ветке,значит, лично вам как раз и интересна "политота". Во-вторых, смолоду не любил лицемеров, а П.Порошенко именно из этой породы - призывать других воевать с Россией и отдать за это жизнь, а самому в ней зарабатывать, тем более бывшему президенту и ныне депутату ВР это и есть верх лицемерства. Жалкие попытки здешних порохоботов оправдать эту мерзость ничего кроме смеха не вызывают. И разве Монтян должна была остановить все экономические связи с Россией и разорвать с ней дипотношения еще в 2014 , а не сивочолый гетьман?
shapo написав:Во-вторых, смолоду не любил лицемеров, а П.Порошенко именно из этой породы - призывать других воевать с Россией и отдать за это жизнь, а самому в ней зарабатывать, тем более бывшему президенту и ныне депутату ВР это и есть верх лицемерства.
Напомните, когда это ПО призывал воевать с РФ? И когда он или какие то порохоботы кричали про торговлю на крови?