Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав:Про яку мораль можна говорити якщо він вивіз обладнання, а це можливо лише з особистого наказу Путіна. Тут звичайна державна зрада.
Твій улюблений Зеля отримував фінансування, з їх держбюджету, на свої фільми. І нічого, не вдавився. Обладнання вивезли, як і вивели дивіденди. Якби була зрада, то на рашаканалах не рвали би дупу проти Порошенка і за Зеленського, перед виборами.
Знову брехня, фабрика була під арештом, без наказу Путіна ніхто б не дав нічого вивезти. А вивозили протягом трьох років. Державний зрадник. Крапка.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima написав:Брехня, не було там ніяких тисяч полонених.
З початку збройного конфлікту на Донбасі з полону бойовиків було звільнено 3233 людини.
Про це повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на дані Антитерористичного центру при СБУ.
"За даними інформаційного обліку військовослужбовців та цивільних осіб, які були протиправно позбавлені волі або зникли безвісти у зоні проведення АТО, починаючи з 7 квітня 2014 року значаться як знайдені або звільнені 3233 людини", - заявили в Антитерористичному центрі. https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/10/7208812/
unicdima написав:Просто в Словянську їх можна було всіх знищити, а це Петру не потрібно було, тому і випустили.
До кінця жовтня 2014 весь Донбас був би звільнений. Чому і досі не звільнений - догадайся з трьох разів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
unicdima написав:Знову брехня, фабрика була під арештом, без наказу Путіна ніхто б не дав нічого вивезти.
Ніхто не казав, що не було наказу Путіна, дивіденти теж вивели, після його наказу. І що з того? Що порушив Порошенко - ватно-зелені уявлення про патриотизм? Так Зеля і близько цим критеріям не відповідає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Є ще одне цікаве інтерв`ю Кривоноса. Звідти "Что касается важности Краматорского аэродрома, скажу одно: захват его сепаратистами мог кардинально изменить ход войны, и это имело бы тяжелейшие последствия для Украины. Не исключено, что на следующий же день военно-транспортные самолеты и вертолеты Российской Федерации с нарисованной украинской символикой садились бы туда, доставляя живую силу и технику. И никто не разбирался бы, российские это самолеты или украинские. Когда на Донбассе появилось огромное количество российской техники из ниоткуда, россияне же утверждали, что она захвачена у Вооруженных Сил Украины."
Ну що скажете? )))
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Прокуроры Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой, назначенные после отстранения от дела Укрбуда Специальной антикоррупционной прокуратуры, отозвали ходатайство об избрании меры пресечения для замглавы Офиса президента Олега Татарова
Отмазали Татарова Ещё недавние борцы с коррупцией и беззаконием где вы, ауу ? Молчат по этому поводу Зато по кругу обсуждают липецкую фабрику и котлы. Совпадение ? не думаю
В КСУ отметили, что наивысшую силу в Украине имеет Конституция, а ее нормы не наделяют президента право "отстранять от должности судью Конституционного суда". Таким образом, издав указ об отстранении Тупицкого, Зеленский вышел за рамки своих полномочий и нарушил сразу несколько норм Конституции
С конституционно-правовой точки зрения этот указ президента является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан с превышением полномочий главы государства, противоречит конституционным основам и принципам, а также посягает на правовой статус судьи КСУ, заявили в суде
unicdima написав:Це за весь час війни, а ти казав за Словянськ, з якого бойовики пішли в липні 2014. Не було ніякого сенсу їх тоді випускати, крім як збільшити масштаб бойових дій.
Де я писав про наших полонених в Слов'янську? Сенс випускати Гіркіна і Ко був, хоча краще було б, якби вони здалися в полон. А от знищувати їх сенсу не було, бо потім наших теж би знищували. Котлів, в які наші потрапили, після втрогнення рашистів в серпні 2014, було багато, і з них війська вдало відходили, зі зброєю, в полон попадали, в основному, мобілізовані, але знищили наших тільки в Іловайську. Саме кацапи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.