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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6935693669376938

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 22:43

Агенты кремля опять вырубают лес:
В село Лавочное Сколевского района Львовской области вернулись лихие 90-е.
Воодушевленные бесполезностью и продажностью центральной власти, местная лесная мафия переходит все границы.
Не обращая внимания на все обращения и сопротивление местного населения, продолжается массовая вырубка леса. Во время очередной такой вырубки лесорубы решили не церемониться с местным журналистом, попытавшимся зафиксировать их действия на камеру телефона, избили активиста, привязали тросом к бамперу грузовика и продолжили воспитательную работу, решив проехаться с привязанным человеком. Ситуацию спасли сбежавшиеся жители села. По словам жителей Лавочного, приехавшая местная полиция была на стороне чёрных лесорубов.
По вышеизложенным фактам готовлю депутатские обращения в правоохранительные органы.
Фото и видео Явдик Владимира.

Просто нет слов. Вопрос, чего еще не хватает власти для наведения порядка с массовой черной вырубкой лесов?

фото, видео:
https://t.me/poliakovanton/2694
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 22:50

  budivelnik написав:
  shapo написав:Да, мой сын подтверждал свое право практиковать в Израиле наряду со всеми израильскими евреями и арабам получившими образование не в Израиле или США, Франции и ещё паре стран. И сдал экзамен в числе 22% сдавших в тот год благодаря трудолюбию и способностям в подготовке к нему в течение 6 месяцев несмотря на полученное плохое украинское образование.

Ти в себе в голові збери всього три цифри
6 років+інтернатура - в Україні
6 місяців перепідготовка в Ізраїлі
22% прийнявших участь в перепідготовці - здали...

То в тебе син супергеній і за 6 місяців вивчив все краще ніж за 6 років в Україні?
Чи тих 78% які не здали , але при цьому отримували супер/пупер освіту в Франції, США чи ще парі країн - нездари , або якщо вони рівня твого сина - то рівень їх освіти нижчий ніж в Україні..

Як бачиш ,ненависть залила твої очі жовчью , а мозок гімном.

Вот наконец вылезло и это братское чувырло со своими убогими рассуждениями и как всегда ничего не зная.
В Украине сын не был в интернатуре, он поехал в Израиль сразу после окончания института.
22% сдавших были из тех израильских арабов и евреев кто учился в Италии, Венгрии, СНГ и пр. Получившие медицинское образование в Израиле, США, Франции, Канаде, Австралии этот экзамен не сдают т. к. к их образованию вопросов нет.
Для того чтобы оценить способности моего сына пошли свою дочку после окончания медицинского подтвердить свою квалификацию не в Франции Австралии или Великобритании где она никогда не сдаст эти экзамены, а хотя бы в Германии где требования минимальны
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 23:05

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:22% сдавших были из тех израильских арабов и евреев кто учился в Италии, Венгрии, СНГ и пр
Ти по факту відповідай
1 Твій вчився в Україні і здав з тими хто вчився в Італії+Угорщині+СНГ
- чи розуміє твоя єврейська голівка, що цим ти підтверджуєш ,що рівень викладання в Україні не поступався рівню викладання в Угорщині+Італії+СНГ
2 Мене цікавить - а де вчились тих 78% ,що відразу не здали?
І чи розуміє твій куций умішка - що в такому випадку
Рівень викладання в Україні вищий ніж рівень викладання в тих країнах ,в яких вчились 78% тих нездавших...

ПС
А про мою доньку - не хвилюйся
Це тільки євреї думають що вони найрозумніші...але тільки до часу коли потрапляють в ізраїль ,з якого потім кивають пятами швидше ніж кивали з України...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 23:05

  Schmit написав:

Что-то общее у него с Монтян есть.
detroytred
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