Додано: Сер 30 гру, 2020 10:24

unicdima написав: detroytred написав: Что-то общее у него с Монтян есть. Что-то общее у него с Монтян есть.

Оба психи. Оба психи.

У чудака прикольная логика: умные (получающие от 10 тыс. долл. и выше. Чтобы реализовать желание народа в ЕС) сделали Майдан, революцию Гидности (и как следствие вся страна получила войну, тысячи погибших, разрушения и т.д.), а глупые (нищеброды), чтобы реализовать желание народа продемонстрировать своё отношение к качеству работы можновладцив - сделали электоральную революцию, пнув старые элиты выбором ЗЕ (и как следствие получили лишь поднятие тарифов, даже не кратное, как с ПО, падение ВВП, и пр.).Если сравнить цену за инструмент реализации (последствия выбранного инструмента) своих желаний, то картинка цікава вимальовується.Ну и насчёт каждый должен только сам себе и сам себе создать --- олигархи, чинуши, коррупционеры и пр. в точности живут по данному принципу от Пояркова и Ко.В тоже время в европах можновладци имеют обязательства и обязанности перед государством и обществом.Инфантильные)) европейцы ожидают и требуют от них качественного выполнения обязанностей.А у нас прежняя волынка -- нарид не такой.