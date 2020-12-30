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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6939694069416942

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:00

  pesikot написав:Отмазали Татарова
Ещё недавние борцы с коррупцией и беззаконием где вы, ауу ? Молчат по этому поводу
Зато по кругу обсуждают липецкую фабрику и котлы. Совпадение ? не думаю :)

Отвлекают внимание информационным шумом.

Ну то де хоч якісь факти злочину Татарова крім казок Микитася? Ще ні разу не чув.
Зате злочинів Микитася повно і вся порохоботська шобла разом з НАБУ стала на бік злочинця.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:09

  unicdima написав:
  pesikot написав:Отмазали Татарова
Ещё недавние борцы с коррупцией и беззаконием где вы, ауу ? Молчат по этому поводу
Зато по кругу обсуждают липецкую фабрику и котлы. Совпадение ? не думаю :)

Отвлекают внимание информационным шумом.

Ну то де хоч якісь факти злочину Татарова крім казок Микитася? Ще ні разу не чув.
Зате злочинів Микитася повно і вся порохоботська шобла разом з НАБУ стала на бік злочинця.

Вы ещё и Кличко вспомните с его фальшивыми тендерами на Шулявский переход с упавшими столбами освещения
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:11

  detroytred написав:
  shapo написав:
  Schmit написав:Суть в том, что нарид в очередной раз купился на сказку о снижении тарифов, борьбе с коррупцией и олигархами, а в результате выбрали чудака, полностью зависимого от олигархов, в открытою выполняющего их хотелки по повышению тарифов (без видимых на то причин), абсолютно никак не реагирующего на вопиющие факты коррупции, а новые лица в большинстве оказались старыми задницами.


Ага, а выбрали бы Петюльку и никто бы Украиной из американских посольств как раньше так и сейчас не управлял, и тарифы бы для населения не поднимались, и всем было бы счастье.


Действующий президент Украины заявил, что "Неважно, кто будет избран, важнее – стратегия и путь, которым нация и государство будет продолжать движение".

Я вообще-то не понимаю возмущения поярковых, песикотов и пр.
ЗЕ по стратегии и пути не сворачивает: также прямуе в ЕС, с рашкой та же гибридная война, с западными партнёрами спивпрацюэ, тарифы повышает, старые лица, старая коррупция, имитация реформ и т.д.

Какая-то нездоровая приверженность к По)) и рефлексии к голосовавшим за ЗЕ.

Если Зе почти равно По, то
Опять нызэнько нызэнько ?
и
Что такого должно произойти с, чтоб нарид стал тот ?
пс. не праздное любопытство, ~ понять хочу, на будущее так сказать... :roll:
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:14

  pesikot написав:Судьи КСУ объявили указ Зеленского по Тупицкому ничтожным и угрожают тюрьмой[/url]
В КСУ отметили, что наивысшую силу в Украине имеет Конституция, а ее нормы не наделяют президента право "отстранять от должности судью Конституционного суда". Таким образом, издав указ об отстранении Тупицкого, Зеленский вышел за рамки своих полномочий и нарушил сразу несколько норм Конституции

С конституционно-правовой точки зрения этот указ президента является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан с превышением полномочий главы государства, противоречит конституционным основам и принципам, а также посягает на правовой статус судьи КСУ, заявили в суде

Закон один для всех

Правовий департамент секретаріату КС який видав цей прес-реліз не наділений повноваженнями тлумачити нормативно-правові акти України. :D
Зеленський має повне право влаштувати показове покарання всіх причетних до свавілля в КС.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:20

  bevzaalex написав:
  detroytred"[quote="5134763:shapo написав:
  Schmit написав:Суть в том, что нарид в очередной раз купился на сказку о снижении тарифов, борьбе с коррупцией и олигархами, а в результате выбрали чудака, полностью зависимого от олигархов, в открытою выполняющего их хотелки по повышению тарифов (без видимых на то причин), абсолютно никак не реагирующего на вопиющие факты коррупции, а новые лица в большинстве оказались старыми задницами.


Ага, а выбрали бы Петюльку и никто бы Украиной из американских посольств как раньше так и сейчас не управлял, и тарифы бы для населения не поднимались, и всем было бы счастье.


Действующий президент Украины заявил, что "Неважно, кто будет избран, важнее – стратегия и путь, которым нация и государство будет продолжать движение".

Я вообще-то не понимаю возмущения поярковых, песикотов и пр.
ЗЕ по стратегии и пути не сворачивает: также прямуе в ЕС, с рашкой та же гибридная война, с западными партнёрами спивпрацюэ, тарифы повышает, старые лица, старая коррупция, имитация реформ и т.д.

Какая-то нездоровая приверженность к По)) и рефлексии к голосовавшим за ЗЕ.

Если Зе почти равно По, то
Опять нызэнько нызэнько ?
и
Что такого должно произойти с, чтоб нарид стал тот ?
пс. не праздное любопытство, ~ понять хочу, на будущее так сказать... :roll:[/quote]

___________________________
Так этот вопрос не ко мне, а к тем у кого "нарид не тот".

У меня нарид по большому счёту (с точки зрения манипулирования им и потребностей), что века назад - хлеба и зрелищ, что ныне.
Что смотрящий бейсбол, что футбол.

А вот Баффет от Рината-Бени или Меркель от ПАПа отличаются, как небо и земля.
Своими целями ... для чего им нужен такой инструмент, как государство, и как они взаимодействуют с обществом.

ЗЕ отличается от ПО.
Последний является профессиональным политиком, а первый нет. Тем не менее справляется))
Поэтому такие замечания относительно качества выполнения обязанностей к По.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:32

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Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:12

  pesikot написав:...
«Военный эксперт» — это манипулятор чистой воды, провокатор; поп Гапон, который ведет наше общество на расстрел

Эх, а какие в феврале-апреле 2019-го на этой ветке по Арестовичу баталии были на тему кто он - мошенник или эксперт...
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 23:04

  shapo написав:У меня одинаковые претензии и к По, и к Зе


Что-то новенькое - у жыда к жыдам претензии! Противоречит Протоколам сионских мудрецов. :lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 23:38

  yanyura написав:
  pesikot написав:...
«Военный эксперт» — это манипулятор чистой воды, провокатор; поп Гапон, который ведет наше общество на расстрел

Эх, а какие в феврале-апреле 2019-го на этой ветке по Арестовичу баталии были на тему кто он - мошенник или эксперт...

І до якого висновку дійшла тутешня публіка? :D
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unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 00:05

  Libo написав:
  shapo написав:У меня одинаковые претензии и к По, и к Зе


Что-то новенькое - у жыда к жыдам претензии! Противоречит Протоколам сионских мудрецов. :lol: :lol: :lol:

Еще одно братское чувырло с серебряными ложками вылезло.
Лезь под лавку - там воняет как в танке, получишь привычное удовольствие
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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