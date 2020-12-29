Додано: Сер 30 гру, 2020 13:42

Schmit написав: detroytred"[quote="5134434:unicdima написав: detroytred написав: Что-то общее у него с Монтян есть. Что-то общее у него с Монтян есть.

Оба психи. Оба психи.



У чудака прикольная логика: умные (получающие от 10 тыс. долл. и выше. Чтобы реализовать желание народа в ЕС) сделали Майдан, революцию Гидности (и как следствие вся страна получила войну, тысячи погибших, разрушения и т.д.),

У чудака прикольная логика: умные (получающие от 10 тыс. долл. и выше. Чтобы реализовать желание народа в ЕС) сделали Майдан, революцию Гидности (и как следствие вся страна получила войну, тысячи погибших, разрушения и т.д.),

detroytred написав: а глупые (нищеброды), чтобы реализовать желание народа продемонстрировать своё отношение к качеству работы можновладцив - сделали электоральную революцию, пнув старые элиты выбором ЗЕ (и как следствие получили лишь поднятие тарифов, даже не кратное, как с ПО, падение ВВП, и пр.). а глупые (нищеброды), чтобы реализовать желание народа продемонстрировать своё отношение к качеству работы можновладцив - сделали электоральную революцию, пнув старые элиты выбором ЗЕ (и как следствие получили лишь поднятие тарифов, даже не кратное, как с ПО, падение ВВП, и пр.).

Вы ничего не поняли (как всегда), даже элементарного, что цифра 10к - всего лишь условность. Ну и ваше "во всем виноват майдан", а не пугабыч (такое себе оправдание действий кремля) - знакомо.Суть в том, что нарид в очередной раз купился на сказку о снижении тарифов, борьбе с коррупцией и олигархами, а в результате выбрали чудака, полностью зависимого от олигархов, в открытою выполняющего их хотелки по повышению тарифов (без видимых на то причин), абсолютно никак не реагирующего на вопиющие факты коррупции, а новые лица в большинстве оказались старыми задницами.[/quote]_____________________________Да прям таки я не понял условность 10 тыс.))Стоп!"Ну и ваше "во всем виноват майдан", а не пугабыч (такое себе оправдание действий кремля) - знакомо."Естественно знакомо!!!!!Ведь я специально именно так и именно это написал.А Вы, как обычно, прифантазировали-гиперболизировали (то есть ...)) до " Ну и ваше "во всем виноват майдан", а не пугабыч (такое себе оправдание действий кремля) - знакомо." (С) ШмитЯ ничего подобного не говорил.А указал на событие и его следствие в точности, как Порошенко.Зачитывайте до дыр вот эту цитату Порошенко. Можете по буквам .Говоря о причине, он прямо заказывает на событие, которое повлекло дальнейшие последствия:* Каковы истинные причины этой войны? Очень простые. Полтора года назад народ Украины вышел на улицу с требованием подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. Целая страна поддержала европейские устремления.Единственный, кто был против - это Россия. Однако я не спрашиваю разрешения России, чтобы идти в Европу. Я спрашиваю у украинцев, чего они хотят. А они хотят быть частью большой европейской семьи.Я действительно счастлив, что ЕС держит двери открытыми для украинцев. Именно это было настоящей причиной войны. Именно это было причиной аннексии Крыма год назад.Аннексия привела к большой гуманитарной катастрофе для всего крымско-татарского народа. * (С)ПорошенкоЗ.ы. кстати, формулировки аля гражданская война, внутренний конфликт -- от Порошенко я дал выше.Лично я никогда ничего подобного не употреблял)))З.з.ы. ну и по буквам:* Я действительно счастлив, что ЕС держит двери открытыми для украинцев. Именно это было настоящей причиной войны. Именно это было причиной аннексии Крыма год назад.* (С) Порошенко))))Для ДВ...Причина войны....Естественно, что не масло маслянное, как у Вас -- агрессор.Естественно, раз войнв, то есть агрессор. Рашка.Но предмет -- почему агрессор напал.А Вы, как обычно, ...