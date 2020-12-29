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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:51

  shapo написав:
  lapay написав:
  Вкладчик1234 написав:А "слепой траст" не против был?
Отправил в "фонд Марины Порошенко"?

Театр в Києві реконструкціонували, і на армію. Траст не проти, це ж благодійність.

А еще и картины через офшор за них покупал https://112.ua/glavnye-novosti/poroshen ... 37356.html

Но доказать ничего не могут, при всем желании нынешней власти.

И в это же время:
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:02

  shapo написав:А еще и картины через офшор за них покупал https://112.ua/glavnye-novosti/poroshen ... 37356.html

Не бреши.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:26

Я считаю, что это связано с так называемой "проблемой 24": как стать практически пожизненным президентом на фоне экономики 2020–21 года, когда абсолютно ничего не светит, причем не в силу каких-то обстоятельств, ковид здесь просто добавил, а просто в силу структурных проблем российской экономики? В таком контексте стать пожизненным президентом просто так не получится. Я считаю, что тут есть два выхода. Один – просто отбросить все фиговые листы и просто править Россией как полицейским государством на манер Ирана или Китая. Или то, о чем вы мне напомнили: внешнеполитическая военная авантюра с надеждой на патриотическую эйфорию, так называемый крымский консенсус, который начал угасать где-то с 2018 года. Вот, мне кажется, только таких два варианта.

https://www.svoboda.org/a/31019918.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:30

  lapay написав:
  shapo написав:А еще и картины через офшор за них покупал https://112.ua/glavnye-novosti/poroshen ... 37356.html

Не бреши.


"На первый взгляд, Порошенко их официально купил. На самом деле нет. Просто вывел деньги на подконтрольную ему оффшорную компанию. Ведь Vernon Holdings Ltd владел акциями Липецкой фабрики "Рошен" Петра Порошенко, а бенефициаром этой оффшорки был Сергей Зайцев. Зайцев - формальный бенефициар всей корпорации "Рошен". Подытоживая Порошенко купил картины сам в себя и вывел из Украины миллионы гривен в безналоговую зону на Британские Виргинские острова", - говорится в сообщении.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:37

  Schmit написав:Но доказать ничего не могут, при всем желании нынешней власти.
И в это же время:


Нет никакого желания у нынешней власти сажать Порошенко как обещали - американское посольство не велит.
Да и за этим нацепившем очочки убийце давно тюрьма плачет.но не при нынешней власти.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:41

  shapo написав:
  lapay написав:
  shapo написав:А еще и картины через офшор за них покупал https://112.ua/glavnye-novosti/poroshen ... 37356.html

Не бреши.


"На первый взгляд, Порошенко их официально купил. На самом деле нет. Просто вывел деньги на подконтрольную ему оффшорную компанию. Ведь Vernon Holdings Ltd владел акциями Липецкой фабрики "Рошен" Петра Порошенко, а бенефициаром этой оффшорки был Сергей Зайцев. Зайцев - формальный бенефициар всей корпорации "Рошен". Подытоживая Порошенко купил картины сам в себя и вывел из Украины миллионы гривен в безналоговую зону на Британские Виргинские острова", - говорится в сообщении.

По словам Петра Порошенко, картины были куплены и ввезены в Украину задолго до его президентской каденции - еще в 2012 году. А на выставке представлены оригиналы таможенных деклараций 43 картин, их перечень и платежные поручения на оплату, сделанные с личного счета Порошенко после уплаты всех налогов государству.

"Картины ввезены законно. Для этого достаточно было просто посмотреть, хотя я не обязан хранить оригиналы деклараций, хотя они сохранились, для этого достаточно было просто посмотреть в базу данных таможенной службы и не оговаривать лидера оппозиции", - заявил Порошенко.
А посилатись на якийсь пост якоїсь Лиса правда by Kuksin, де інформація нічим не підтверджена - ватна брехня. ДБР нічого не знайшла, бо там нічого і не було.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:58

  lapay написав:Із Слов'янська випустили, бо ми не на Кавказі, де полоненим відрізають голови і дещо ще. Кацапи, в Іловайську, нам обіцяли зелений коридор, який і їм був зроблений, в Слов'янську. Тільки ми забули слова Бісмарка, а хто, після Іловайська не зрозумів, що вони таке, той або дебіл, або ідейний ватан.

Отже підтверджуєш, що із Словянська випустили по договорняку, про що я і казав. Випустили, щоб вони зайшли в великі міста, щоб Донецьк і Луганськ вже не можна було звільнити.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:02

  lapay написав:
  detroytred написав:Ну тогда в Тайожном союзе Украина пограбувала бы...))

Власне, тоді і агресії б не було. Російські товари теж продаються в нас, як і наші в них, якщо немає заборони на імпорт.
Ну, є ще моральний аспект, саме його закидають Порошенко, по ліпецькій фабриці. Але він весь прибуток направив на благодійність, а не поклав собі в кишеню. З моралью все в порядку.

Про яку мораль можна говорити якщо він вивіз обладнання, а це можливо лише з особистого наказу Путіна.
Тут звичайна державна зрада.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:11

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Отже підтверджуєш, що із Словянська випустили по договорняку, про що я і казав. Випустили, щоб вони зайшли в великі міста, щоб Донецьк і Луганськ вже не можна було звільнити.

Скільки їх там було, в Слов'янську? Випустили, і правильно зробили, сепари нам, потім, повернули тисячі полонених. Якби знищили, то наших теж би вбивали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:14

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Про яку мораль можна говорити якщо він вивіз обладнання, а це можливо лише з особистого наказу Путіна.
Тут звичайна державна зрада.

Твій улюблений Зеля отримував фінансування, з їх держбюджету, на свої фільми. І нічого, не вдавився.
Обладнання вивезли, як і вивели дивіденди. Якби була зрада, то на рашаканалах не рвали би дупу проти Порошенка і за Зеленського, перед виборами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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