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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 30 гру, 2020 18:00
pesikot написав:
Отмазали Татарова
Ещё недавние борцы с коррупцией и беззаконием где вы, ауу ? Молчат по этому поводу
Зато по кругу обсуждают липецкую фабрику и котлы. Совпадение ? не думаю
Отвлекают внимание информационным шумом.
Ну то де хоч якісь факти злочину Татарова крім казок Микитася? Ще ні разу не чув.
Зате злочинів Микитася повно і вся порохоботська шобла разом з НАБУ стала на бік злочинця.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 18:09
unicdima написав: pesikot написав:
Отмазали Татарова
Ещё недавние борцы с коррупцией и беззаконием где вы, ауу ? Молчат по этому поводу
Зато по кругу обсуждают липецкую фабрику и котлы. Совпадение ? не думаю
Отвлекают внимание информационным шумом.
Ну то де хоч якісь факти злочину Татарова крім казок Микитася? Ще ні разу не чув.
Зате злочинів Микитася повно і вся порохоботська шобла разом з НАБУ стала на бік злочинця.
Вы ещё и Кличко вспомните с его фальшивыми тендерами на Шулявский переход с упавшими столбами освещения
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shapo
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Додано: Сер 30 гру, 2020 18:11
detroytred написав: shapo написав: Schmit написав:
Суть в том, что нарид в очередной раз купился на сказку о снижении тарифов, борьбе с коррупцией и олигархами, а в результате выбрали чудака, полностью зависимого от олигархов, в открытою выполняющего их хотелки по повышению тарифов (без видимых на то причин), абсолютно никак не реагирующего на вопиющие факты коррупции, а новые лица в большинстве оказались старыми задницами.
Ага, а выбрали бы Петюльку и никто бы Украиной из американских посольств как раньше так и сейчас не управлял, и тарифы бы для населения не поднимались, и всем было бы счастье.
Действующий президент Украины заявил, что "Неважно, кто будет избран, важнее – стратегия и путь, которым нация и государство будет продолжать движение".
Я вообще-то не понимаю возмущения поярковых, песикотов и пр.
ЗЕ по стратегии и пути не сворачивает: также прямуе в ЕС, с рашкой та же гибридная война, с западными партнёрами спивпрацюэ, тарифы повышает, старые лица, старая коррупция, имитация реформ и т.д.
Какая-то нездоровая приверженность к По)) и рефлексии к голосовавшим за ЗЕ.
Если Зе почти равно По, то
Опять нызэнько нызэнько ?
и
Что такого должно произойти с, чтоб нарид стал тот ?
пс. не праздное любопытство, ~ понять хочу, на будущее так сказать...
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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bevzaalex
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Додано: Сер 30 гру, 2020 18:14
pesikot написав:
Судьи КСУ объявили указ Зеленского по Тупицкому ничтожным и угрожают тюрьмой[/url]
В КСУ отметили, что наивысшую силу в Украине имеет Конституция, а ее нормы не наделяют президента право "отстранять от должности судью Конституционного суда". Таким образом, издав указ об отстранении Тупицкого, Зеленский вышел за рамки своих полномочий и нарушил сразу несколько норм Конституции
С конституционно-правовой точки зрения этот указ президента является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан с превышением полномочий главы государства, противоречит конституционным основам и принципам, а также посягает на правовой статус судьи КСУ, заявили в суде
Закон один для всех
Правовий департамент секретаріату КС який видав цей прес-реліз не наділений повноваженнями тлумачити нормативно-правові акти України.
Зеленський має повне право влаштувати показове покарання всіх причетних до свавілля в КС.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Додано: Сер 30 гру, 2020 18:20
bevzaalex написав: detroytred"[quote="5134763:shapo написав: Schmit написав:
Суть в том, что нарид в очередной раз купился на сказку о снижении тарифов, борьбе с коррупцией и олигархами, а в результате выбрали чудака, полностью зависимого от олигархов, в открытою выполняющего их хотелки по повышению тарифов (без видимых на то причин), абсолютно никак не реагирующего на вопиющие факты коррупции, а новые лица в большинстве оказались старыми задницами.
Ага, а выбрали бы Петюльку и никто бы Украиной из американских посольств как раньше так и сейчас не управлял, и тарифы бы для населения не поднимались, и всем было бы счастье.
Действующий президент Украины заявил, что "Неважно, кто будет избран, важнее – стратегия и путь, которым нация и государство будет продолжать движение".
Я вообще-то не понимаю возмущения поярковых, песикотов и пр.
ЗЕ по стратегии и пути не сворачивает: также прямуе в ЕС, с рашкой та же гибридная война, с западными партнёрами спивпрацюэ, тарифы повышает, старые лица, старая коррупция, имитация реформ и т.д.
Какая-то нездоровая приверженность к По)) и рефлексии к голосовавшим за ЗЕ.
Если Зе почти равно По, то
Опять нызэнько нызэнько ?
и
Что такого должно произойти с, чтоб нарид стал тот ?
пс. не праздное любопытство, ~ понять хочу, на будущее так сказать...
[/quote]
___________________________
Так этот вопрос не ко мне, а к тем у кого "нарид не тот".
У меня нарид по большому счёту (с точки зрения манипулирования им и потребностей), что века назад - хлеба и зрелищ, что ныне.
Что смотрящий бейсбол, что футбол.
А вот Баффет от Рината-Бени или Меркель от ПАПа отличаются, как небо и земля.
Своими целями ... для чего им нужен такой инструмент, как государство, и как они взаимодействуют с обществом.
ЗЕ отличается от ПО.
Последний является профессиональным политиком, а первый нет. Тем не менее справляется))
Поэтому такие замечания относительно качества выполнения обязанностей к По.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 21:12
pesikot написав:
...«Военный эксперт» — это манипулятор чистой воды, провокатор; поп Гапон, который ведет наше общество на расстрел
Эх, а какие в феврале-апреле 2019-го на этой ветке по Арестовичу
баталии были на тему кто он - мошенник или эксперт...
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