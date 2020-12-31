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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 31 гру, 2020 01:24
П'ятий Президент України в ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі" зробив сенсаційне зізнання щодо проведення операції із затримання найманців ПВК "Вагнера":
"Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року тодішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції".
"Я не дам закрити, заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння злочину державної зради. Зусиллями десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, а не судити безневинного Назарова за збиття Іл-76 з десантниками в Луганському аеропорті", – заявив лідер партії "Європейська солідарність".
цирк на дроті.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Додано: Чет 31 гру, 2020 08:01
unicdima написав:
П'ятий Президент України в ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі" зробив сенсаційне зізнання щодо проведення операції із затримання найманців ПВК "Вагнера":
"Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року тодішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції".
"Я не дам закрити, заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння злочину державної зради. Зусиллями десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, а не судити безневинного Назарова за збиття Іл-76 з десантниками в Луганському аеропорті", – заявив лідер партії "Європейська солідарність".
цирк на дроті.
Цирк на дроті це здобутки зеленої влади.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 16:16
unicdima написав:
П'ятий Президент України в ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі" зробив сенсаційне зізнання щодо проведення операції із затримання найманців ПВК "Вагнера":
"Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року тодішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції".
"Я не дам закрити, заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння злочину державної зради. Зусиллями десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, а не судити безневинного Назарова за збиття Іл-76 з десантниками в Луганському аеропорті", – заявив лідер партії "Європейська солідарність".
цирк на дроті.
Этого заявления, больше, чем достаточно - не просто для объявления Импичмента "Янелоху разводящему из Омана", или агенту "Пианисту"
- А его официального преследования, как изменника Родины, во главе своры безумных продавателей.
Проводить "Хорватский сценарий", с правительственного квартала.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Чет 31 гру, 2020 18:05
Kudrjavuy написав:
Этого заявления, больше, чем достаточно - не просто для объявления Импичмента "Янелоху разводящему из Омана", или агенту "Пианисту"
- А его официального преследования, как изменника Родины, во главе своры безумных продавателей.
Проводить "Хорватский сценарий", с правительственного квартала.
Ты что уже хлебанул в честь Нового года?
Все Петровы сказки не стоят и выеденного яйца.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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unicdima
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