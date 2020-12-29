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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 10:24
unicdima написав: detroytred написав:
Что-то общее у него с Монтян есть.
Оба психи.
У чудака прикольная логика: умные (получающие от 10 тыс. долл. и выше. Чтобы реализовать желание народа в ЕС) сделали Майдан, революцию Гидности (и как следствие вся страна получила войну, тысячи погибших, разрушения и т.д.), а глупые (нищеброды), чтобы реализовать желание народа продемонстрировать своё отношение к качеству работы можновладцив - сделали электоральную революцию, пнув старые элиты выбором ЗЕ (и как следствие получили лишь поднятие тарифов, даже не кратное, как с ПО, падение ВВП, и пр.).
Если сравнить цену за инструмент реализации (последствия выбранного инструмента) своих желаний, то картинка цікава вимальовується.
Ну и насчёт каждый должен только сам себе и сам себе создать --- олигархи, чинуши, коррупционеры и пр. в точности живут по данному принципу от Пояркова и Ко.
В тоже время в европах можновладци имеют обязательства и обязанности перед государством и обществом.
Инфантильные)) европейцы ожидают и требуют от них качественного выполнения обязанностей.
А у нас прежняя волынка -- нарид не такой.
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detroytred
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Додано: Сер 30 гру, 2020 10:57
detroytred написав: unicdima написав:
Оба психи.
У чудака прикольная логика: умные (получающие от 10 тыс. долл. и выше. Чтобы реализовать желание народа в ЕС) сделали Майдан, революцию Гидности (и как следствие вся страна получила войну, тысячи погибших, разрушения и т.д.), а глупые (нищеброды), чтобы реализовать желание народа продемонстрировать своё отношение к качеству работы можновладцив - сделали электоральную революцию, пнув старые элиты выбором ЗЕ (и как следствие получили лишь поднятие тарифов, даже не кратное, как с ПО, падение ВВП, и пр.).
Если сравнить цену за инструмент реализации (последствия выбранного инструмента) своих желаний, то картинка цікава вимальовується.
Ну и насчёт каждый должен только сам себе и сам себе создать --- олигархи, чинуши, коррупционеры и пр. в точности живут по данному принципу от Пояркова и Ко.
В тоже время в европах можновладци имеют обязательства и обязанности перед государством и обществом.
Инфантильные)) европейцы ожидают и требуют от них качественного выполнения обязанностей.
А у нас прежняя волынка -- нарид не такой.
Этот тип называемый себя художником позволяет себе в очередной раз оскорблять всех кто не проголосовал за того кому он верно служил до последнего времени, причем проголосовал чтобы не видеть именно Порошенко, а не жаждал видеть на этом посту Зеленского.
Рецепты успеха его просты как у всех коучей личностного роста - выйди из зоны комфорта.
"Умные" у него это циничные и плюющие на любые правила люди что к уму никакого отношения не имеет.
Нового в его обычном крике то, что он начал дистанцироваться от Порошенко.
Наверное, чувствует какие-то перемены.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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