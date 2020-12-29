Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав:Про яку мораль можна говорити якщо він вивіз обладнання, а це можливо лише з особистого наказу Путіна. Тут звичайна державна зрада.
Твій улюблений Зеля отримував фінансування, з їх держбюджету, на свої фільми. І нічого, не вдавився. Обладнання вивезли, як і вивели дивіденди. Якби була зрада, то на рашаканалах не рвали би дупу проти Порошенка і за Зеленського, перед виборами.
Знову брехня, фабрика була під арештом, без наказу Путіна ніхто б не дав нічого вивезти. А вивозили протягом трьох років. Державний зрадник. Крапка.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima написав:Брехня, не було там ніяких тисяч полонених.
З початку збройного конфлікту на Донбасі з полону бойовиків було звільнено 3233 людини.
Про це повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на дані Антитерористичного центру при СБУ.
"За даними інформаційного обліку військовослужбовців та цивільних осіб, які були протиправно позбавлені волі або зникли безвісти у зоні проведення АТО, починаючи з 7 квітня 2014 року значаться як знайдені або звільнені 3233 людини", - заявили в Антитерористичному центрі. https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/10/7208812/
unicdima написав:Просто в Словянську їх можна було всіх знищити, а це Петру не потрібно було, тому і випустили.
До кінця жовтня 2014 весь Донбас був би звільнений. Чому і досі не звільнений - догадайся з трьох разів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.