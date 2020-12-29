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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:16

  lapay написав:
  unicdima написав:Отже підтверджуєш, що із Словянська випустили по договорняку, про що я і казав. Випустили, щоб вони зайшли в великі міста, щоб Донецьк і Луганськ вже не можна було звільнити.

Скільки їх там було, в Слов'янську? Випустили, і правильно зробили, сепари нам, потім, повернули тисячі полонених. Якби знищили, то наших теж би вбивали.

Брехня, не було там ніяких тисяч полонених.
Просто в Словянську їх можна було всіх знищити, а це Петру не потрібно було, тому і випустили.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:20

  lapay написав:
  unicdima написав:Про яку мораль можна говорити якщо він вивіз обладнання, а це можливо лише з особистого наказу Путіна.
Тут звичайна державна зрада.

Твій улюблений Зеля отримував фінансування, з їх держбюджету, на свої фільми. І нічого, не вдавився.
Обладнання вивезли, як і вивели дивіденди. Якби була зрада, то на рашаканалах не рвали би дупу проти Порошенка і за Зеленського, перед виборами.

Знову брехня, фабрика була під арештом, без наказу Путіна ніхто б не дав нічого вивезти. А вивозили протягом трьох років.
Державний зрадник.
Крапка.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:23

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Брехня, не було там ніяких тисяч полонених.

З початку збройного конфлікту на Донбасі з полону бойовиків було звільнено 3233 людини.

Про це повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на дані Антитерористичного центру при СБУ.

"За даними інформаційного обліку військовослужбовців та цивільних осіб, які були протиправно позбавлені волі або зникли безвісти у зоні проведення АТО, починаючи з 7 квітня 2014 року значаться як знайдені або звільнені 3233 людини", - заявили в Антитерористичному центрі.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/10/7208812/
  unicdima написав:Просто в Словянську їх можна було всіх знищити, а це Петру не потрібно було, тому і випустили.

До кінця жовтня 2014 весь Донбас був би звільнений. Чому і досі не звільнений - догадайся з трьох разів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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