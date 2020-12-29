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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6938693969406941 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 30 гру, 2020 17:16 lapay написав: unicdima написав: Отже підтверджуєш, що із Словянська випустили по договорняку, про що я і казав. Випустили, щоб вони зайшли в великі міста, щоб Донецьк і Луганськ вже не можна було звільнити. Отже підтверджуєш, що із Словянська випустили по договорняку, про що я і казав. Випустили, щоб вони зайшли в великі міста, щоб Донецьк і Луганськ вже не можна було звільнити.

Скільки їх там було, в Слов'янську? Випустили, і правильно зробили, сепари нам, потім, повернули тисячі полонених. Якби знищили, то наших теж би вбивали. Скільки їх там було, в Слов'янську? Випустили, і правильно зробили, сепари нам, потім, повернули тисячі полонених. Якби знищили, то наших теж би вбивали.

Брехня, не було там ніяких тисяч полонених.

Просто в Словянську їх можна було всіх знищити, а це Петру не потрібно було, тому і випустили. Брехня, не було там ніяких тисяч полонених.Просто в Словянську їх можна було всіх знищити, а це Петру не потрібно було, тому і випустили. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 1056 З нами з: 10.06.19 Подякував: 36 раз. Подякували: 85 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 гру, 2020 17:20 lapay написав: unicdima написав: Про яку мораль можна говорити якщо він вивіз обладнання, а це можливо лише з особистого наказу Путіна.

Тут звичайна державна зрада. Про яку мораль можна говорити якщо він вивіз обладнання, а це можливо лише з особистого наказу Путіна.Тут звичайна державна зрада.

Твій улюблений Зеля отримував фінансування, з їх держбюджету, на свої фільми. І нічого, не вдавився.

Обладнання вивезли, як і вивели дивіденди. Якби була зрада, то на рашаканалах не рвали би дупу проти Порошенка і за Зеленського, перед виборами. Твій улюблений Зеля отримував фінансування, з їх держбюджету, на свої фільми. І нічого, не вдавився.Обладнання вивезли, як і вивели дивіденди. Якби була зрада, то на рашаканалах не рвали би дупу проти Порошенка і за Зеленського, перед виборами.

Знову брехня, фабрика була під арештом, без наказу Путіна ніхто б не дав нічого вивезти. А вивозили протягом трьох років.

Державний зрадник.

Крапка. Знову брехня, фабрика була під арештом, без наказу Путіна ніхто б не дав нічого вивезти. А вивозили протягом трьох років.Державний зрадник.Крапка. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 1056 З нами з: 10.06.19 Подякував: 36 раз. Подякували: 85 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 гру, 2020 17:23 Re: Політичні дискусії unicdima написав: Брехня, не було там ніяких тисяч полонених. Брехня, не було там ніяких тисяч полонених.

З початку збройного конфлікту на Донбасі з полону бойовиків було звільнено 3233 людини.



Про це повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на дані Антитерористичного центру при СБУ.



"За даними інформаційного обліку військовослужбовців та цивільних осіб, які були протиправно позбавлені волі або зникли безвісти у зоні проведення АТО, починаючи з 7 квітня 2014 року значаться як знайдені або звільнені 3233 людини", - заявили в Антитерористичному центрі.

https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/10/7208812/

unicdima написав: Просто в Словянську їх можна було всіх знищити, а це Петру не потрібно було, тому і випустили. Просто в Словянську їх можна було всіх знищити, а це Петру не потрібно було, тому і випустили.

До кінця жовтня 2014 весь Донбас був би звільнений. Чому і досі не звільнений - догадайся з трьох разів. З початку збройного конфлікту на Донбасі з полону бойовиків було звільнено 3233 людини.Про це повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на дані Антитерористичного центру при СБУ."За даними інформаційного обліку військовослужбовців та цивільних осіб, які були протиправно позбавлені волі або зникли безвісти у зоні проведення АТО, починаючи з 7 квітня 2014 року значаться як знайдені або звільнені 3233 людини", - заявили в Антитерористичному центрі.До кінця жовтня 2014 весь Донбас був би звільнений. Чому і досі не звільнений - догадайся з трьох разів. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11415 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1152 раз. Подякували: 1319 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6938693969406941 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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