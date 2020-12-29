Додано: Сер 30 гру, 2020 15:47

Schmit

Так что будем делать с причиной войны (точнее с *Ну и ваше "во всем виноват майдан", а не пугабыч (такое себе оправдание действий кремля) - знакомо.*)?



Проигнорируем, как обычно, мой аргументированный ответ и через время, как ни в чём ни бывало, намекнем на моё оправдание действий кремля, исказив мою мысль?



Давайте-ка лучше поправьте Порошенко, который ответ на вопрос о причине войны начинает с Майдана и заканчивает конкретно подчёркивая в лоб - " что ЕС держит двери открытыми для украинцев. Именно это было настоящей причиной войны. Именно это было причиной аннексии Крыма год назад."



Ну и не гнушается формулировками "гражданская война, внутренний конфликт" у нас ("мы бы не имели", "у нас бы").

Знакомо это Вам и с чем?)))



З.ы. ну как же вы (собирательный образ) легко с потолка бросаете обвинения...