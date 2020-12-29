Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Что-то общее у него с Монтян есть.
Оба психи.
У чудака прикольная логика: умные (получающие от 10 тыс. долл. и выше. Чтобы реализовать желание народа в ЕС) сделали Майдан, революцию Гидности (и как следствие вся страна получила войну, тысячи погибших, разрушения и т.д.), а глупые (нищеброды), чтобы реализовать желание народа продемонстрировать своё отношение к качеству работы можновладцив - сделали электоральную революцию, пнув старые элиты выбором ЗЕ (и как следствие получили лишь поднятие тарифов, даже не кратное, как с ПО, падение ВВП, и пр.).
Если сравнить цену за инструмент реализации (последствия выбранного инструмента) своих желаний, то картинка цікава вимальовується.
Ну и насчёт каждый должен только сам себе и сам себе создать --- олигархи, чинуши, коррупционеры и пр. в точности живут по данному принципу от Пояркова и Ко. В тоже время в европах можновладци имеют обязательства и обязанности перед государством и обществом. Инфантильные)) европейцы ожидают и требуют от них качественного выполнения обязанностей.
У чудака прикольная логика: умные (получающие от 10 тыс. долл. и выше. Чтобы реализовать желание народа в ЕС) сделали Майдан, революцию Гидности (и как следствие вся страна получила войну, тысячи погибших, разрушения и т.д.), а глупые (нищеброды), чтобы реализовать желание народа продемонстрировать своё отношение к качеству работы можновладцив - сделали электоральную революцию, пнув старые элиты выбором ЗЕ (и как следствие получили лишь поднятие тарифов, даже не кратное, как с ПО, падение ВВП, и пр.).
Если сравнить цену за инструмент реализации (последствия выбранного инструмента) своих желаний, то картинка цікава вимальовується.
Ну и насчёт каждый должен только сам себе и сам себе создать --- олигархи, чинуши, коррупционеры и пр. в точности живут по данному принципу от Пояркова и Ко. В тоже время в европах можновладци имеют обязательства и обязанности перед государством и обществом. Инфантильные)) европейцы ожидают и требуют от них качественного выполнения обязанностей.
А у нас прежняя волынка -- нарид не такой.
Этот тип называемый себя художником позволяет себе в очередной раз оскорблять всех кто не проголосовал за того кому он верно служил до последнего времени, причем проголосовал чтобы не видеть именно Порошенко, а не жаждал видеть на этом посту Зеленского. Рецепты успеха его просты как у всех коучей личностного роста - выйди из зоны комфорта. "Умные" у него это циничные и плюющие на любые правила люди что к уму никакого отношения не имеет. Нового в его обычном крике то, что он начал дистанцироваться от Порошенко. Наверное, чувствует какие-то перемены.
detroytred написав:Что-то общее у него с Монтян есть.
Оба психи.
У чудака прикольная логика: умные (получающие от 10 тыс. долл. и выше. Чтобы реализовать желание народа в ЕС) сделали Майдан, революцию Гидности (и как следствие вся страна получила войну, тысячи погибших, разрушения и т.д.),
Вы ничего не поняли (как всегда), даже элементарного, что цифра 10к - всего лишь условность. Ну и ваше "во всем виноват майдан", а не пугабыч (такое себе оправдание действий кремля) - знакомо.
detroytred написав:а глупые (нищеброды), чтобы реализовать желание народа продемонстрировать своё отношение к качеству работы можновладцив - сделали электоральную революцию, пнув старые элиты выбором ЗЕ (и как следствие получили лишь поднятие тарифов, даже не кратное, как с ПО, падение ВВП, и пр.).
Суть в том, что нарид в очередной раз купился на сказку о снижении тарифов, борьбе с коррупцией и олигархами, а в результате выбрали чудака, полностью зависимого от олигархов, в открытою выполняющего их хотелки по повышению тарифов (без видимых на то причин), абсолютно никак не реагирующего на вопиющие факты коррупции, а новые лица в большинстве оказались старыми задницами.
Schmit написав:Суть в том, что нарид в очередной раз купился на сказку о снижении тарифов, борьбе с коррупцией и олигархами, а в результате выбрали чудака, полностью зависимого от олигархов, в открытою выполняющего их хотелки по повышению тарифов (без видимых на то причин), абсолютно никак не реагирующего на вопиющие факты коррупции, а новые лица в большинстве оказались старыми задницами.
Ага, а выбрали бы Петюльку и никто бы Украиной из американских посольств как раньше так и сейчас не управлял, и тарифы бы для населения не поднимались, и всем было бы счастье.
detroytred написав:Что-то общее у него с Монтян есть.
Оба психи.
У чудака прикольная логика: умные (получающие от 10 тыс. долл. и выше. Чтобы реализовать желание народа в ЕС) сделали Майдан, революцию Гидности (и как следствие вся страна получила войну, тысячи погибших, разрушения и т.д.),
Вы ничего не поняли (как всегда), даже элементарного, что цифра 10к - всего лишь условность. Ну и ваше "во всем виноват майдан", а не пугабыч (такое себе оправдание действий кремля) - знакомо.
detroytred написав:а глупые (нищеброды), чтобы реализовать желание народа продемонстрировать своё отношение к качеству работы можновладцив - сделали электоральную революцию, пнув старые элиты выбором ЗЕ (и как следствие получили лишь поднятие тарифов, даже не кратное, как с ПО, падение ВВП, и пр.).
Суть в том, что нарид в очередной раз купился на сказку о снижении тарифов, борьбе с коррупцией и олигархами, а в результате выбрали чудака, полностью зависимого от олигархов, в открытою выполняющего их хотелки по повышению тарифов (без видимых на то причин), абсолютно никак не реагирующего на вопиющие факты коррупции, а новые лица в большинстве оказались старыми задницами.[/quote] _____________________________ Да прям таки я не понял условность 10 тыс.))
Стоп! "Ну и ваше "во всем виноват майдан", а не пугабыч (такое себе оправдание действий кремля) - знакомо."
Естественно знакомо!!!!! Ведь я специально именно так и именно это написал. А Вы, как обычно, прифантазировали-гиперболизировали (то есть ...)) до " Ну и ваше "во всем виноват майдан", а не пугабыч (такое себе оправдание действий кремля) - знакомо." (С) Шмит Я ничего подобного не говорил. А указал на событие и его следствие в точности, как Порошенко.
Зачитывайте до дыр вот эту цитату Порошенко. Можете по буквам . Говоря о причине, он прямо заказывает на событие, которое повлекло дальнейшие последствия:
* Каковы истинные причины этой войны? Очень простые. Полтора года назад народ Украины вышел на улицу с требованием подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. Целая страна поддержала европейские устремления.
Единственный, кто был против - это Россия. Однако я не спрашиваю разрешения России, чтобы идти в Европу. Я спрашиваю у украинцев, чего они хотят. А они хотят быть частью большой европейской семьи.
Я действительно счастлив, что ЕС держит двери открытыми для украинцев. Именно это было настоящей причиной войны. Именно это было причиной аннексии Крыма год назад.
З.ы. кстати, формулировки аля гражданская война, внутренний конфликт -- от Порошенко я дал выше. Лично я никогда ничего подобного не употреблял)))
З.з.ы. ну и по буквам: * Я действительно счастлив, что ЕС держит двери открытыми для украинцев. Именно это было настоящей причиной войны. Именно это было причиной аннексии Крыма год назад.* (С) Порошенко)))) Для ДВ...
Причина войны.... Естественно, что не масло маслянное, как у Вас -- агрессор. Естественно, раз войнв, то есть агрессор. Рашка. Но предмет -- почему агрессор напал. А Вы, как обычно, ...
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 30 гру, 2020 13:49, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234 написав:А работа на территории "государства-агрессора" и уплата налогов в его бюджет - это коллаборация или нет?
Не ну если у Порошенко причина войны -- то, что ЕС держит для Украины двери открытыми (то есть прямо в лоб -- ЕС держит двери, поэтому так получилось всё остальное))). Тогда он ваабще никаким боком ни к чему)))