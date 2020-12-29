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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6934693569366937>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:12

  shapo написав:Во-вторых, смолоду не любил лицемеров

Госпидя, да ты же первый лицемер :)
Говоришь не то, что делаешь. Делаешь, не то, что думаешь :)

Ты свой первый срок вспомни, либо срок либо бетон заливать. После чего возомнил себя строителем

Живёшь в Украине, при этом не любишь Украину, ни как страну, ни как государство. Но в Израиль не переезжаешь :) И мы все знаем причину почему

Так что, не гунди тут про лицемерие. В зеркало сперва посмотри
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:13

  Schmit написав:
  shapo написав:Во-вторых, смолоду не любил лицемеров, а П.Порошенко именно из этой породы - призывать других воевать с Россией и отдать за это жизнь, а самому в ней зарабатывать, тем более бывшему президенту и ныне депутату ВР это и есть верх лицемерства.

Напомните, когда это ПО призывал воевать с РФ? И когда он или какие то порохоботы кричали про торговлю на крови?

https://politics.segodnya.ua/politics/p ... 24552.html
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:16

Re: Політичні дискусії

Зеленский отстранил главу КСУ Тупицкого на два месяца
"Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса", – подчеркнул Владимир Зеленский


Ой идиот, тупоголовый идиот.
Который напрямую нарушил Конституцию
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:17

  pesikot написав:
  shapo написав:Во-вторых, смолоду не любил лицемеров

Госпидя, да ты же первый лицемер :)
Говоришь не то, что делаешь. Делаешь, не то, что думаешь :)

Ты свой первый срок вспомни, либо срок либо бетон заливать. После чего возомнил себя строителем

Живёшь в Украине, при этом не любишь Украину, ни как страну, ни как государство. Но в Израиль не переезжаешь :) И мы все знаем причину почему

Так что, не гунди тут про лицемерие. В зеркало сперва посмотри

Убожество-политинформатор решил в очередной раз перейти на личности когда нечего ответить По-существу.
Я не люблю не Украину, а песикотов в Украине, и не тебе, ничтожеству, здесь рассказывать что я сделал и понимаю в строительстве
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:19

  shapo написав:
  Schmit написав:
  shapo написав:Во-вторых, смолоду не любил лицемеров, а П.Порошенко именно из этой породы - призывать других воевать с Россией и отдать за это жизнь, а самому в ней зарабатывать, тем более бывшему президенту и ныне депутату ВР это и есть верх лицемерства.

Напомните, когда это ПО призывал воевать с РФ? И когда он или какие то порохоботы кричали про торговлю на крови?

https://politics.segodnya.ua/politics/p ... 24552.html

Так, а где там призыв воевать и отдавать жизни? Перечитал текст, посмотрел видео, призыва не увидел.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:25

  shapo написав:
  Schmit написав:
  shapo написав:Во-вторых, смолоду не любил лицемеров, а П.Порошенко именно из этой породы - призывать других воевать с Россией и отдать за это жизнь, а самому в ней зарабатывать, тем более бывшему президенту и ныне депутату ВР это и есть верх лицемерства.

Напомните, когда это ПО призывал воевать с РФ? И когда он или какие то порохоботы кричали про торговлю на крови?

https://politics.segodnya.ua/politics/p ... 24552.html

Совсем на брехню перешёл стройбатовец

На Израиль(Украину) напали, shapo призывает не воевать.
Или я страны перепутал ?
Это когда на Израиль нападают, то его сын идёт защишать.

А когда нападают на Украину, то shapo выходит встречать "освободителей" с флагом РФ. Странно, сын shapo не в РФ.

А когда Израиль крошил Египет, а в египте было куча советской техники, советников, то shapo скромно молчит

Это и есть брехня, лицемерие, трусы и крестик. Хотеть жить в РФ, но переезжать в другие благополучные страны
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:32

  shapo написав:Убожество-политинформатор решил в очередной раз перейти на личности когда нечего ответить По-существу.
Я не люблю не Украину, а песикотов в Украине, и не тебе, ничтожеству, здесь рассказывать что я сделал и понимаю в строительстве

Да, я буду тебе рассказывать
Ты не ненавидишь всех с проукраинской позицией. Ты не ненавидишь всех, кто тебе возражает
Твоя ненависть к Украине сквозит в каждом твоём высере

Хочешь поговорить по существу, убери это существо Монтян - поговорим
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 29 гру, 2020 20:33, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:33

  Schmit написав:

Так, а где там призыв воевать и отдавать жизни? Перечитал текст, посмотрел видео, призыва не увидел.

https://www.bbc.com/russian/internation ... _scenarios
Вы ещё не забыли кто был главковерхом в стране в 2014-2019г и кто подписывает указы о призыве на ВС, объявлении ато в Украине и пр.?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:37

  shapo написав:
  Schmit написав:

Так, а где там призыв воевать и отдавать жизни? Перечитал текст, посмотрел видео, призыва не увидел.

https://www.bbc.com/russian/internation ... _scenarios
Вы ещё не забыли кто был главковерхом в стране в 2014-2019г и кто подписывает указы о призыве на ВС, объявлении ато в Украине и пр.?

Теперь понятно, почему твой сын в Австралию сбежал

В Израиле, оказывается, воевать необходимо
И против Хамаса, так любимого РФ

Ты опустился, или поднялся, до откровенной брехни :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:38

  pesikot написав:Совсем на брехню перешёл стройбатовец

На Израиль(Украину) напали, shapo призывает не воевать.
Или я страны перепутал ?
Это когда на Израиль нападают, то его сын идёт защишать.

А когда нападают на Украину, то shapo выходит встречать "освободителей" с флагом РФ. Странно, сын shapo не в РФ.

А когда Израиль крошил Египет, а в египте было куча советской техники, советников, то shapo скромно молчит

Это и есть брехня, лицемерие, трусы и крестик. Хотеть жить в РФ, но переезжать в другие благополучные страны


Клоун, мой сын защищал страну которая его научила, сделала специалистом, страну в которой практически все руководители воевали и защищали страну, а не торговали с её противниками.
А здесь кого бы он защищал и вместо кого бы воевал, тебя или местных порохоботов, диванных воинов и близко не приближающихся к передовой?
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