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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6940694169426943 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 31 гру, 2020 01:24 Re: Політичні дискусії

"Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року тодішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції".

"Я не дам закрити, заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння злочину державної зради. Зусиллями десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, а не судити безневинного Назарова за збиття Іл-76 з десантниками в Луганському аеропорті", – заявив лідер партії "Європейська солідарність".



цирк на дроті. П'ятий Президент України в ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі" зробив сенсаційне зізнання щодо проведення операції із затримання найманців ПВК "Вагнера":"Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року тодішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції"."Я не дам закрити, заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння злочину державної зради. Зусиллями десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, а не судити безневинного Назарова за збиття Іл-76 з десантниками в Луганському аеропорті", – заявив лідер партії "Європейська солідарність".цирк на дроті. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 1062 З нами з: 10.06.19 Подякував: 36 раз. Подякували: 85 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 гру, 2020 08:01 unicdima написав: П'ятий Президент України в ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі" зробив сенсаційне зізнання щодо проведення операції із затримання найманців ПВК "Вагнера":

"Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року тодішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції".

"Я не дам закрити, заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння злочину державної зради. Зусиллями десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, а не судити безневинного Назарова за збиття Іл-76 з десантниками в Луганському аеропорті", – заявив лідер партії "Європейська солідарність".



цирк на дроті. П'ятий Президент України в ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі" зробив сенсаційне зізнання щодо проведення операції із затримання найманців ПВК "Вагнера":"Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року тодішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції"."Я не дам закрити, заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння злочину державної зради. Зусиллями десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, а не судити безневинного Назарова за збиття Іл-76 з десантниками в Луганському аеропорті", – заявив лідер партії "Європейська солідарність".цирк на дроті.

Цирк на дроті це здобутки зеленої влади.

Цирк на дроті це здобутки зеленої влади. Schmit

Повідомлень: 1879 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 гру, 2020 16:16 unicdima написав: П'ятий Президент України в ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі" зробив сенсаційне зізнання щодо проведення операції із затримання найманців ПВК "Вагнера":

"Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року тодішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції".

"Я не дам закрити, заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння злочину державної зради. Зусиллями десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, а не судити безневинного Назарова за збиття Іл-76 з десантниками в Луганському аеропорті", – заявив лідер партії "Європейська солідарність".



цирк на дроті. П'ятий Президент України в ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі" зробив сенсаційне зізнання щодо проведення операції із затримання найманців ПВК "Вагнера":"Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року тодішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції"."Я не дам закрити, заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння злочину державної зради. Зусиллями десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, а не судити безневинного Назарова за збиття Іл-76 з десантниками в Луганському аеропорті", – заявив лідер партії "Європейська солідарність".цирк на дроті.



Этого заявления, больше, чем достаточно - не просто для объявления Импичмента "Янелоху разводящему из Омана", или агенту "Пианисту" - А его официального преследования, как изменника Родины, во главе своры безумных продавателей.



Проводить "Хорватский сценарий", с правительственного квартала. Этого заявления, больше, чем достаточно - не просто для объявления Импичмента "Янелоху разводящему из Омана", или агенту "Пианисту"- А его официального преследования, как изменника Родины, во главе своры безумных продавателей.Проводить "Хорватский сценарий", с правительственного квартала. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8630 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6940694169426943 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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