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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6936693769386939

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 23:49

  pesikot написав:
А почему господин Арестович не расскажет, как 8 ноября 2018 года он завел на минное поле группу снайперов из Десны, где двое погибли, а трое были тяжело ранены? Почему он не расскажет, каким образом и зачем он это сделал?

Те, що ляпнув Кривонос доказує, що в нього не все впорядку з головою, однозначно треба було звільняти.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 23:56

  budivelnik написав:
  shapo написав:Мой сын самостоятельно получал образование в библиотеках и в больницах Киева
Мамо ,нас люди так хвалять , так хвалять..
А хто ж нас хвалить доню?
Як хто ? Ви мене - а я Вас...

Що у нас там з сіонізмом? тільки син єврея в країні яку ненавидить його батько - може стати лікарем..
А всі інші гої...
Тільки от одна незадачка
Твій син- не єврей, він гой, навіть не полукровка.Він четвертькровка.

ПС
1 Я також вчився в СРСР
2 Я займався спортом в СРСР
3 Я не найрозумніший в Україні в порівнянні з навіть 30-ти літніми
4 Мої спортивні досягнення в порівнянні з результатами які сьогодні показують ті хто тренується в тих в кого я вигравав - гірші.

Таким чином
В срср і трава була зеленіша і цукор солодший...
От тільки одна проблемка
Трава була за колючим дротом
Цукор як правило забирав той хто стояв перед тобою в черзі

ППС
Ломоносов був найрозумнішим в російській імперії....
Потім імперія постійно занепадала.... але те що писав Ломоносов-вивчають діти в третьому-пятому класах

Я не понял к чему этот очередной словесный понос?
Вопросы крови и национальности волнуют только такого убогого нацика как ты.
Умные и глупые, талантливые и бездарные есть у всех народов.
Среди несдавших экзамен с сыном из СНГ все так или иначе имели отношение к евреям иначе бы не попали в программу МАСА, и что???
Что касается ненавидимого тобой СССР которому ранее ты верно служил в ГСВГ оставшись прапором что подразумевало серьёзную проверку органов на лояльность к системе, то там было много и хорошего, и плохого, в т. ч. вся нынешняя инфраструктура которой ты пользуешься
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 00:01

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Я не понял к чему этот очередной словесный понос?
Ти коли про себе пишеш , то якось поакуратніше..
А суть моїх повідомлень в наступному
1 Ти збрехав про погану освіту в Україні і при цьому настільки обмежений що сам цього не розумієш.
2 Для тебе в світі є тільки дві розумних людини
ти і твій син - всі інші не залежно від нації/віросповідання/громадянства - як мінімум не дотягують до таких світочей як два єврея, один напів-єврей напів казах , другий на четверть єврей, на четверть казах...
3 Ти логічно думати вмієш?
22% серед них твій син з Українською освітою - здали
78% - не здали
Чи говорить це про те що Українська освіта знаходиться на рівні тих країн які входять в 22% здавших і краща від рівня освіти тих країн в які входять 78% не здавших.

Тому ще раз
Не гавкай на Країну яка тебе годує...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 00:17

  unicdima написав:
  pesikot написав:Дело полиции против Микитася может быть давлением на него в интересах Татарова – НАБУ[/url]
В Национальном антикоррупционном бюро после предъявления полицией подозрения бывшему владельцу компании Укрбуд Максиму Микитасю заявили о возможной попытке блокирования расследования бюро по этому делу в интересах замглавы Офиса президента Олега Татарова

Отмазывают Татарова

По факту НАБУ відмазує злочинця Микитася.
За Ситником давно тюрма плаче.

Досить нести кремлівсько-медведчуківську ахінею , троляко ватний ! :evil:
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 00:23

  budivelnik написав:
  shapo написав:Я не понял к чему этот очередной словесный понос?
Ти коли про себе пишеш , то якось поакуратніше..
А суть моїх повідомлень в наступному
1 Ти збрехав про погану освіту в Україні і при цьому настільки обмежений що сам цього не розумієш.
2 Для тебе в світі є тільки дві розумних людини
ти і твій син - всі інші не залежно від нації/віросповідання/громадянства - як мінімум не дотягують до таких світочей як два єврея, один напів-єврей напів казах , другий на четверть єврей, на четверть казах...
3 Ти логічно думати вмієш?
22% серед них твій син з Українською освітою - здали
78% - не здали
Чи говорить це про те що Українська освіта знаходиться на рівні тих країн які входять в 22% здавших і краща від рівня освіти тих країн в які входять 78% не здавших.

Тому ще раз
Не гавкай на Країну яка тебе годує...

1) Я везде где бы ни жил зарабатывал и кормил себя сам и не такому мелкому лавочнику как ты представлять страну и говорить от её имени
2) Я нигде не писал что я и мой сын самые умные(ты и твоя дочка это далеко не все) , ты в очередной раз примитивно перевираешь и настолько глуп что не понял что и среди сдавших экзамен и несдавших были выпускники одних и тех же стран, а часто и вузов.
3) Уровень украинского медицинского образования сможешь проверить на своей дочке способом который я тебе показал
4) С сыном в больнице Ихилов работала девушка которая в Харькове закончила школу в 15лет,через 3 года там же мехмат, а в 22 ещё и мед. Так она сделала почти невозможное - сдала 2 степа для подтверждения квалификации врача в США в Израиле за 2 года и с первого раза последний, третий уже в самом США. Ты тоже споешь что этим она обязана не себе, а украинскому образованию?
Все, надоел, на этом заканчиваю
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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