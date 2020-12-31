RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6940694169426943

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:40

Re: Політичні дискусії

Неможливо зареєструватися на сайті подачі петицій Президенту України. Немає віконця для вводу даних для реєстрації.
Вони таким чином відгороджуються від народу!!!
Ганьба!!!!

Президент, Кабмін, ВР нічого не діють проти тарифного свавілля!!!!
Кажуть переходь до іншого постачальника. А вкажіть мені хоть одного, хто змінив його без шкоди собі? Хіба облгази будуть сидіти, склавши руки, коли від них буде втікати таке искажене бабло?
Хтио захистит нас від тарифного свавілля?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 01 січ, 2021 14:56, всього редагувалось 3 разів.
Yuri_61
 
Повідомлень: 2139
З нами з: 30.09.15
Подякував: 232 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:45

  Yuri_61 написав:Неможливо зареєструватися на сайті подачі петицій Президенту України. Немає віконця для вводу даних для реєстрації.
Вони таким чином відгороджуються від народу!!!
Ганьба!!!!

Накипідла злість у мене за безіяльність Президента, Кабміну, ВР проти тарифного геноциду!!!!

Петицію він писати буде :D :D :D :D :D
Президент чхати хотів на твою петицію.
Бачив яку пику роз'їв він собі? Я навіть не впізнав його на Новий Рік.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2709
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:49

Я теж Зеленського не взнаю останнім часом. Це він, Володя, чи не він?
Його слова, що 6 тисяч гривень у нас - це ще не ознака бідності - це насмішка над простим трудовим народом. Вже він готовий на другий термін залишитися.
Yuri_61
 
Повідомлень: 2139
З нами з: 30.09.15
Подякував: 232 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6940694169426943
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Yuri_61 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.