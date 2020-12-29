Додано: Вів 29 гру, 2020 20:12

shapo написав: Во-вторых, смолоду не любил лицемеров Во-вторых, смолоду не любил лицемеров

Госпидя, да ты же первый лицемерГоворишь не то, что делаешь. Делаешь, не то, что думаешьТы свой первый срок вспомни, либо срок либо бетон заливать. После чего возомнил себя строителемЖивёшь в Украине, при этом не любишь Украину, ни как страну, ни как государство. Но в Израиль не переезжаешьИ мы все знаем причину почемуТак что, не гунди тут про лицемерие. В зеркало сперва посмотри