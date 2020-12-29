Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Во-вторых, смолоду не любил лицемеров, а П.Порошенко именно из этой породы - призывать других воевать с Россией и отдать за это жизнь, а самому в ней зарабатывать, тем более бывшему президенту и ныне депутату ВР это и есть верх лицемерства.
Напомните, когда это ПО призывал воевать с РФ? И когда он или какие то порохоботы кричали про торговлю на крови?
shapo написав:Во-вторых, смолоду не любил лицемеров
Госпидя, да ты же первый лицемер Говоришь не то, что делаешь. Делаешь, не то, что думаешь
Ты свой первый срок вспомни, либо срок либо бетон заливать. После чего возомнил себя строителем
Живёшь в Украине, при этом не любишь Украину, ни как страну, ни как государство. Но в Израиль не переезжаешь И мы все знаем причину почему
Так что, не гунди тут про лицемерие. В зеркало сперва посмотри
Убожество-политинформатор решил в очередной раз перейти на личности когда нечего ответить По-существу. Я не люблю не Украину, а песикотов в Украине, и не тебе, ничтожеству, здесь рассказывать что я сделал и понимаю в строительстве
shapo написав:Во-вторых, смолоду не любил лицемеров, а П.Порошенко именно из этой породы - призывать других воевать с Россией и отдать за это жизнь, а самому в ней зарабатывать, тем более бывшему президенту и ныне депутату ВР это и есть верх лицемерства.
Напомните, когда это ПО призывал воевать с РФ? И когда он или какие то порохоботы кричали про торговлю на крови?
shapo написав:Во-вторых, смолоду не любил лицемеров, а П.Порошенко именно из этой породы - призывать других воевать с Россией и отдать за это жизнь, а самому в ней зарабатывать, тем более бывшему президенту и ныне депутату ВР это и есть верх лицемерства.
Напомните, когда это ПО призывал воевать с РФ? И когда он или какие то порохоботы кричали про торговлю на крови?
shapo написав:Убожество-политинформатор решил в очередной раз перейти на личности когда нечего ответить По-существу. Я не люблю не Украину, а песикотов в Украине, и не тебе, ничтожеству, здесь рассказывать что я сделал и понимаю в строительстве
Да, я буду тебе рассказывать Ты не ненавидишь всех с проукраинской позицией. Ты не ненавидишь всех, кто тебе возражает Твоя ненависть к Украине сквозит в каждом твоём высере
Хочешь поговорить по существу, убери это существо Монтян - поговорим
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 29 гру, 2020 20:33, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:Совсем на брехню перешёл стройбатовец
На Израиль(Украину) напали, shapo призывает не воевать. Или я страны перепутал ? Это когда на Израиль нападают, то его сын идёт защишать.
А когда нападают на Украину, то shapo выходит встречать "освободителей" с флагом РФ. Странно, сын shapo не в РФ.
А когда Израиль крошил Египет, а в египте было куча советской техники, советников, то shapo скромно молчит
Это и есть брехня, лицемерие, трусы и крестик. Хотеть жить в РФ, но переезжать в другие благополучные страны
Клоун, мой сын защищал страну которая его научила, сделала специалистом, страну в которой практически все руководители воевали и защищали страну, а не торговали с её противниками. А здесь кого бы он защищал и вместо кого бы воевал, тебя или местных порохоботов, диванных воинов и близко не приближающихся к передовой?