Ні. Це грабунок агресора, за рахунок вивода дивідентів. Після закриття фабрики податків не стало менше, а дивідентів стало.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 30 гру, 2020 14:50
Re: Політичні дискусії
Ні. Це грабунок агресора, за рахунок вивода дивідентів. Після закриття фабрики податків не стало менше, а дивідентів стало.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 30 гру, 2020 14:57
Ну тогда в Тайожном союзе Украина пограбувала бы...))
Додано: Сер 30 гру, 2020 15:12
И каждый украинский гастер в России это,оказывается, диверсант, только он сам об этом не знает
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 30 гру, 2020 15:16
Разница в том, что ПО не обещал снижать тарифы (правда войну обещал за 2 недели остановить, но поняв, что это невозможно - извинился).
А Зе - обещал, при чем очень громко (и много чего еще наобещал). Но тарифы растут, без понятных причин и вообще все делается вопреки предвыборным обещаниям.
Торговлю "на крови" именно шестой, а не пятый осуждал, зная что
Додано: Сер 30 гру, 2020 15:20
У меня одинаковые претензии и к По, и к Зе и написал я что ничего бы не изменилось с переизбранием Порошенко.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 30 гру, 2020 15:28
Re: Політичні дискусії
Власне, тоді і агресії б не було. Російські товари теж продаються в нас, як і наші в них, якщо немає заборони на імпорт.
Ну, є ще моральний аспект, саме його закидають Порошенко, по ліпецькій фабриці. Але він весь прибуток направив на благодійність, а не поклав собі в кишеню. З моралью все в порядку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 30 гру, 2020 15:36
А "слепой траст" не против был?
Отправил в "фонд Марины Порошенко"?
Biden's Laptop Matters
Додано: Сер 30 гру, 2020 15:40
Re: Політичні дискусії
Театр в Києві реконструкціонували, і на армію. Траст не проти, це ж благодійність.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 30 гру, 2020 15:45
А еще и картины через офшор за них покупал
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 30 гру, 2020 15:47
Schmit
Так что будем делать с причиной войны (точнее с *Ну и ваше "во всем виноват майдан", а не пугабыч (такое себе оправдание действий кремля) - знакомо.*)?
Проигнорируем, как обычно, мой аргументированный ответ и через время, как ни в чём ни бывало, намекнем на моё оправдание действий кремля, исказив мою мысль?
Давайте-ка лучше поправьте Порошенко, который ответ на вопрос о причине войны начинает с Майдана и заканчивает конкретно подчёркивая в лоб - " что ЕС держит двери открытыми для украинцев. Именно это было настоящей причиной войны. Именно это было причиной аннексии Крыма год назад."
Ну и не гнушается формулировками "гражданская война, внутренний конфликт" у нас ("мы бы не имели", "у нас бы").
Знакомо это Вам и с чем?)))
З.ы. ну как же вы (собирательный образ) легко с потолка бросаете обвинения...
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