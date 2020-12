Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

"Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року тодішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції".

"Я не дам закрити, заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння злочину державної зради. Зусиллями десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, а не судити безневинного Назарова за збиття Іл-76 з десантниками в Луганському аеропорті", – заявив лідер партії "Європейська солідарність".



П'ятий Президент України в ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі" зробив сенсаційне зізнання щодо проведення операції із затримання найманців ПВК "Вагнера":

"Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року тодішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції".

"Я не дам закрити, заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння злочину державної зради. Зусиллями десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, а не судити безневинного Назарова за збиття Іл-76 з десантниками в Луганському аеропорті", – заявив лідер партії "Європейська солідарність".

unicdima

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.

Повідомлень: 1063 З нами з: 10.06.19 Подякував: 36 раз. Подякували: 85 раз.

"Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року тодішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції".

"Я не дам закрити, заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння злочину державної зради. Зусиллями десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, а не судити безневинного Назарова за збиття Іл-76 з десантниками в Луганському аеропорті", – заявив лідер партії "Європейська солідарність".



цирк на дроті. П'ятий Президент України в ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі" зробив сенсаційне зізнання щодо проведення операції із затримання найманців ПВК "Вагнера":"Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року тодішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції"."Я не дам закрити, заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння злочину державної зради. Зусиллями десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, а не судити безневинного Назарова за збиття Іл-76 з десантниками в Луганському аеропорті", – заявив лідер партії "Європейська солідарність".цирк на дроті.

Цирк на дроті це здобутки зеленої влади.

Schmit

Цирк на дроті це здобутки зеленої влади. Schmit

Повідомлень: 1879 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 гру, 2020 16:16 unicdima написав: П'ятий Президент України в ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі" зробив сенсаційне зізнання щодо проведення операції із затримання найманців ПВК "Вагнера":

"Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року тодішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції".

"Я не дам закрити, заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння злочину державної зради. Зусиллями десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, а не судити безневинного Назарова за збиття Іл-76 з десантниками в Луганському аеропорті", – заявив лідер партії "Європейська солідарність".



цирк на дроті. П'ятий Президент України в ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі" зробив сенсаційне зізнання щодо проведення операції із затримання найманців ПВК "Вагнера":"Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року тодішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції"."Я не дам закрити, заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння злочину державної зради. Зусиллями десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, а не судити безневинного Назарова за збиття Іл-76 з десантниками в Луганському аеропорті", – заявив лідер партії "Європейська солідарність".цирк на дроті.



Этого заявления, больше, чем достаточно - не просто для объявления Импичмента "Янелоху разводящему из Омана", или агенту "Пианисту" - А его официального преследования, как изменника Родины, во главе своры безумных продавателей.



Этого заявления, больше, чем достаточно - не просто для объявления Импичмента "Янелоху разводящему из Омана", или агенту "Пианисту" - А его официального преследования, как изменника Родины, во главе своры безумных продавателей.

Проводить "Хорватский сценарий", с правительственного квартала.

Kudrjavuy

Повідомлень: 8632 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 880 раз.



Проводить "Хорватский сценарий", с правительственного квартала. Этого заявления, больше, чем достаточно - не просто для объявления Импичмента "Янелоху разводящему из Омана", или агенту "Пианисту"- А его официального преследования, как изменника Родины, во главе своры безумных продавателей.Проводить "Хорватский сценарий", с правительственного квартала.

Ты что уже хлебанул в честь Нового года?

Ты что уже хлебанул в честь Нового года?

Все Петровы сказки не стоят и выеденного яйца.

unicdima

Повідомлень: 1063 З нами з: 10.06.19 Подякував: 36 раз. Подякували: 85 раз.

Повідомлень: 1063 З нами з: 10.06.19 Подякував: 36 раз. Подякували: 85 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 гру, 2020 19:33 unicdima написав: Kudrjavuy написав: Этого заявления, больше, чем достаточно - не просто для объявления Импичмента "Янелоху разводящему из Омана", или агенту "Пианисту" - А его официального преследования, как изменника Родины, во главе своры безумных продавателей.



Проводить "Хорватский сценарий", с правительственного квартала. Этого заявления, больше, чем достаточно - не просто для объявления Импичмента "Янелоху разводящему из Омана", или агенту "Пианисту"- А его официального преследования, как изменника Родины, во главе своры безумных продавателей.Проводить "Хорватский сценарий", с правительственного квартала.

Ты что уже хлебанул в честь Нового года?

Все Петровы сказки не стоят и выеденного яйца. Ты что уже хлебанул в честь Нового года?Все Петровы сказки не стоят и выеденного яйца.

1. В Украине к старшим, и чужим людям принято обращаться на "Вы"

2. Это в Московии принято быть "чьим-то холопом" - не иметь собственного сознания, я даже не упоминаю о собственном "мнении".

3. Засилье нелюди, и проплаченого скота, в Украине - доминирует и портит здравый рассудок редкого обывателя.





А вообще -то Всех с Наступающим!

1. В Украине к старшим, и чужим людям принято обращаться на "Вы"

2. Это в Московии принято быть "чьим-то холопом" - не иметь собственного сознания, я даже не упоминаю о собственном "мнении".

3. Засилье нелюди, и проплаченого скота, в Украине - доминирует и портит здравый рассудок редкого обывателя.

А вообще -то Всех с Наступающим!

Та,... Хай сдохнуть наші вороженьки!

Kudrjavuy

Повідомлень: 8632 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 880 раз.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

Прокуратура США продолжает официальное выдвижение обвинений Коломойскому по всей территории США. После Кентукки и Техаса, обвинение выдвинуто в Огайо. Пресса США сопровождает это подобными комментариями "Kolomoisky, one of the most prominent tycoons in Ukraine and regarded as a key political backer of Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy" (Reuters).



Государственное ПАО "Центрэнерго" продает 3,27 млн МВт-ч по цене 1160 грн за МВт-ч трейдеру "Юнайтед Энерджи" из группы Коломойского со сроком поставки в январе-марте 2021 года. Себестоимость этой электроэнергии 1610 грн за МВт-ч. Убытки государства - 1,472 млрд. гривен. Далее Коломойский продает населению электроэнергию по цене 1680 грн за МВт-ч получая 1,7 млрд. дохода чисто из воздуха, реально не участвуя ни в одном реальном производстве.

Бенефициары процесса коррупции - Коломойский, Зеленский



‎30.‎12.‎2020



После визита группы специалистов МВД из " Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку " (см. сообщение 22.12.2020 г.) харьковские срочно засобирались проводить выборы и пишут письмо в ВР на их назначение.



Ответ Конституционного суда

"Отже, видавши Указ № 607/2020 від 29 грудня 2020 року, Президент України вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив приписи статей 1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституції України."

http://www.ccu.gov.ua/novyna/shchodo-uk ... ynogo-sudu



Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины в кратчайшие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech против респираторной болезни COVID-19/ Речь идет о закупке 1,8 млн доз по цене 504 грн за дозу. Это в два раза дороже чем компании AstraZeneca.Источник: https://censor.net/ru/n3239867 Источник: https://censor.net/ru/n3239867





Зеленский, Венедиктова, Ермак при посильном участии СБУ, вывели Татарова из-под угрозы реального ареста, отозвав представление на избрание меры пресечения.



За 2020 год объемы выпуска ОВГЗ увеличились, по сравнению с 2019 годом, на 147, 174 млрд. гривен. (17.78%)

НБУ и не резиденты продолжаю покидать украинское ОВГЗ.

За 2020 год объемы ОВГЗ-портфеля НБУ уменьшились на 12,6 млрд. гривен.

Объемы ОВГЗ-портфеля нерезидентов уменьшились на 41,6 млрд. гривен.





Продолжает накапливаться весьма негативная информация о достоверности показателей бюджета 2021 принятого ВР Украины. При этом сумма доходов неподтвержденных реальными данными уже превышает 20%. Последний пример - доходы Национального банка за 2020 год превысят расходы не более чем на 20-22 млрд грн, а не на 33 млрд грн, как прописано в Госбюджете на 2021 год. 10 млрд. гривен просто нарисовано для подгонки нужных показателей дефицита бюджета.



‎29.‎12.‎2020



Указ Зеленского №607/2020 Відсторонити ТУПИЦЬКОГО Олександра Миколайовича від посади судді Конституційного Суду України строком на два місяці.

Спасибо, г-н Зеленский. Вы подписали приказ который станет в будущем краеугольным камнем выдвижения вам обвинения в попытке заговора с целью свержения конституционного строя в Украине. Мы ОЧЕНЬ хотели, чтобы вы его подписали. Спасибо г-а Портнов и Вениславский за то, что вы убедили его ЭТО подписать. вы очень облегчили работу будущему суду.



МВД пытается вырвать Микитася их рук НАБУ и пересести дело в свою юрисдикцию, пришив ему какое то "похищение человека". Ну это понятно. В деле о квартирах - до Авакова - рукой подать.



Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в ноябре выросла на 5,81% и на 1 декабря 2020 года составила 4,018 млрд грн.

Общая задолженность по зарплате и социальным выплатам медицинских работников государственной сферы в совокупности по всем субъектам административного деления на 01.12.2020 составляет 206, 014 млн. гривен.



Cхемы угольного ограбления украинского бюджета удивительно примитивны - добыча угля с диким процентом убыточности, использование этого угля для электрогенерации на угольных электростанциях. дикие цены на электроэнергию и система бюджетной дотации прямо переливающая огромные суммы из бюджета в карман владельцев схемы. При этом имеющиеся гидро- и атомная энергогенерация используется на низких уровнях исключительно для страховочной стабилизации энергосистеммы.

В 2017 году схема была блокирована. Цены стабилизировались, уровень неугольной генерации постепенно стал ведущим в обеспечении, заключены договоры о поставках атомных ТВЭЛов с Westinghouse. Министерству энергетики и защиты окружающей среды Украины поручено провести анализ целесообразности создания в стране собственного производства ЯТ. "Энергоатом" получил от Westinghouse предложение относительно предварительного технико-экономического исследования конструкции и технологии производства топливных сборок ВВЭР-1000 в Украине. Нынешнее решение о повышении цены на электроэнергии для населения, никакого отношения к экономике не имеют- это просто возврат к старым коррупционным схемам ограбления бюджета, стоимость 36 млрд. гривен в год.

‎31.‎12.‎2020

Прокуратура США продолжает официальное выдвижение обвинений Коломойскому по всей территории США. После Кентукки и Техаса, обвинение выдвинуто в Огайо. Пресса США сопровождает это подобными комментариями "Kolomoisky, one of the most prominent tycoons in Ukraine and regarded as a key political backer of Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy" (Reuters).

Государственное ПАО "Центрэнерго" продает 3,27 млн МВт-ч по цене 1160 грн за МВт-ч трейдеру "Юнайтед Энерджи" из группы Коломойского со сроком поставки в январе-марте 2021 года. Себестоимость этой электроэнергии 1610 грн за МВт-ч. Убытки государства - 1,472 млрд. гривен. Далее Коломойский продает населению электроэнергию по цене 1680 грн за МВт-ч получая 1,7 млрд. дохода чисто из воздуха, реально не участвуя ни в одном реальном производстве.

Бенефициары процесса коррупции - Коломойский, Зеленский

‎30.‎12.‎2020

После визита группы специалистов МВД из " Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку " (см. сообщение 22.12.2020 г.) харьковские срочно засобирались проводить выборы и пишут письмо в ВР на их назначение.

Ответ Конституционного суда

"Отже, видавши Указ № 607/2020 від 29 грудня 2020 року, Президент України вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив приписи статей 1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституції України."

http://www.ccu.gov.ua/novyna/shchodo-uk ... ynogo-sudu

Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины в кратчайшие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech против респираторной болезни COVID-19/ Речь идет о закупке 1,8 млн доз по цене 504 грн за дозу. Это в два раза дороже чем компании AstraZeneca.Источник: https://censor.net/ru/n3239867

Зеленский, Венедиктова, Ермак при посильном участии СБУ, вывели Татарова из-под угрозы реального ареста, отозвав представление на избрание меры пресечения.

За 2020 год объемы выпуска ОВГЗ увеличились, по сравнению с 2019 годом, на 147, 174 млрд. гривен. (17.78%)

НБУ и не резиденты продолжаю покидать украинское ОВГЗ.

За 2020 год объемы ОВГЗ-портфеля НБУ уменьшились на 12,6 млрд. гривен.

Объемы ОВГЗ-портфеля нерезидентов уменьшились на 41,6 млрд. гривен.

Продолжает накапливаться весьма негативная информация о достоверности показателей бюджета 2021 принятого ВР Украины. При этом сумма доходов неподтвержденных реальными данными уже превышает 20%. Последний пример - доходы Национального банка за 2020 год превысят расходы не более чем на 20-22 млрд грн, а не на 33 млрд грн, как прописано в Госбюджете на 2021 год. 10 млрд. гривен просто нарисовано для подгонки нужных показателей дефицита бюджета.

‎29.‎12.‎2020

Указ Зеленского №607/2020 Відсторонити ТУПИЦЬКОГО Олександра Миколайовича від посади судді Конституційного Суду України строком на два місяці.

Спасибо, г-н Зеленский. Вы подписали приказ который станет в будущем краеугольным камнем выдвижения вам обвинения в попытке заговора с целью свержения конституционного строя в Украине. Мы ОЧЕНЬ хотели, чтобы вы его подписали. Спасибо г-а Портнов и Вениславский за то, что вы убедили его ЭТО подписать. вы очень облегчили работу будущему суду.

МВД пытается вырвать Микитася их рук НАБУ и пересести дело в свою юрисдикцию, пришив ему какое то "похищение человека". Ну это понятно. В деле о квартирах - до Авакова - рукой подать.

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в ноябре выросла на 5,81% и на 1 декабря 2020 года составила 4,018 млрд грн.

Общая задолженность по зарплате и социальным выплатам медицинских работников государственной сферы в совокупности по всем субъектам административного деления на 01.12.2020 составляет 206, 014 млн. гривен.

Cхемы угольного ограбления украинского бюджета удивительно примитивны - добыча угля с диким процентом убыточности, использование этого угля для электрогенерации на угольных электростанциях. дикие цены на электроэнергию и система бюджетной дотации прямо переливающая огромные суммы из бюджета в карман владельцев схемы. При этом имеющиеся гидро- и атомная энергогенерация используется на низких уровнях исключительно для страховочной стабилизации энергосистеммы.

В 2017 году схема была блокирована. Цены стабилизировались, уровень неугольной генерации постепенно стал ведущим в обеспечении, заключены договоры о поставках атомных ТВЭЛов с Westinghouse. Министерству энергетики и защиты окружающей среды Украины поручено провести анализ целесообразности создания в стране собственного производства ЯТ. "Энергоатом" получил от Westinghouse предложение относительно предварительного технико-экономического исследования конструкции и технологии производства топливных сборок ВВЭР-1000 в Украине. Нынешнее решение о повышении цены на электроэнергии для населения, никакого отношения к экономике не имеют- это просто возврат к старым коррупционным схемам ограбления бюджета, стоимость 36 млрд. гривен в год.



Интересно, кто громче всех "свистел", что "Пианист" святым духом кормиться?

Интересно, кто громче всех "свистел", что "Пианист" святым духом кормиться?

И к воровству по взрослому не причастен?

Kudrjavuy

