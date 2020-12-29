Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины
Только Кривонос дал очень познавательное интервью
Зеленский его уволил
Боится Бубочка, сцытся по ночам
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 29 гру, 2020 20:43
Re: Політичні дискусії
Только Кривонос дал очень познавательное интервью
Зеленский его уволил
Боится Бубочка, сцытся по ночам
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 29 гру, 2020 20:55
Клоун здесь ты. Диванный стройбатовец
Не ты ли недавно писал на соседней ветке, что твой сын выучился в Украине и потом вы там все решали куда ему идти дальше. И везде коррупция, много денег на взятки, поэтому уехал за границу.
Ой надо же, такая хорошая медицина в Украине была
Что же ты не рассказываешь, как потом в Израиле твой сын подтверждал своё медицинского образование ? Явно по факту наличия украинского диплома
То где твоего сына выучили ?
Не гунди, как твой Зеленский
И ещё расскажи, Украина что ли напала на РФ ? или РФ напала на Украину ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 29 гру, 2020 21:07
Тут тоже нигде не увидел призыва воевать и отдавать жизни. На счет призыва в ВС - это обязанность президента . И страшно подумать, что бы вы, тут сейчас писали, если бы власть папередников не начала АТО. Про Крым вон как распинались «патриоты»: - «не защитили, сдали Крым без боя».
Но я так и не понял, почему вам так диссонирует эта липецкая фабрика? Ведь ПО нигде не говорил о торговле на крови (это говорили "патриоты", в т.ч. некоторые нынешние зелебобики). Война же идет не только в окопах, но и экономическая, и информационная. И "воевать" на этих фронтах надо разумно, всегда смотреть, что стране более выгодно сейчас и стратегически. И если торговля с РФ более выгодна Украине, то почему бы и нет?
Додано: Вів 29 гру, 2020 21:10
Не понял чем ты так искренне возмущён моем рассказе о украинской медицине и будущем выпускников украинских вузов?
Да, мой сын подтверждал свое право практиковать в Израиле наряду со всеми израильскими евреями и арабам получившими образование не в Израиле или США, Франции и ещё паре стран. И сдал экзамен в числе 22% сдавших в тот год благодаря трудолюбию и способностям в подготовке к нему в течение 6 месяцев несмотря на полученное плохое украинское образование.
Судя по тому как твой кумир торгует в России никто ни на кого не нападал
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 29 гру, 2020 21:17
Тут тоже нигде не увидел призыва воевать и отдавать жизни. На счет призыва в ВС - это обязанность президента . И страшно подумать, что бы вы, тут сейчас писали, если бы власть папередников не начала АТО. Про Крым вон как распинались «патриоты»: - «не защитили, сдали Крым без боя».
Но я так и не понял, почему вам так диссонирует эта липецкая фабрика? Ведь ПО нигде не говорил о торговле на крови (это говорили "патриоты", в т.ч. некоторые нынешние зелебобики). Война же идет не только в окопах, но и экономическая, и информационная. И "воевать" на этих фронтах надо разумно, всегда смотреть, что стране более выгодно сейчас и стратегически. И если торговля с РФ более выгодна Украине, то почему бы и нет?[/quote]
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Что-то Вы совсем завернули))
Если бы не Майдан и По с Ко, выбравшие такой вариант реализации пути в Европу, то и АТО, войны могло бы не быть.
Додано: Вів 29 гру, 2020 21:17
С такими представлениями о войне и морали вы никогда ничего не увидите
Мне никогда не понять как можно объявлять кого-то агрессором, а самому с ним работать, торговать и платить ему налоги.
Это нужно было заранее рассказать родственникам убитых и искалеченных на Донбассе чтобы им стало легче
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 29 гру, 2020 21:22
)))))))))
Тут усё и простые вещи, и гражданская война и внутренний конфликт.
* Мы будем бороться. Наша главная цель - мир. А для мира нам нужны две простые вещи. Первая - граница, ключевой элемент суверенитета страны, должна быть закрыта для российских войск и оружия. Все российские воинские подразделения должны быть выведены в Россию.
Без этого мы бы не имели никакой гражданской войны, никакого внутреннего конфликта или проблем. У нас бы быстро наступили мир и безопасность*
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