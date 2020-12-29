Додано: Вів 29 гру, 2020 21:17

Schmit написав: shapo написав: Schmit"[quote="5134301:shapo написав: https://politics.segodnya.ua/politics/p ... 24552.html

Так, а где там призыв воевать и отдавать жизни? Перечитал текст, посмотрел видео, призыва не увидел. Так, а где там призыв воевать и отдавать жизни? Перечитал текст, посмотрел видео, призыва не увидел.

https://www.bbc.com/russian/internation ... _scenarios

Вы ещё не забыли кто был главковерхом в стране в 2014-2019г и кто подписывает указы о призыве на ВС, объявлении ато в Украине и пр.? Вы ещё не забыли кто был главковерхом в стране в 2014-2019г и кто подписывает указы о призыве на ВС, объявлении ато в Украине и пр.?

Тут тоже нигде не увидел призыва воевать и отдавать жизни. На счет призыва в ВС - это обязанность президента . И страшно подумать, что бы вы, тут сейчас писали, если бы власть папередников не начала АТО. Про Крым вон как распинались «патриоты»: - «не защитили, сдали Крым без боя».Но я так и не понял, почему вам так диссонирует эта липецкая фабрика? Ведь ПО нигде не говорил о торговле на крови (это говорили "патриоты", в т.ч. некоторые нынешние зелебобики). Война же идет не только в окопах, но и экономическая, и информационная. И "воевать" на этих фронтах надо разумно, всегда смотреть, что стране более выгодно сейчас и стратегически. И если торговля с РФ более выгодна Украине, то почему бы и нет?[/quote]__________________________Что-то Вы совсем завернули))Если бы не Майдан и По с Ко, выбравшие такой вариант реализации пути в Европу, то и АТО, войны могло бы не быть.