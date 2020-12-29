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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6935693669376938 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Вів 29 гру, 2020 22:43

В село Лавочное Сколевского района Львовской области вернулись лихие 90-е.

Воодушевленные бесполезностью и продажностью центральной власти, местная лесная мафия переходит все границы.

Не обращая внимания на все обращения и сопротивление местного населения, продолжается массовая вырубка леса. Во время очередной такой вырубки лесорубы решили не церемониться с местным журналистом, попытавшимся зафиксировать их действия на камеру телефона, избили активиста, привязали тросом к бамперу грузовика и продолжили воспитательную работу, решив проехаться с привязанным человеком. Ситуацию спасли сбежавшиеся жители села. По словам жителей Лавочного, приехавшая местная полиция была на стороне чёрных лесорубов.

По вышеизложенным фактам готовлю депутатские обращения в правоохранительные органы.

Фото и видео Явдик Владимира.



Просто нет слов. Вопрос, чего еще не хватает власти для наведения порядка с массовой черной вырубкой лесов?

фото, видео:

https://t.me/poliakovanton/2694 Агенты кремля опять вырубают лес:фото, видео: Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13635 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7475 раз. Подякували: 3591 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 гру, 2020 22:50 budivelnik написав: shapo написав: Да, мой сын подтверждал свое право практиковать в Израиле наряду со всеми израильскими евреями и арабам получившими образование не в Израиле или США, Франции и ещё паре стран. И сдал экзамен в числе 22% сдавших в тот год благодаря трудолюбию и способностям в подготовке к нему в течение 6 месяцев несмотря на полученное плохое украинское образование. Да, мой сын подтверждал свое право практиковать в Израиле наряду со всеми израильскими евреями и арабам получившими образование не в Израиле или США, Франции и ещё паре стран. И сдал экзамен в числе 22% сдавших в тот год благодаря трудолюбию и способностям в подготовке к нему в течение 6 месяцев несмотря на полученное плохое украинское образование.

Ти в себе в голові збери всього три цифри

6 років+інтернатура - в Україні

6 місяців перепідготовка в Ізраїлі

22% прийнявших участь в перепідготовці - здали...



То в тебе син супергеній і за 6 місяців вивчив все краще ніж за 6 років в Україні?

Чи тих 78% які не здали , але при цьому отримували супер/пупер освіту в Франції, США чи ще парі країн - нездари , або якщо вони рівня твого сина - то рівень їх освіти нижчий ніж в Україні..



Як бачиш ,ненависть залила твої очі жовчью , а мозок гімном. Ти в себе в голові збери всього три цифри6 років+інтернатура - в Україні6 місяців перепідготовка в Ізраїлі22% прийнявших участь в перепідготовці - здали...То в тебе син супергеній і за 6 місяців вивчив все краще ніж за 6 років в Україні?Чи тих 78% які не здали , але при цьому отримували супер/пупер освіту в Франції, США чи ще парі країн - нездари , або якщо вони рівня твого сина - то рівень їх освіти нижчий ніж в Україні..Як бачиш ,ненависть залила твої очі жовчью , а мозок гімном.

Вот наконец вылезло и это братское чувырло со своими убогими рассуждениями и как всегда ничего не зная.

В Украине сын не был в интернатуре, он поехал в Израиль сразу после окончания института.

22% сдавших были из тех израильских арабов и евреев кто учился в Италии, Венгрии, СНГ и пр. Получившие медицинское образование в Израиле, США, Франции, Канаде, Австралии этот экзамен не сдают т. к. к их образованию вопросов нет.

Для того чтобы оценить способности моего сына пошли свою дочку после окончания медицинского подтвердить свою квалификацию не в Франции Австралии или Великобритании где она никогда не сдаст эти экзамены, а хотя бы в Германии где требования минимальны Вот наконец вылезло и это братское чувырло со своими убогими рассуждениями и как всегда ничего не зная.В Украине сын не был в интернатуре, он поехал в Израиль сразу после окончания института.22% сдавших были из тех израильских арабов и евреев кто учился в Италии, Венгрии, СНГ и пр. Получившие медицинское образование в Израиле, США, Франции, Канаде, Австралии этот экзамен не сдают т. к. к их образованию вопросов нет.Для того чтобы оценить способности моего сына пошли свою дочку после окончания медицинского подтвердить свою квалификацию не в Франции Австралии или Великобритании где она никогда не сдаст эти экзамены, а хотя бы в Германии где требования минимальны Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4357 З нами з: 29.05.18 Подякував: 104 раз. Подякували: 745 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 гру, 2020 23:05 Re: Політичні дискусії shapo написав: 22% сдавших были из тех израильских арабов и евреев кто учился в Италии, Венгрии, СНГ и пр 22% сдавших были из тех израильских арабов и евреев кто учился в Италии, Венгрии, СНГ и пр Ти по факту відповідай

1 Твій вчився в Україні і здав з тими хто вчився в Італії+Угорщині+СНГ

- чи розуміє твоя єврейська голівка, що цим ти підтверджуєш ,що рівень викладання в Україні не поступався рівню викладання в Угорщині+Італії+СНГ

2 Мене цікавить - а де вчились тих 78% ,що відразу не здали?

І чи розуміє твій куций умішка - що в такому випадку

Рівень викладання в Україні вищий ніж рівень викладання в тих країнах ,в яких вчились 78% тих нездавших...



ПС

А про мою доньку - не хвилюйся

Це тільки євреї думають що вони найрозумніші...але тільки до часу коли потрапляють в ізраїль ,з якого потім кивають пятами швидше ніж кивали з України... Ти по факту відповідай1 Твій вчився в Україні і здав з тими хто вчився в Італії+Угорщині+СНГ- чи розуміє твоя єврейська голівка, що цим ти підтверджуєш ,що рівень викладання в Україні не поступався рівню викладання в Угорщині+Італії+СНГ2 Мене цікавить - а де вчились тих 78% ,що відразу не здали?І чи розуміє твій куций умішка - що в такому випадкуРівень викладання в Україні вищий ніж рівень викладання в тих країнах ,в яких вчились 78% тих нездавших...ПСА про мою доньку - не хвилюйсяЦе тільки євреї думають що вони найрозумніші...але тільки до часу коли потрапляють в ізраїль ,з якого потім кивають пятами швидше ніж кивали з України... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23699 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 гру, 2020 23:05 Schmit написав:

Что-то общее у него с Монтян есть. Что-то общее у него с Монтян есть. detroytred

Повідомлень: 23515 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6935693669376938 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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