П'ятий Президент України в ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі" зробив сенсаційне зізнання щодо проведення операції із затримання найманців ПВК "Вагнера":
"Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року тодішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції".
"Я не дам закрити, заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння злочину державної зради. Зусиллями десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, а не судити безневинного Назарова за збиття Іл-76 з десантниками в Луганському аеропорті", – заявив лідер партії "Європейська солідарність".
цирк на дроті.