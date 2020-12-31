Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Неможливо зареєструватися на сайті подачі петицій Президенту України. Немає віконця для вводу даних для реєстрації. Вони таким чином відгороджуються від народу!!! Ганьба!!!!
Президент, Кабмін, ВР нічого не діють проти тарифного свавілля!!!! Кажуть переходь до іншого постачальника. А вкажіть мені хоть одного, хто змінив його без шкоди собі? Хіба облгази будуть сидіти, склавши руки, коли від них буде втікати таке искажене бабло? Хто захистить нас від тарифного свавілля? Чого всі мовчать? Не хочу бути терпілою!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 01 січ, 2021 15:16, всього редагувалось 6 разів.
Я теж Зеленського не взнаю останнім часом. Це він, Володя, чи не він? Його слова, що 6 тисяч гривень у нас - це ще не ознака бідності - це насмішка над простим трудовим народом. Вже він готовий на другий термін залишитися.
Yuri_61 написав:Люди! Тариф за розподіл газу Харківгазбут підняв з 1,356 грн за 1 с3 до 2,28 грн !!! Сама ж ціна за 1 м3 газу з 01.01.2020 майже 10 грн !!!! Кавжуть, переходь до іншого постачальника! Ага, зараз! Вкажіть, кто такий сміливий і зіскочив з облгазу без негативних наслідків для себе з боку облгазів? Пишуть в соцмережах, що облгази виставляють за минулі роки несплачені обсяги з урахуванням температурних коефіцвєнтів і ще багато "страшилок" можна почути про тих хто насмілився втекти від облгазів. Облгази подали скарги до судів про незаконність Постанови КМУ щодо спрощеного переходу населення до інших постачальників. Соціальну норму споживання газу кожний рік зменшують і в результаті ця норма зменшилася з 11 м3 до 4 м3!!!! Вони й надалі будуть зменшуваати цю норму!! Кабмін, Верховна Рада, Президент України відсторонилися від цього тарифного геноциду простого трудового українського народу!!! На мою думку, така поведінка пояснюється тим, що на останніх місцевих виборах Слуги Народу отримали дуже низьку підтримку народа. Це свого роду, віддяка нам за "зраду" (на їхню думку). Чого люди мовчать? Я ж не хочу бути терпілою.
Вы аммиак производите в домашних условиях? или Вам надо отапливать 3х этажный дом? что за истерика в начале года? сколько у Вас месячное потребление? а Вы обратили внимание, что цена выше (ненамного), чем 2 года назад, а нормы потребления для пересичного поснижали (те, кто без счетчиков)?
Shaman написав:Вы аммиак производите в домашних условиях? или Вам надо отапливать 3х этажный дом? что за истерика в начале года? сколько у Вас месячное потребление? а Вы обратили внимание, что цена выше (ненамного), чем 2 года назад, а нормы потребления для пересичного поснижали (те, кто без счетчиков)?
Цього в другий бік клинить. А нічого що газ в світі подешевів майже в 2 рази за останні 2 роки? Курс долара майже не змінився. Чому газ має дорожчати? Якщо По був "баригою", то Зе - хто?