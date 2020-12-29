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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6935693669376938

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 02:02

  unicdima написав:
  pesikot написав:Зеленский уволил Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО
Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины

Только Кривонос дал очень познавательное интервью

«Барыги управляют воинами». Большое интервью замсекретаря Совбеза Сергея Кривоноса, которое он дал НВ за несколько дней до увольнения
Зеленский его уволил

Ще один себе помножив на нуль звязавшись з Петром.
Звільнення Кривоноса було очікуваним після того, що він натриндів. Я б зробив те саме.

Кто про что, а вшивый про Петра. :D :D :D
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:24

  unicdima написав:
  detroytred написав:Что-то общее у него с Монтян есть.

Оба психи.


У чудака прикольная логика: умные (получающие от 10 тыс. долл. и выше. Чтобы реализовать желание народа в ЕС) сделали Майдан, революцию Гидности (и как следствие вся страна получила войну, тысячи погибших, разрушения и т.д.), а глупые (нищеброды), чтобы реализовать желание народа продемонстрировать своё отношение к качеству работы можновладцив - сделали электоральную революцию, пнув старые элиты выбором ЗЕ (и как следствие получили лишь поднятие тарифов, даже не кратное, как с ПО, падение ВВП, и пр.).

Если сравнить цену за инструмент реализации (последствия выбранного инструмента) своих желаний, то картинка цікава вимальовується.

Ну и насчёт каждый должен только сам себе и сам себе создать --- олигархи, чинуши, коррупционеры и пр. в точности живут по данному принципу от Пояркова и Ко.
В тоже время в европах можновладци имеют обязательства и обязанности перед государством и обществом.
Инфантильные)) европейцы ожидают и требуют от них качественного выполнения обязанностей.

А у нас прежняя волынка -- нарид не такой.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:57

  detroytred написав:
  unicdima написав:Оба психи.

У чудака прикольная логика: умные (получающие от 10 тыс. долл. и выше. Чтобы реализовать желание народа в ЕС) сделали Майдан, революцию Гидности (и как следствие вся страна получила войну, тысячи погибших, разрушения и т.д.), а глупые (нищеброды), чтобы реализовать желание народа продемонстрировать своё отношение к качеству работы можновладцив - сделали электоральную революцию, пнув старые элиты выбором ЗЕ (и как следствие получили лишь поднятие тарифов, даже не кратное, как с ПО, падение ВВП, и пр.).

Если сравнить цену за инструмент реализации (последствия выбранного инструмента) своих желаний, то картинка цікава вимальовується.

Ну и насчёт каждый должен только сам себе и сам себе создать --- олигархи, чинуши, коррупционеры и пр. в точности живут по данному принципу от Пояркова и Ко.
В тоже время в европах можновладци имеют обязательства и обязанности перед государством и обществом.
Инфантильные)) европейцы ожидают и требуют от них качественного выполнения обязанностей.

А у нас прежняя волынка -- нарид не такой.


Этот тип называемый себя художником позволяет себе в очередной раз оскорблять всех кто не проголосовал за того кому он верно служил до последнего времени, причем проголосовал чтобы не видеть именно Порошенко, а не жаждал видеть на этом посту Зеленского.
Рецепты успеха его просты как у всех коучей личностного роста - выйди из зоны комфорта.
"Умные" у него это циничные и плюющие на любые правила люди что к уму никакого отношения не имеет.
Нового в его обычном крике то, что он начал дистанцироваться от Порошенко.
Наверное, чувствует какие-то перемены.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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