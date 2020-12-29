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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6936693769386939 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Вів 29 гру, 2020 23:49 pesikot написав: А почему господин Арестович не расскажет, как 8 ноября 2018 года он завел на минное поле группу снайперов из Десны, где двое погибли, а трое были тяжело ранены? Почему он не расскажет, каким образом и зачем он это сделал?

Те, що ляпнув Кривонос доказує, що в нього не все впорядку з головою, однозначно треба було звільняти. Те, що ляпнув Кривонос доказує, що в нього не все впорядку з головою, однозначно треба було звільняти. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 1055 З нами з: 10.06.19 Подякував: 36 раз. Подякували: 85 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 гру, 2020 23:56 budivelnik написав: shapo написав: Мой сын самостоятельно получал образование в библиотеках и в больницах Киева Мой сын самостоятельно получал образование в библиотеках и в больницах Киева Мамо ,нас люди так хвалять , так хвалять..

А хто ж нас хвалить доню?

Як хто ? Ви мене - а я Вас...



Що у нас там з сіонізмом? тільки син єврея в країні яку ненавидить його батько - може стати лікарем..

А всі інші гої...

Тільки от одна незадачка

Твій син- не єврей, він гой, навіть не полукровка.Він четвертькровка.



ПС

1 Я також вчився в СРСР

2 Я займався спортом в СРСР

3 Я не найрозумніший в Україні в порівнянні з навіть 30-ти літніми

4 Мої спортивні досягнення в порівнянні з результатами які сьогодні показують ті хто тренується в тих в кого я вигравав - гірші.



Таким чином

В срср і трава була зеленіша і цукор солодший...

От тільки одна проблемка

Трава була за колючим дротом

Цукор як правило забирав той хто стояв перед тобою в черзі



ППС

Ломоносов був найрозумнішим в російській імперії....

Потім імперія постійно занепадала.... але те що писав Ломоносов-вивчають діти в третьому-пятому класах Мамо ,нас люди так хвалять , так хвалять..А хто ж нас хвалить доню?Як хто ? Ви мене - а я Вас...Що у нас там з сіонізмом? тільки син єврея в країні яку ненавидить його батько - може стати лікарем..А всі інші гої...Тільки от одна незадачкаТвій син- не єврей, він гой, навіть не полукровка.Він четвертькровка.ПС1 Я також вчився в СРСР2 Я займався спортом в СРСР3 Я не найрозумніший в Україні в порівнянні з навіть 30-ти літніми4 Мої спортивні досягнення в порівнянні з результатами які сьогодні показують ті хто тренується в тих в кого я вигравав - гірші.Таким чиномВ срср і трава була зеленіша і цукор солодший...От тільки одна проблемкаТрава була за колючим дротомЦукор як правило забирав той хто стояв перед тобою в черзіППСЛомоносов був найрозумнішим в російській імперії....Потім імперія постійно занепадала.... але те що писав Ломоносов-вивчають діти в третьому-пятому класах

Я не понял к чему этот очередной словесный понос?

Вопросы крови и национальности волнуют только такого убогого нацика как ты.

Умные и глупые, талантливые и бездарные есть у всех народов.

Среди несдавших экзамен с сыном из СНГ все так или иначе имели отношение к евреям иначе бы не попали в программу МАСА, и что???

Что касается ненавидимого тобой СССР которому ранее ты верно служил в ГСВГ оставшись прапором что подразумевало серьёзную проверку органов на лояльность к системе, то там было много и хорошего, и плохого, в т. ч. вся нынешняя инфраструктура которой ты пользуешься Я не понял к чему этот очередной словесный понос?Вопросы крови и национальности волнуют только такого убогого нацика как ты.Умные и глупые, талантливые и бездарные есть у всех народов.Среди несдавших экзамен с сыном из СНГ все так или иначе имели отношение к евреям иначе бы не попали в программу МАСА, и что???Что касается ненавидимого тобой СССР которому ранее ты верно служил в ГСВГ оставшись прапором что подразумевало серьёзную проверку органов на лояльность к системе, то там было много и хорошего, и плохого, в т. ч. вся нынешняя инфраструктура которой ты пользуешься Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4360 З нами з: 29.05.18 Подякував: 104 раз. Подякували: 746 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 гру, 2020 00:01 Re: Політичні дискусії shapo написав: Я не понял к чему этот очередной словесный понос? Я не понял к чему этот очередной словесный понос? Ти коли про себе пишеш , то якось поакуратніше..

А суть моїх повідомлень в наступному

1 Ти збрехав про погану освіту в Україні і при цьому настільки обмежений що сам цього не розумієш.

2 Для тебе в світі є тільки дві розумних людини

ти і твій син - всі інші не залежно від нації/віросповідання/громадянства - як мінімум не дотягують до таких світочей як два єврея, один напів-єврей напів казах , другий на четверть єврей, на четверть казах...

3 Ти логічно думати вмієш?

22% серед них твій син з Українською освітою - здали

78% - не здали

Чи говорить це про те що Українська освіта знаходиться на рівні тих країн які входять в 22% здавших і краща від рівня освіти тих країн в які входять 78% не здавших.



Тому ще раз

Не гавкай на Країну яка тебе годує... Ти коли про себе пишеш , то якось поакуратніше..А суть моїх повідомлень в наступному1 Ти збрехав про погану освіту в Україні і при цьому настільки обмежений що сам цього не розумієш.2 Для тебе в світі є тільки дві розумних людинити і твій син - всі інші не залежно від нації/віросповідання/громадянства - як мінімум не дотягують до таких світочей як два єврея, один напів-єврей напів казах , другий на четверть єврей, на четверть казах...3 Ти логічно думати вмієш?22% серед них твій син з Українською освітою - здали78% - не здалиЧи говорить це про те що Українська освіта знаходиться на рівні тих країн які входять в 22% здавших і краща від рівня освіти тих країн в які входять 78% не здавших.Тому ще разНе гавкай на Країну яка тебе годує... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23701 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 гру, 2020 00:17 unicdima написав: pesikot написав: Дело полиции против Микитася может быть давлением на него в интересах Татарова – НАБУ[/url]

В Национальном антикоррупционном бюро после предъявления полицией подозрения бывшему владельцу компании Укрбуд Максиму Микитасю заявили о возможной попытке блокирования расследования бюро по этому делу в интересах замглавы Офиса президента Олега Татарова

Отмазывают Татарова

Дело полиции против Микитася может быть давлением на него в интересах Татарова – НАБУ[/url]Отмазывают Татарова

По факту НАБУ відмазує злочинця Микитася.

За Ситником давно тюрма плаче. По факту НАБУ відмазує злочинця Микитася.За Ситником давно тюрма плаче.

Досить нести кремлівсько-медведчуківську ахінею , троляко ватний ! Досить нести кремлівсько-медведчуківську ахінею , троляко ватний ! maxprofit Повідомлень: 1047 З нами з: 19.11.08 Подякував: 1179 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 гру, 2020 00:23 budivelnik написав: shapo написав: Я не понял к чему этот очередной словесный понос? Я не понял к чему этот очередной словесный понос? Ти коли про себе пишеш , то якось поакуратніше..

А суть моїх повідомлень в наступному

1 Ти збрехав про погану освіту в Україні і при цьому настільки обмежений що сам цього не розумієш.

2 Для тебе в світі є тільки дві розумних людини

ти і твій син - всі інші не залежно від нації/віросповідання/громадянства - як мінімум не дотягують до таких світочей як два єврея, один напів-єврей напів казах , другий на четверть єврей, на четверть казах...

3 Ти логічно думати вмієш?

22% серед них твій син з Українською освітою - здали

78% - не здали

Чи говорить це про те що Українська освіта знаходиться на рівні тих країн які входять в 22% здавших і краща від рівня освіти тих країн в які входять 78% не здавших.



Тому ще раз

Не гавкай на Країну яка тебе годує... Ти коли про себе пишеш , то якось поакуратніше..А суть моїх повідомлень в наступному1 Ти збрехав про погану освіту в Україні і при цьому настільки обмежений що сам цього не розумієш.2 Для тебе в світі є тільки дві розумних людинити і твій син - всі інші не залежно від нації/віросповідання/громадянства - як мінімум не дотягують до таких світочей як два єврея, один напів-єврей напів казах , другий на четверть єврей, на четверть казах...3 Ти логічно думати вмієш?22% серед них твій син з Українською освітою - здали78% - не здалиЧи говорить це про те що Українська освіта знаходиться на рівні тих країн які входять в 22% здавших і краща від рівня освіти тих країн в які входять 78% не здавших.Тому ще разНе гавкай на Країну яка тебе годує...

1) Я везде где бы ни жил зарабатывал и кормил себя сам и не такому мелкому лавочнику как ты представлять страну и говорить от её имени

2) Я нигде не писал что я и мой сын самые умные(ты и твоя дочка это далеко не все) , ты в очередной раз примитивно перевираешь и настолько глуп что не понял что и среди сдавших экзамен и несдавших были выпускники одних и тех же стран, а часто и вузов.

3) Уровень украинского медицинского образования сможешь проверить на своей дочке способом который я тебе показал

4) С сыном в больнице Ихилов работала девушка которая в Харькове закончила школу в 15лет,через 3 года там же мехмат, а в 22 ещё и мед. Так она сделала почти невозможное - сдала 2 степа для подтверждения квалификации врача в США в Израиле за 2 года и с первого раза последний, третий уже в самом США. Ты тоже споешь что этим она обязана не себе, а украинскому образованию?

Все, надоел, на этом заканчиваю 1) Я везде где бы ни жил зарабатывал и кормил себя сам и не такому мелкому лавочнику как ты представлять страну и говорить от её имени2) Я нигде не писал что я и мой сын самые умные(ты и твоя дочка это далеко не все) , ты в очередной раз примитивно перевираешь и настолько глуп что не понял что и среди сдавших экзамен и несдавших были выпускники одних и тех же стран, а часто и вузов.3) Уровень украинского медицинского образования сможешь проверить на своей дочке способом который я тебе показал4) С сыном в больнице Ихилов работала девушка которая в Харькове закончила школу в 15лет,через 3 года там же мехмат, а в 22 ещё и мед. Так она сделала почти невозможное - сдала 2 степа для подтверждения квалификации врача в США в Израиле за 2 года и с первого раза последний, третий уже в самом США. Ты тоже споешь что этим она обязана не себе, а украинскому образованию?Все, надоел, на этом заканчиваю Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4360 З нами з: 29.05.18 Подякував: 104 раз. Подякували: 746 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6936693769386939 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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