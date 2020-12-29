Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6939694069416942 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 30 гру, 2020 17:58 pesikot написав: shapo написав:

У меня одинаковые претензии и к По, и к Зе и написал я что ничего бы не изменилось с переизбранием Порошенко. У меня одинаковые претензии и к По, и к Зе и написал я что ничего бы не изменилось с переизбранием Порошенко.

С одной разницей.

Про Порошенко ты раз за разом повторяешь одно и тоже враньё - барыга, Липецкая фабрика



А про Зеленского ты вообще молчишь С одной разницей.Про Порошенко ты раз за разом повторяешь одно и тоже враньё - барыга, Липецкая фабрикаА про Зеленского ты вообще молчишь



Зачем мне это делать если ты этим занимаешься каждый день в своих политинформациях.

Не хочу отбирать у тебя твой хлеб Зачем мне это делать если ты этим занимаешься каждый день в своих политинформациях.Не хочу отбирать у тебя твой хлеб Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4386 З нами з: 29.05.18 Подякував: 103 раз. Подякували: 746 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 гру, 2020 18:00 pesikot написав: Отмазали Татарова

Ещё недавние борцы с коррупцией и беззаконием где вы, ауу ? Молчат по этому поводу

Зато по кругу обсуждают липецкую фабрику и котлы. Совпадение ? не думаю



Отвлекают внимание информационным шумом.

Отмазали ТатароваЕщё недавние борцы с коррупцией и беззаконием где вы, ауу ? Молчат по этому поводуЗато по кругу обсуждают липецкую фабрику и котлы. Совпадение ? не думаюОтвлекают внимание информационным шумом.

Ну то де хоч якісь факти злочину Татарова крім казок Микитася? Ще ні разу не чув.

Зате злочинів Микитася повно і вся порохоботська шобла разом з НАБУ стала на бік злочинця. Ну то де хоч якісь факти злочину Татарова крім казок Микитася? Ще ні разу не чув.Зате злочинів Микитася повно і вся порохоботська шобла разом з НАБУ стала на бік злочинця. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 1060 З нами з: 10.06.19 Подякував: 36 раз. Подякували: 85 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 гру, 2020 18:09 unicdima написав: pesikot написав: Отмазали Татарова

Ещё недавние борцы с коррупцией и беззаконием где вы, ауу ? Молчат по этому поводу

Зато по кругу обсуждают липецкую фабрику и котлы. Совпадение ? не думаю



Отвлекают внимание информационным шумом.

Отмазали ТатароваЕщё недавние борцы с коррупцией и беззаконием где вы, ауу ? Молчат по этому поводуЗато по кругу обсуждают липецкую фабрику и котлы. Совпадение ? не думаюОтвлекают внимание информационным шумом.

Ну то де хоч якісь факти злочину Татарова крім казок Микитася? Ще ні разу не чув.

Зате злочинів Микитася повно і вся порохоботська шобла разом з НАБУ стала на бік злочинця. Ну то де хоч якісь факти злочину Татарова крім казок Микитася? Ще ні разу не чув.Зате злочинів Микитася повно і вся порохоботська шобла разом з НАБУ стала на бік злочинця.

Вы ещё и Кличко вспомните с его фальшивыми тендерами на Шулявский переход с упавшими столбами освещения Вы ещё и Кличко вспомните с его фальшивыми тендерами на Шулявский переход с упавшими столбами освещения Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4386 З нами з: 29.05.18 Подякував: 103 раз. Подякували: 746 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 гру, 2020 18:11 detroytred написав: shapo написав: Schmit написав: Суть в том, что нарид в очередной раз купился на сказку о снижении тарифов, борьбе с коррупцией и олигархами, а в результате выбрали чудака, полностью зависимого от олигархов, в открытою выполняющего их хотелки по повышению тарифов (без видимых на то причин), абсолютно никак не реагирующего на вопиющие факты коррупции, а новые лица в большинстве оказались старыми задницами. Суть в том, что нарид в очередной раз купился на сказку о снижении тарифов, борьбе с коррупцией и олигархами, а в результате выбрали чудака, полностью зависимого от олигархов, в открытою выполняющего их хотелки по повышению тарифов (без видимых на то причин), абсолютно никак не реагирующего на вопиющие факты коррупции, а новые лица в большинстве оказались старыми задницами.



Ага, а выбрали бы Петюльку и никто бы Украиной из американских посольств как раньше так и сейчас не управлял, и тарифы бы для населения не поднимались, и всем было бы счастье. Ага, а выбрали бы Петюльку и никто бы Украиной из американских посольств как раньше так и сейчас не управлял, и тарифы бы для населения не поднимались, и всем было бы счастье.



Действующий президент Украины заявил, что "Неважно, кто будет избран, важнее – стратегия и путь, которым нация и государство будет продолжать движение".



Я вообще-то не понимаю возмущения поярковых, песикотов и пр.

ЗЕ по стратегии и пути не сворачивает: также прямуе в ЕС, с рашкой та же гибридная война, с западными партнёрами спивпрацюэ, тарифы повышает, старые лица, старая коррупция, имитация реформ и т.д.



Какая-то нездоровая приверженность к По)) и рефлексии к голосовавшим за ЗЕ. Действующий президент Украины заявил, что "Неважно, кто будет избран, важнее – стратегия и путь, которым нация и государство будет продолжать движение".Я вообще-то не понимаю возмущения поярковых, песикотов и пр.ЗЕ по стратегии и пути не сворачивает: также прямуе в ЕС, с рашкой та же гибридная война, с западными партнёрами спивпрацюэ, тарифы повышает, старые лица, старая коррупция, имитация реформ и т.д.Какая-то нездоровая приверженность к По)) и рефлексии к голосовавшим за ЗЕ.

Если Зе почти равно По, то

Опять нызэнько нызэнько ?

и

Что такого должно произойти с, чтоб нарид стал тот ?

пс. не праздное любопытство, ~ понять хочу, на будущее так сказать... Если Зе почти равно По, тоОпять нызэнько нызэнько ?Что такого должно произойти с, чтоб нарид стал тот ?пс. не праздное любопытство, ~ понять хочу, на будущее так сказать... Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2145 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 гру, 2020 18:14 pesikot написав: Судьи КСУ объявили указ Зеленского по Тупицкому ничтожным и угрожают тюрьмой[/url]

В КСУ отметили, что наивысшую силу в Украине имеет Конституция, а ее нормы не наделяют президента право "отстранять от должности судью Конституционного суда". Таким образом, издав указ об отстранении Тупицкого, Зеленский вышел за рамки своих полномочий и нарушил сразу несколько норм Конституции

С конституционно-правовой точки зрения этот указ президента является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан с превышением полномочий главы государства, противоречит конституционным основам и принципам, а также посягает на правовой статус судьи КСУ, заявили в суде

Закон один для всех Судьи КСУ объявили указ Зеленского по Тупицкому ничтожным и угрожают тюрьмой[/url]Закон один для всех

Правовий департамент секретаріату КС який видав цей прес-реліз не наділений повноваженнями тлумачити нормативно-правові акти України.

Зеленський має повне право влаштувати показове покарання всіх причетних до свавілля в КС. Правовий департамент секретаріату КС який видав цей прес-реліз не наділений повноваженнями тлумачити нормативно-правові акти України.Зеленський має повне право влаштувати показове покарання всіх причетних до свавілля в КС. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 1060 З нами з: 10.06.19 Подякував: 36 раз. Подякували: 85 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 гру, 2020 18:20 bevzaalex написав: detroytred"[quote="5134763:shapo написав: Schmit написав: Суть в том, что нарид в очередной раз купился на сказку о снижении тарифов, борьбе с коррупцией и олигархами, а в результате выбрали чудака, полностью зависимого от олигархов, в открытою выполняющего их хотелки по повышению тарифов (без видимых на то причин), абсолютно никак не реагирующего на вопиющие факты коррупции, а новые лица в большинстве оказались старыми задницами. Суть в том, что нарид в очередной раз купился на сказку о снижении тарифов, борьбе с коррупцией и олигархами, а в результате выбрали чудака, полностью зависимого от олигархов, в открытою выполняющего их хотелки по повышению тарифов (без видимых на то причин), абсолютно никак не реагирующего на вопиющие факты коррупции, а новые лица в большинстве оказались старыми задницами.



Ага, а выбрали бы Петюльку и никто бы Украиной из американских посольств как раньше так и сейчас не управлял, и тарифы бы для населения не поднимались, и всем было бы счастье. Ага, а выбрали бы Петюльку и никто бы Украиной из американских посольств как раньше так и сейчас не управлял, и тарифы бы для населения не поднимались, и всем было бы счастье.



Действующий президент Украины заявил, что "Неважно, кто будет избран, важнее – стратегия и путь, которым нация и государство будет продолжать движение".



Я вообще-то не понимаю возмущения поярковых, песикотов и пр.

ЗЕ по стратегии и пути не сворачивает: также прямуе в ЕС, с рашкой та же гибридная война, с западными партнёрами спивпрацюэ, тарифы повышает, старые лица, старая коррупция, имитация реформ и т.д.



Какая-то нездоровая приверженность к По)) и рефлексии к голосовавшим за ЗЕ. Действующий президент Украины заявил, что "Неважно, кто будет избран, важнее – стратегия и путь, которым нация и государство будет продолжать движение".Я вообще-то не понимаю возмущения поярковых, песикотов и пр.ЗЕ по стратегии и пути не сворачивает: также прямуе в ЕС, с рашкой та же гибридная война, с западными партнёрами спивпрацюэ, тарифы повышает, старые лица, старая коррупция, имитация реформ и т.д.Какая-то нездоровая приверженность к По)) и рефлексии к голосовавшим за ЗЕ.

Если Зе почти равно По, то

Опять нызэнько нызэнько ?

и

Что такого должно произойти с, чтоб нарид стал тот ?

пс. не праздное любопытство, ~ понять хочу, на будущее так сказать... [/quote]



___________________________

Так этот вопрос не ко мне, а к тем у кого "нарид не тот".



У меня нарид по большому счёту (с точки зрения манипулирования им и потребностей), что века назад - хлеба и зрелищ, что ныне.

Что смотрящий бейсбол, что футбол.



А вот Баффет от Рината-Бени или Меркель от ПАПа отличаются, как небо и земля.

Своими целями ... для чего им нужен такой инструмент, как государство, и как они взаимодействуют с обществом.



ЗЕ отличается от ПО.

Последний является профессиональным политиком, а первый нет. Тем не менее справляется))

Поэтому такие замечания относительно качества выполнения обязанностей к По. Если Зе почти равно По, тоОпять нызэнько нызэнько ?Что такого должно произойти с, чтоб нарид стал тот ?пс. не праздное любопытство, ~ понять хочу, на будущее так сказать...[/quote]___________________________Так этот вопрос не ко мне, а к тем у кого "нарид не тот".У меня нарид по большому счёту (с точки зрения манипулирования им и потребностей), что века назад - хлеба и зрелищ, что ныне.Что смотрящий бейсбол, что футбол.А вот Баффет от Рината-Бени или Меркель от ПАПа отличаются, как небо и земля.Своими целями ... для чего им нужен такой инструмент, как государство, и как они взаимодействуют с обществом.ЗЕ отличается от ПО.Последний является профессиональным политиком, а первый нет. Тем не менее справляется))Поэтому такие замечания относительно качества выполнения обязанностей к По. detroytred

Повідомлень: 23523 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6939694069416942 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: ТупУм