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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:16

  lapay написав:
  unicdima написав:Отже підтверджуєш, що із Словянська випустили по договорняку, про що я і казав. Випустили, щоб вони зайшли в великі міста, щоб Донецьк і Луганськ вже не можна було звільнити.

Скільки їх там було, в Слов'янську? Випустили, і правильно зробили, сепари нам, потім, повернули тисячі полонених. Якби знищили, то наших теж би вбивали.

Брехня, не було там ніяких тисяч полонених.
Просто в Словянську їх можна було всіх знищити, а це Петру не потрібно було, тому і випустили.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:20

  lapay написав:
  unicdima написав:Про яку мораль можна говорити якщо він вивіз обладнання, а це можливо лише з особистого наказу Путіна.
Тут звичайна державна зрада.

Твій улюблений Зеля отримував фінансування, з їх держбюджету, на свої фільми. І нічого, не вдавився.
Обладнання вивезли, як і вивели дивіденди. Якби була зрада, то на рашаканалах не рвали би дупу проти Порошенка і за Зеленського, перед виборами.

Знову брехня, фабрика була під арештом, без наказу Путіна ніхто б не дав нічого вивезти. А вивозили протягом трьох років.
Державний зрадник.
Крапка.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:23

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Брехня, не було там ніяких тисяч полонених.

З початку збройного конфлікту на Донбасі з полону бойовиків було звільнено 3233 людини.

Про це повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на дані Антитерористичного центру при СБУ.

"За даними інформаційного обліку військовослужбовців та цивільних осіб, які були протиправно позбавлені волі або зникли безвісти у зоні проведення АТО, починаючи з 7 квітня 2014 року значаться як знайдені або звільнені 3233 людини", - заявили в Антитерористичному центрі.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/10/7208812/
  unicdima написав:Просто в Словянську їх можна було всіх знищити, а це Петру не потрібно було, тому і випустили.

До кінця жовтня 2014 весь Донбас був би звільнений. Чому і досі не звільнений - догадайся з трьох разів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:26

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Знову брехня, фабрика була під арештом, без наказу Путіна ніхто б не дав нічого вивезти.

Ніхто не казав, що не було наказу Путіна, дивіденти теж вивели, після його наказу. І що з того? Що порушив Порошенко - ватно-зелені уявлення про патриотизм? Так Зеля і близько цим критеріям не відповідає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:30

  shapo написав:
У меня одинаковые претензии и к По, и к Зе и написал я что ничего бы не изменилось с переизбранием Порошенко.

С одной разницей.
Про Порошенко ты раз за разом повторяешь одно и тоже враньё - барыга, Липецкая фабрика

А про Зеленского ты вообще молчишь :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:34

  lapay написав:
  unicdima написав:Брехня, не було там ніяких тисяч полонених.

З початку збройного конфлікту на Донбасі з полону бойовиків було звільнено 3233 людини.

Це за весь час війни, а ти казав за Словянськ, з якого бойовики пішли в липні 2014.
Не було ніякого сенсу їх тоді випускати, крім як збільшити масштаб бойових дій.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:43

Re: Політичні дискусії

Є ще одне цікаве інтерв`ю Кривоноса.
Звідти
"Что касается важности Краматорского аэродрома, скажу одно: захват его сепаратистами мог кардинально изменить ход войны, и это имело бы тяжелейшие последствия для Украины. Не исключено, что на следующий же день военно-транспортные самолеты и вертолеты Российской Федерации с нарисованной украинской символикой садились бы туда, доставляя живую силу и технику. И никто не разбирался бы, российские это самолеты или украинские. Когда на Донбассе появилось огромное количество российской техники из ниоткуда, россияне же утверждали, что она захвачена у Вооруженных Сил Украины."

Ну що скажете? )))
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:50

Кратко. 2020-12-30

Кратко. 2020-12-30

1) Сбитие самолета МАУ: Зеленский присвоил звание Героев Украины членам экипажа
Когда не могут достойно разрулить ситуацию, то начинают награждать

2) Прокуроры Венедиктовой защитили Татарова. Обвинение развалено
Прокуроры Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой, назначенные после отстранения от дела Укрбуда Специальной антикоррупционной прокуратуры, отозвали ходатайство об избрании меры пресечения для замглавы Офиса президента Олега Татарова

Отмазали Татарова
Ещё недавние борцы с коррупцией и беззаконием где вы, ауу ? Молчат по этому поводу
Зато по кругу обсуждают липецкую фабрику и котлы. Совпадение ? не думаю :)

Отвлекают внимание информационным шумом.

Татаров прокомментировал, что прокуроры встали на его защиту: Это вам кажется
а также заявил, что не имеет никакого отношения к делу и показаниям экс-президента Укрбуда Максима Микитася

"Рафик неувиновен"

3) Судьи КСУ объявили указ Зеленского по Тупицкому ничтожным и угрожают тюрьмой
В КСУ отметили, что наивысшую силу в Украине имеет Конституция, а ее нормы не наделяют президента право "отстранять от должности судью Конституционного суда". Таким образом, издав указ об отстранении Тупицкого, Зеленский вышел за рамки своих полномочий и нарушил сразу несколько норм Конституции

С конституционно-правовой точки зрения этот указ президента является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан с превышением полномочий главы государства, противоречит конституционным основам и принципам, а также посягает на правовой статус судьи КСУ, заявили в суде

Закон один для всех

4) "Это дикая ситуация": у Зеленского отреагировали на отказ КСУ признавать отстранение Тупицкого
Для меня как для юриста это дикая ситуация, когда правовой департамент аппарата позволяет себе признавать неконституционными указы или в принципе что угодно

Этому юристу советую прочитать Конституцию Украины, прежде чем издавать такие указы об отстранении
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:50

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Це за весь час війни, а ти казав за Словянськ, з якого бойовики пішли в липні 2014.
Не було ніякого сенсу їх тоді випускати, крім як збільшити масштаб бойових дій.

Де я писав про наших полонених в Слов'янську? Сенс випускати Гіркіна і Ко був, хоча краще було б, якби вони здалися в полон. А от знищувати їх сенсу не було, бо потім наших теж би знищували. Котлів, в які наші потрапили, після втрогнення рашистів в серпні 2014, було багато, і з них війська вдало відходили, зі зброєю, в полон попадали, в основному, мобілізовані, але знищили наших тільки в Іловайську. Саме кацапи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:54

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Закон один для всех

В тому числі і для суддів. Тут підтримую Зеленського - Тупицький був назначений по президентській квоті, і Президент мав право його тимчасово відсторонити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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