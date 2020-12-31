Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
П'ятий Президент України в ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі" зробив сенсаційне зізнання щодо проведення операції із затримання найманців ПВК "Вагнера": "Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року тодішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції". "Я не дам закрити, заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння злочину державної зради. Зусиллями десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, а не судити безневинного Назарова за збиття Іл-76 з десантниками в Луганському аеропорті", – заявив лідер партії "Європейська солідарність".
цирк на дроті.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima написав:П'ятий Президент України в ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі" зробив сенсаційне зізнання щодо проведення операції із затримання найманців ПВК "Вагнера": "Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року тодішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції". "Я не дам закрити, заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння злочину державної зради. Зусиллями десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, а не судити безневинного Назарова за збиття Іл-76 з десантниками в Луганському аеропорті", – заявив лідер партії "Європейська солідарність".
unicdima написав:П'ятий Президент України в ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі" зробив сенсаційне зізнання щодо проведення операції із затримання найманців ПВК "Вагнера": "Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року тодішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції". "Я не дам закрити, заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння злочину державної зради. Зусиллями десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, а не судити безневинного Назарова за збиття Іл-76 з десантниками в Луганському аеропорті", – заявив лідер партії "Європейська солідарність".
цирк на дроті.
Этого заявления, больше, чем достаточно - не просто для объявления Импичмента "Янелоху разводящему из Омана", или агенту "Пианисту" - А его официального преследования, как изменника Родины, во главе своры безумных продавателей.
Проводить "Хорватский сценарий", с правительственного квартала.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Ответ Конституционного суда "Отже, видавши Указ № 607/2020 від 29 грудня 2020 року, Президент України вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив приписи статей 1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституції України." http://www.ccu.gov.ua/novyna/shchodo-uk ... ynogo-sudu
Указ Зеленского №607/2020 Відсторонити ТУПИЦЬКОГО Олександра Миколайовича від посади судді Конституційного Суду України строком на два місяці. Спасибо, г-н Зеленский. Вы подписали приказ который станет в будущем краеугольным камнем выдвижения вам обвинения в попытке заговора с целью свержения конституционного строя в Украине. Мы ОЧЕНЬ хотели, чтобы вы его подписали. Спасибо г-а Портнов и Вениславский за то, что вы убедили его ЭТО подписать. вы очень облегчили работу будущему суду.
Це який дурень писав цю маячню? КС не проводив засідання по питанню Тупицького, а правовий департамент КС який це написав не має для цього ніяких повноважень. Лазите по всяким помийкам.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Люди! Тариф за розподіл газу Харківгазбут підняв з 1,356 грн за 1 с3 до 2,28 грн !!! Сама ж ціна за 1 м3 газу з 01.01.2020 майже 10 грн !!!! Кавжуть, переходь до іншого постачальника! Ага, зараз! Вкажіть, кто такий сміливий і зіскочив з облгазу без негативних наслідків для себе з боку облгазів? Пишуть в соцмережах, що облгази виставляють за минулі роки несплачені обсяги з урахуванням температурних коефіцвєнтів і ще багато "страшилок" можна почути про тих хто насмілився втекти від облгазів. Облгази подали скарги до судів про незаконність Постанови КМУ щодо спрощеного переходу населення до інших постачальників. Соціальну норму споживання газу кожний рік зменшують і в результаті ця норма зменшилася з 11 м3 до 4 м3!!!! Вони й надалі будуть зменшуваати цю норму!! Кабмін, Верховна Рада, Президент України відсторонилися від цього тарифного геноциду простого трудового українського народу!!! На мою думку, така поведінка пояснюється тим, що на останніх місцевих виборах Слуги Народу отримали дуже низьку підтримку народа. Це свого роду, віддяка нам за "зраду" (на їхню думку). Чого люди мовчать? Я ж не хочу бути терпілою.
Yuri_61 написав:Люди! Тариф за розподіл газу Харківгазбут підняв з 1,356 грн за 1 с3 до 2,28 грн !!! Сама ж ціна за 1 м3 газу з 01.01.2020 майже 10 грн !!!! Кавжуть, переходь до іншого постачальника! Ага, зараз! Вкажіть, кто такий сміливий і зіскочив з облгазу без негативних наслідків для себе з боку облгазів? Пишуть в соцмережах, що облгази виставляють за минулі роки несплачені обсяги з урахуванням температурних коефіцвєнтів і ще багато "страшилок" можна почути про тих хто насмілився втекти від облгазів. Облгази подали скарги до судів про незаконність Постанови КМУ щодо спрощеного переходу населення до інших постачальників. Соціальну норму споживання газу кожний рік зменшують і в результаті ця норма зменшилася з 11 м3 до 4 м3!!!! Вони й надалі будуть зменшуваати цю норму!! Кабмін, Верховна Рада, Президент України відсторонилися від цього тарифного геноциду простого трудового українського народу!!! На мою думку, така поведінка пояснюється тим, що на останніх місцевих виборах Слуги Народу отримали дуже низьку підтримку народа. Це свого роду, віддяка нам за "зраду" (на їхню думку). Чого люди мовчать? Я ж не хочу бути терпілою.
А чого ти розкричався? Голосував за Зеленського - отримав результат. Націоналісти через тарифи робити Майдан не будуть. Щось не подобається - виходь на площу(або протестуй по-іншому).