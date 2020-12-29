Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В село Лавочное Сколевского района Львовской области вернулись лихие 90-е. Воодушевленные бесполезностью и продажностью центральной власти, местная лесная мафия переходит все границы. Не обращая внимания на все обращения и сопротивление местного населения, продолжается массовая вырубка леса. Во время очередной такой вырубки лесорубы решили не церемониться с местным журналистом, попытавшимся зафиксировать их действия на камеру телефона, избили активиста, привязали тросом к бамперу грузовика и продолжили воспитательную работу, решив проехаться с привязанным человеком. Ситуацию спасли сбежавшиеся жители села. По словам жителей Лавочного, приехавшая местная полиция была на стороне чёрных лесорубов. По вышеизложенным фактам готовлю депутатские обращения в правоохранительные органы. Фото и видео Явдик Владимира.
Просто нет слов. Вопрос, чего еще не хватает власти для наведения порядка с массовой черной вырубкой лесов?
shapo написав:Да, мой сын подтверждал свое право практиковать в Израиле наряду со всеми израильскими евреями и арабам получившими образование не в Израиле или США, Франции и ещё паре стран. И сдал экзамен в числе 22% сдавших в тот год благодаря трудолюбию и способностям в подготовке к нему в течение 6 месяцев несмотря на полученное плохое украинское образование.
Ти в себе в голові збери всього три цифри 6 років+інтернатура - в Україні 6 місяців перепідготовка в Ізраїлі 22% прийнявших участь в перепідготовці - здали...
То в тебе син супергеній і за 6 місяців вивчив все краще ніж за 6 років в Україні? Чи тих 78% які не здали , але при цьому отримували супер/пупер освіту в Франції, США чи ще парі країн - нездари , або якщо вони рівня твого сина - то рівень їх освіти нижчий ніж в Україні..
Як бачиш ,ненависть залила твої очі жовчью , а мозок гімном.
Вот наконец вылезло и это братское чувырло со своими убогими рассуждениями и как всегда ничего не зная. В Украине сын не был в интернатуре, он поехал в Израиль сразу после окончания института. 22% сдавших были из тех израильских арабов и евреев кто учился в Италии, Венгрии, СНГ и пр. Получившие медицинское образование в Израиле, США, Франции, Канаде, Австралии этот экзамен не сдают т. к. к их образованию вопросов нет. Для того чтобы оценить способности моего сына пошли свою дочку после окончания медицинского подтвердить свою квалификацию не в Франции Австралии или Великобритании где она никогда не сдаст эти экзамены, а хотя бы в Германии где требования минимальны
shapo написав:22% сдавших были из тех израильских арабов и евреев кто учился в Италии, Венгрии, СНГ и пр
Ти по факту відповідай 1 Твій вчився в Україні і здав з тими хто вчився в Італії+Угорщині+СНГ - чи розуміє твоя єврейська голівка, що цим ти підтверджуєш ,що рівень викладання в Україні не поступався рівню викладання в Угорщині+Італії+СНГ 2 Мене цікавить - а де вчились тих 78% ,що відразу не здали? І чи розуміє твій куций умішка - що в такому випадку Рівень викладання в Україні вищий ніж рівень викладання в тих країнах ,в яких вчились 78% тих нездавших...
ПС А про мою доньку - не хвилюйся Це тільки євреї думають що вони найрозумніші...але тільки до часу коли потрапляють в ізраїль ,з якого потім кивають пятами швидше ніж кивали з України...
shapo написав:22% сдавших были из тех израильских арабов и евреев кто учился в Италии, Венгрии, СНГ и пр
Ти по факту відповідай 1 Твій вчився в Україні і здав з тими хто вчився в Італії+Угорщині+СНГ - чи розуміє твоя єврейська голівка, що цим ти підтверджуєш ,що рівень викладання в Україні не поступався рівню викладання в Угорщині+Італії+СНГ 2 Мене цікавить - а де вчились тих 78% ,що відразу не здали? І чи розуміє твій куций умішка - що в такому випадку Рівень викладання в Україні вищий ніж рівень викладання в тих країнах ,в яких вчились 78% тих нездавших...
ПС А про мою доньку - не хвилюйся Це тільки євреї думають що вони найрозумніші...але тільки до часу коли потрапляють в ізраїль ,з якого потім кивають пятами швидше ніж кивали з України...
В отличие от тебя, неуча, я ещё при СССР преподавал в двух вузах и поэтому знаю как кардинально могут отличаться их выпускники друг от друга. Мой сын самостоятельно получал образование в библиотеках и в больницах Киева, а в инете узнавал с 3-го курса требования о подтверждении квалификации в США от интернов из СНГ. Среди несдавших были выпускники украинских, российских и пр. вузов, в т. ч. кандидаты медицинских наук. Я абсолютно не переживаю за твою щиру украинскую дочку. Но видя твой уровень знаний, а также то что за 10 лет с тех пор как учился мой сын украинское высшее образование деградировало гораздо больше уверен, что твоя дочка нигде в приличной стране (Польшу и Португалию не беру) не подтвердит свой диплом. Если я неправ и она способна на большее предъявишь доказательства признаю что ошибался
shapo написав:Мой сын самостоятельно получал образование в библиотеках и в больницах Киева
Мамо ,нас люди так хвалять , так хвалять.. А хто ж нас хвалить доню? Як хто ? Ви мене - а я Вас...
Що у нас там з сіонізмом? тільки син єврея в країні яку ненавидить його батько - може стати лікарем.. А всі інші гої... Тільки от одна незадачка Твій син- не єврей, він гой, навіть не полукровка.Він четвертькровка.
ПС 1 Я також вчився в СРСР 2 Я займався спортом в СРСР 3 Я не найрозумніший в Україні в порівнянні з навіть 30-ти літніми 4 Мої спортивні досягнення в порівнянні з результатами які сьогодні показують ті хто тренується в тих в кого я вигравав - гірші.
Таким чином В срср і трава була зеленіша і цукор солодший... От тільки одна проблемка Трава була за колючим дротом Цукор як правило забирав той хто стояв перед тобою в черзі
ППС Ломоносов був найрозумнішим в російській імперії.... Потім імперія постійно занепадала.... але те що писав Ломоносов-вивчають діти в третьому-пятому класах
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 29 гру, 2020 23:38, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Дело полиции против Микитася может быть давлением на него в интересах Татарова – НАБУ[/url]
В Национальном антикоррупционном бюро после предъявления полицией подозрения бывшему владельцу компании Укрбуд Максиму Микитасю заявили о возможной попытке блокирования расследования бюро по этому делу в интересах замглавы Офиса президента Олега Татарова
Отмазывают Татарова
По факту НАБУ відмазує злочинця Микитася. За Ситником давно тюрма плаче.
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