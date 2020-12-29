Те, що ляпнув Кривонос доказує, що в нього не все впорядку з головою, однозначно треба було звільняти.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 29 гру, 2020 23:49
Те, що ляпнув Кривонос доказує, що в нього не все впорядку з головою, однозначно треба було звільняти.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Вів 29 гру, 2020 23:56
Я не понял к чему этот очередной словесный понос?
Вопросы крови и национальности волнуют только такого убогого нацика как ты.
Умные и глупые, талантливые и бездарные есть у всех народов.
Среди несдавших экзамен с сыном из СНГ все так или иначе имели отношение к евреям иначе бы не попали в программу МАСА, и что???
Что касается ненавидимого тобой СССР которому ранее ты верно служил в ГСВГ оставшись прапором что подразумевало серьёзную проверку органов на лояльность к системе, то там было много и хорошего, и плохого, в т. ч. вся нынешняя инфраструктура которой ты пользуешься
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 30 гру, 2020 00:01
Re: Політичні дискусії
Ти коли про себе пишеш , то якось поакуратніше..
А суть моїх повідомлень в наступному
1 Ти збрехав про погану освіту в Україні і при цьому настільки обмежений що сам цього не розумієш.
2 Для тебе в світі є тільки дві розумних людини
ти і твій син - всі інші не залежно від нації/віросповідання/громадянства - як мінімум не дотягують до таких світочей як два єврея, один напів-єврей напів казах , другий на четверть єврей, на четверть казах...
3 Ти логічно думати вмієш?
22% серед них твій син з Українською освітою - здали
78% - не здали
Чи говорить це про те що Українська освіта знаходиться на рівні тих країн які входять в 22% здавших і краща від рівня освіти тих країн в які входять 78% не здавших.
Тому ще раз
Не гавкай на Країну яка тебе годує...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 30 гру, 2020 00:17
Досить нести кремлівсько-медведчуківську ахінею , троляко ватний !
Додано: Сер 30 гру, 2020 00:23
1) Я везде где бы ни жил зарабатывал и кормил себя сам и не такому мелкому лавочнику как ты представлять страну и говорить от её имени
2) Я нигде не писал что я и мой сын самые умные(ты и твоя дочка это далеко не все) , ты в очередной раз примитивно перевираешь и настолько глуп что не понял что и среди сдавших экзамен и несдавших были выпускники одних и тех же стран, а часто и вузов.
3) Уровень украинского медицинского образования сможешь проверить на своей дочке способом который я тебе показал
4) С сыном в больнице Ихилов работала девушка которая в Харькове закончила школу в 15лет,через 3 года там же мехмат, а в 22 ещё и мед. Так она сделала почти невозможное - сдала 2 степа для подтверждения квалификации врача в США в Израиле за 2 года и с первого раза последний, третий уже в самом США. Ты тоже споешь что этим она обязана не себе, а украинскому образованию?
Все, надоел, на этом заканчиваю
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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