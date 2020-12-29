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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:50

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:А работа на территории "государства-агрессора" и уплата налогов в его бюджет - это коллаборация или нет?

Ні. Це грабунок агресора, за рахунок вивода дивідентів. Після закриття фабрики податків не стало менше, а дивідентів стало.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:57

  lapay написав:
  Вкладчик1234 написав:А работа на территории "государства-агрессора" и уплата налогов в его бюджет - это коллаборация или нет?

Ні. Це грабунок агресора, за рахунок вивода дивідентів. Після закриття фабрики податків не стало менше, а дивідентів стало.

Ну тогда в Тайожном союзе Украина пограбувала бы...))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:12

  detroytred написав:
  lapay написав:
  Вкладчик1234 написав:А работа на территории "государства-агрессора" и уплата налогов в его бюджет - это коллаборация или нет?

Ні. Це грабунок агресора, за рахунок вивода дивідентів. Після закриття фабрики податків не стало менше, а дивідентів стало.

Ну тогда в Тайожном союзе Украина пограбувала бы...))


И каждый украинский гастер в России это,оказывается, диверсант, только он сам об этом не знает
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:16

  shapo написав:
  Schmit написав:Суть в том, что нарид в очередной раз купился на сказку о снижении тарифов, борьбе с коррупцией и олигархами, а в результате выбрали чудака, полностью зависимого от олигархов, в открытою выполняющего их хотелки по повышению тарифов (без видимых на то причин), абсолютно никак не реагирующего на вопиющие факты коррупции, а новые лица в большинстве оказались старыми задницами.


Ага, а выбрали бы Петюльку и никто бы Украиной из американских посольств как раньше так и сейчас не управлял, и тарифы бы для населения не поднимались, и всем было бы счастье.

Разница в том, что ПО не обещал снижать тарифы (правда войну обещал за 2 недели остановить, но поняв, что это невозможно - извинился).
А Зе - обещал, при чем очень громко (и много чего еще наобещал). Но тарифы растут, без понятных причин и вообще все делается вопреки предвыборным обещаниям.
Торговлю "на крови" именно шестой, а не пятый осуждал, зная что Зеленский является владельцем трех кинокомпаний в России — расследование. Но все претензии у вас почему-то только к ПО.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:20

  Schmit написав:
  shapo написав:Ага, а выбрали бы Петюльку и никто бы Украиной из американских посольств как раньше так и сейчас не управлял, и тарифы бы для населения не поднимались, и всем было бы счастье.

Разница в том, что ПО не обещал снижать тарифы (правда войну обещал за 2 недели остановить, но поняв, что это невозможно - извинился).
А Зе - обещал, при чем очень громко (и много чего еще наобещал). Но тарифы растут, без понятных причин и вообще все делается вопреки предвыборным обещаниям.
Торговлю "на крови" именно шестой, а не пятый осуждал, зная что Зеленский является владельцем трех кинокомпаний в России — расследование. Но все претензии у вас почему-то только к ПО.


У меня одинаковые претензии и к По, и к Зе и написал я что ничего бы не изменилось с переизбранием Порошенко.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:28

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Ну тогда в Тайожном союзе Украина пограбувала бы...))

Власне, тоді і агресії б не було. Російські товари теж продаються в нас, як і наші в них, якщо немає заборони на імпорт.
Ну, є ще моральний аспект, саме його закидають Порошенко, по ліпецькій фабриці. Але він весь прибуток направив на благодійність, а не поклав собі в кишеню. З моралью все в порядку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:36

  lapay написав:Ну, є ще моральний аспект, саме його закидають Порошенко, по ліпецькій фабриці. Але він весь прибуток направив на благодійність, а не поклав собі в кишеню. З моралью все в порядку.

А "слепой траст" не против был?
Отправил в "фонд Марины Порошенко"?
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:40

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:А "слепой траст" не против был?
Отправил в "фонд Марины Порошенко"?

Театр в Києві реконструкціонували, і на армію. Траст не проти, це ж благодійність.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:45

  lapay написав:
  Вкладчик1234 написав:А "слепой траст" не против был?
Отправил в "фонд Марины Порошенко"?

Театр в Києві реконструкціонували, і на армію. Траст не проти, це ж благодійність.

А еще и картины через офшор за них покупал https://112.ua/glavnye-novosti/poroshen ... 37356.html
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:47

Schmit
Так что будем делать с причиной войны (точнее с *Ну и ваше "во всем виноват майдан", а не пугабыч (такое себе оправдание действий кремля) - знакомо.*)?

Проигнорируем, как обычно, мой аргументированный ответ и через время, как ни в чём ни бывало, намекнем на моё оправдание действий кремля, исказив мою мысль?

Давайте-ка лучше поправьте Порошенко, который ответ на вопрос о причине войны начинает с Майдана и заканчивает конкретно подчёркивая в лоб - " что ЕС держит двери открытыми для украинцев. Именно это было настоящей причиной войны. Именно это было причиной аннексии Крыма год назад."

Ну и не гнушается формулировками "гражданская война, внутренний конфликт" у нас ("мы бы не имели", "у нас бы").
Знакомо это Вам и с чем?)))

З.ы. ну как же вы (собирательный образ) легко с потолка бросаете обвинения...
detroytred
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