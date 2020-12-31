|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:40
Неможливо зареєструватися на сайті подачі петицій Президенту України. Немає віконця для вводу даних для реєстрації.
Вони таким чином відгороджуються від народу!!!
Ганьба!!!!
Президент, Кабмін, ВР нічого не діють проти тарифного свавілля!!!!
Кажуть переходь до іншого постачальника. А вкажіть мені хоть одного, хто змінив його без шкоди собі? Хіба облгази будуть сидіти, склавши руки, коли від них буде втікати таке искажене бабло?
Хтио захистит нас від тарифного свавілля?
Востаннє редагувалось Yuri_61
в П'ят 01 січ, 2021 14:56, всього редагувалось 3 разів.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2139
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 373 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:45
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 2709
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:49
Я теж Зеленського не взнаю останнім часом. Це він, Володя, чи не він?
Його слова, що 6 тисяч гривень у нас - це ще не ознака бідності - це насмішка над простим трудовим народом. Вже він готовий на другий термін залишитися.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2139
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 373 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|