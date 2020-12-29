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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 29 гру, 2020 23:38
Брехун, скажи конкретно, що порушив Зеленський?
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 23:44
pesikot написав:
Дело полиции против Микитася может быть давлением на него в интересах Татарова – НАБУ[/url]
В Национальном антикоррупционном бюро после предъявления полицией подозрения бывшему владельцу компании Укрбуд Максиму Микитасю заявили о возможной попытке блокирования расследования бюро по этому делу в интересах замглавы Офиса президента Олега Татарова
Отмазывают Татарова
По факту НАБУ відмазує злочинця Микитася.
За Ситником давно тюрма плаче.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 23:49
pesikot написав:
А почему господин Арестович не расскажет, как 8 ноября 2018 года он завел на минное поле группу снайперов из Десны, где двое погибли, а трое были тяжело ранены? Почему он не расскажет, каким образом и зачем он это сделал?
Те, що ляпнув Кривонос доказує, що в нього не все впорядку з головою, однозначно треба було звільняти.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 23:56
budivelnik написав:
Мамо ,нас люди так хвалять , так хвалять..
shapo написав:
Мой сын самостоятельно получал образование в библиотеках и в больницах Киева
А хто ж нас хвалить доню?
Як хто ? Ви мене - а я Вас...
Що у нас там з сіонізмом? тільки син єврея в країні яку ненавидить його батько - може стати лікарем..
А всі інші гої...
Тільки от одна незадачка
Твій син- не єврей, він гой, навіть не полукровка.Він четвертькровка.
ПС
1 Я також вчився в СРСР
2 Я займався спортом в СРСР
3 Я не найрозумніший в Україні в порівнянні з навіть 30-ти літніми
4 Мої спортивні досягнення в порівнянні з результатами які сьогодні показують ті хто тренується в тих в кого я вигравав - гірші.
Таким чином
В срср і трава була зеленіша і цукор солодший...
От тільки одна проблемка
Трава була за колючим дротом
Цукор як правило забирав той хто стояв перед тобою в черзі
ППС
Ломоносов був найрозумнішим в російській імперії....
Потім імперія постійно занепадала.... але те що писав Ломоносов-вивчають діти в третьому-пятому класах
Я не понял к чему этот очередной словесный понос?
Вопросы крови и национальности волнуют только такого убогого нацика как ты.
Умные и глупые, талантливые и бездарные есть у всех народов.
Среди несдавших экзамен с сыном из СНГ все так или иначе имели отношение к евреям иначе бы не попали в программу МАСА, и что???
Что касается ненавидимого тобой СССР которому ранее ты верно служил в ГСВГ оставшись прапором что подразумевало серьёзную проверку органов на лояльность к системе, то там было много и хорошего, и плохого, в т. ч. вся нынешняя инфраструктура которой ты пользуешься
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shapo
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Додано: Сер 30 гру, 2020 00:01
shapo написав:
Я не понял к чему этот очередной словесный понос?
Ти коли про себе пишеш , то якось поакуратніше..
А суть моїх повідомлень в наступному
1 Ти збрехав про погану освіту в Україні і при цьому настільки обмежений що сам цього не розумієш.
2 Для тебе в світі є тільки дві розумних людини
ти і твій син - всі інші не залежно від нації/віросповідання/громадянства - як мінімум не дотягують до таких світочей як два єврея, один напів-єврей напів казах , другий на четверть єврей, на четверть казах...
3 Ти логічно думати вмієш?
22% серед них твій син з Українською освітою - здали
78% - не здали
Чи говорить це про те що Українська освіта знаходиться на рівні тих країн які входять в 22% здавших і краща від рівня освіти тих країн в які входять 78% не здавших.
Тому ще раз
Не гавкай на Країну яка тебе годує...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Сер 30 гру, 2020 00:17
unicdima написав: pesikot написав:
Дело полиции против Микитася может быть давлением на него в интересах Татарова – НАБУ[/url]
В Национальном антикоррупционном бюро после предъявления полицией подозрения бывшему владельцу компании Укрбуд Максиму Микитасю заявили о возможной попытке блокирования расследования бюро по этому делу в интересах замглавы Офиса президента Олега Татарова
Отмазывают Татарова
По факту НАБУ відмазує злочинця Микитася.
За Ситником давно тюрма плаче.
Досить нести кремлівсько-медведчуківську ахінею , троляко ватний !
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Додано: Сер 30 гру, 2020 00:23
budivelnik написав: shapo написав:
Я не понял к чему этот очередной словесный понос?
Ти коли про себе пишеш , то якось поакуратніше..
А суть моїх повідомлень в наступному
1 Ти збрехав про погану освіту в Україні і при цьому настільки обмежений що сам цього не розумієш.
2 Для тебе в світі є тільки дві розумних людини
ти і твій син - всі інші не залежно від нації/віросповідання/громадянства - як мінімум не дотягують до таких світочей як два єврея, один напів-єврей напів казах , другий на четверть єврей, на четверть казах...
3 Ти логічно думати вмієш?
22% серед них твій син з Українською освітою - здали
78% - не здали
Чи говорить це про те що Українська освіта знаходиться на рівні тих країн які входять в 22% здавших і краща від рівня освіти тих країн в які входять 78% не здавших.
Тому ще раз
Не гавкай на Країну яка тебе годує...
1) Я везде где бы ни жил зарабатывал и кормил себя сам и не такому мелкому лавочнику как ты представлять страну и говорить от её имени
2) Я нигде не писал что я и мой сын самые умные(ты и твоя дочка это далеко не все) , ты в очередной раз примитивно перевираешь и настолько глуп что не понял что и среди сдавших экзамен и несдавших были выпускники одних и тех же стран, а часто и вузов.
3) Уровень украинского медицинского образования сможешь проверить на своей дочке способом который я тебе показал
4) С сыном в больнице Ихилов работала девушка которая в Харькове закончила школу в 15лет,через 3 года там же мехмат, а в 22 ещё и мед. Так она сделала почти невозможное - сдала 2 степа для подтверждения квалификации врача в США в Израиле за 2 года и с первого раза последний, третий уже в самом США. Ты тоже споешь что этим она обязана не себе, а украинскому образованию?
Все, надоел, на этом заканчиваю
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Сер 30 гру, 2020 00:47
shapo написав:
Я везде где бы ни жил зарабатывал и кормил себя сам и не такому мелкому лавочнику как ты представлять страну и говорить от её имени
Как вы зарабатывали на кормежку, мы хорошо знаем. Обманывали, воровали и спекулировали. Вот ваше национальное ремесло.
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