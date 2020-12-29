Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В село Лавочное Сколевского района Львовской области вернулись лихие 90-е. Воодушевленные бесполезностью и продажностью центральной власти, местная лесная мафия переходит все границы. Не обращая внимания на все обращения и сопротивление местного населения, продолжается массовая вырубка леса. Во время очередной такой вырубки лесорубы решили не церемониться с местным журналистом, попытавшимся зафиксировать их действия на камеру телефона, избили активиста, привязали тросом к бамперу грузовика и продолжили воспитательную работу, решив проехаться с привязанным человеком. Ситуацию спасли сбежавшиеся жители села. По словам жителей Лавочного, приехавшая местная полиция была на стороне чёрных лесорубов. По вышеизложенным фактам готовлю депутатские обращения в правоохранительные органы. Фото и видео Явдик Владимира.
Просто нет слов. Вопрос, чего еще не хватает власти для наведения порядка с массовой черной вырубкой лесов?
shapo написав:Да, мой сын подтверждал свое право практиковать в Израиле наряду со всеми израильскими евреями и арабам получившими образование не в Израиле или США, Франции и ещё паре стран. И сдал экзамен в числе 22% сдавших в тот год благодаря трудолюбию и способностям в подготовке к нему в течение 6 месяцев несмотря на полученное плохое украинское образование.
Ти в себе в голові збери всього три цифри 6 років+інтернатура - в Україні 6 місяців перепідготовка в Ізраїлі 22% прийнявших участь в перепідготовці - здали...
То в тебе син супергеній і за 6 місяців вивчив все краще ніж за 6 років в Україні? Чи тих 78% які не здали , але при цьому отримували супер/пупер освіту в Франції, США чи ще парі країн - нездари , або якщо вони рівня твого сина - то рівень їх освіти нижчий ніж в Україні..
Як бачиш ,ненависть залила твої очі жовчью , а мозок гімном.
Вот наконец вылезло и это братское чувырло со своими убогими рассуждениями и как всегда ничего не зная. В Украине сын не был в интернатуре, он поехал в Израиль сразу после окончания института. 22% сдавших были из тех израильских арабов и евреев кто учился в Италии, Венгрии, СНГ и пр. Получившие медицинское образование в Израиле, США, Франции, Канаде, Австралии этот экзамен не сдают т. к. к их образованию вопросов нет. Для того чтобы оценить способности моего сына пошли свою дочку после окончания медицинского подтвердить свою квалификацию не в Франции Австралии или Великобритании где она никогда не сдаст эти экзамены, а хотя бы в Германии где требования минимальны
shapo написав:22% сдавших были из тех израильских арабов и евреев кто учился в Италии, Венгрии, СНГ и пр
Ти по факту відповідай 1 Твій вчився в Україні і здав з тими хто вчився в Італії+Угорщині+СНГ - чи розуміє твоя єврейська голівка, що цим ти підтверджуєш ,що рівень викладання в Україні не поступався рівню викладання в Угорщині+Італії+СНГ 2 Мене цікавить - а де вчились тих 78% ,що відразу не здали? І чи розуміє твій куций умішка - що в такому випадку Рівень викладання в Україні вищий ніж рівень викладання в тих країнах ,в яких вчились 78% тих нездавших...
ПС А про мою доньку - не хвилюйся Це тільки євреї думають що вони найрозумніші...але тільки до часу коли потрапляють в ізраїль ,з якого потім кивають пятами швидше ніж кивали з України...