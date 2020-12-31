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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6940694169426943 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:40 Re: Політичні дискусії Неможливо зареєструватися на сайті подачі петицій Президенту України. Немає віконця для вводу даних для реєстрації.

Вони таким чином відгороджуються від народу!!!

Ганьба!!!!



Президент, Кабмін, ВР нічого не діють проти тарифного свавілля!!!!

Кажуть переходь до іншого постачальника. А вкажіть мені хоть одного, хто змінив його без шкоди собі? Хіба облгази будуть сидіти, склавши руки, коли від них буде втікати таке искажене бабло?

Хто захистить нас від тарифного свавілля?

Чого всі мовчать?

Не хочу бути терпілою! Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 01 січ, 2021 15:16, всього редагувалось 6 разів. Yuri_61 Повідомлень: 2137 З нами з: 30.09.15 Подякував: 232 раз. Подякували: 373 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:45 Yuri_61 написав: Неможливо зареєструватися на сайті подачі петицій Президенту України. Немає віконця для вводу даних для реєстрації.

Вони таким чином відгороджуються від народу!!!

Ганьба!!!!



Накипідла злість у мене за безіяльність Президента, Кабміну, ВР проти тарифного геноциду!!!!

Петицію він писати буде

Президент чхати хотів на твою петицію.

Бачив яку пику роз'їв він собі? Я навіть не впізнав його на Новий Рік. Петицію він писати будеПрезидент чхати хотів на твою петицію.Бачив яку пику роз'їв він собі? Я навіть не впізнав його на Новий Рік. andrijk777

Повідомлень: 2710 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:49 Я теж Зеленського не взнаю останнім часом. Це він, Володя, чи не він?

Його слова, що 6 тисяч гривень у нас - це ще не ознака бідності - це насмішка над простим трудовим народом. Вже він готовий на другий термін залишитися. Yuri_61 Повідомлень: 2137 З нами з: 30.09.15 Подякував: 232 раз. Подякували: 373 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:20 unicdima написав: yanyura написав: pesikot написав: ...

«Военный эксперт» — это манипулятор чистой воды, провокатор; поп Гапон, который ведет наше общество на расстрел ...

Эх, а какие в феврале-апреле 2019-го на этой ветке по Арестовичу баталии были на тему кто он - мошенник или эксперт... Эх, а какие в феврале-апреле 2019-го на этой веткебаталии были на тему кто он - мошенник или эксперт...

І до якого висновку дійшла тутешня публіка? І до якого висновку дійшла тутешня публіка?

Если вам действительно это интересно, делаете так:





и смотрите аргументы каждого и кто изменил или не изменил свое мнение. Если вам действительно это интересно, делаете так:и смотрите аргументы каждого и кто изменил или не изменил свое мнение. yanyura Повідомлень: 5689 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1879 раз. Подякували: 1328 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:49 Yuri_61 написав: Люди!

Тариф за розподіл газу Харківгазбут підняв з 1,356 грн за 1 с3 до 2,28 грн !!!

Сама ж ціна за 1 м3 газу з 01.01.2020 майже 10 грн !!!!

Кавжуть, переходь до іншого постачальника!

Ага, зараз!

Вкажіть, кто такий сміливий і зіскочив з облгазу без негативних наслідків для себе з боку облгазів?

Пишуть в соцмережах, що облгази виставляють за минулі роки несплачені обсяги з урахуванням температурних коефіцвєнтів і ще багато "страшилок" можна почути про тих хто насмілився втекти від облгазів.

Облгази подали скарги до судів про незаконність Постанови КМУ щодо спрощеного переходу населення до інших постачальників.

Соціальну норму споживання газу кожний рік зменшують і в результаті ця норма зменшилася з 11 м3 до 4 м3!!!!

Вони й надалі будуть зменшуваати цю норму!!

Кабмін, Верховна Рада, Президент України відсторонилися від цього тарифного геноциду простого трудового українського народу!!!

На мою думку, така поведінка пояснюється тим, що на останніх місцевих виборах Слуги Народу отримали дуже низьку підтримку народа.

Це свого роду, віддяка нам за "зраду" (на їхню думку).

Чого люди мовчать? Я ж не хочу бути терпілою. Люди!Тариф за розподіл газу Харківгазбут підняв з 1,356 грн за 1 с3 до 2,28 грн !!!Сама ж ціна за 1 м3 газу з 01.01.2020 майже 10 грн !!!!Кавжуть, переходь до іншого постачальника!Ага, зараз!Вкажіть, кто такий сміливий і зіскочив з облгазу без негативних наслідків для себе з боку облгазів?Пишуть в соцмережах, що облгази виставляють за минулі роки несплачені обсяги з урахуванням температурних коефіцвєнтів і ще багато "страшилок" можна почути про тих хто насмілився втекти від облгазів.Облгази подали скарги до судів про незаконність Постанови КМУ щодо спрощеного переходу населення до інших постачальників.Соціальну норму споживання газу кожний рік зменшують і в результаті ця норма зменшилася з 11 м3 до 4 м3!!!!Вони й надалі будуть зменшуваати цю норму!!Кабмін, Верховна Рада, Президент України відсторонилися від цього тарифного геноциду простого трудового українського народу!!!На мою думку, така поведінка пояснюється тим, що на останніх місцевих виборах Слуги Народу отримали дуже низьку підтримку народа.Це свого роду, віддяка нам за "зраду" (на їхню думку).Чого люди мовчать? Я ж не хочу бути терпілою.





Вы аммиак производите в домашних условиях? или Вам надо отапливать 3х этажный дом?

что за истерика в начале года?

сколько у Вас месячное потребление? а Вы обратили внимание, что цена выше (ненамного), чем 2 года назад, а нормы потребления для пересичного поснижали (те, кто без счетчиков)? Вы аммиак производите в домашних условиях? или Вам надо отапливать 3х этажный дом?что за истерика в начале года?сколько у Вас месячное потребление? а Вы обратили внимание, что цена выше (ненамного), чем 2 года назад, а нормы потребления для пересичного поснижали (те, кто без счетчиков)? Shaman Повідомлень: 621 З нами з: 29.09.19 Подякував: 68 раз. Подякували: 142 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:07 Shaman написав: Вы аммиак производите в домашних условиях? или Вам надо отапливать 3х этажный дом?

что за истерика в начале года?

сколько у Вас месячное потребление? а Вы обратили внимание, что цена выше (ненамного), чем 2 года назад, а нормы потребления для пересичного поснижали (те, кто без счетчиков)? Вы аммиак производите в домашних условиях? или Вам надо отапливать 3х этажный дом?что за истерика в начале года?сколько у Вас месячное потребление? а Вы обратили внимание, что цена выше (ненамного), чем 2 года назад, а нормы потребления для пересичного поснижали (те, кто без счетчиков)?

Цього в другий бік клинить.

А нічого що газ в світі подешевів майже в 2 рази за останні 2 роки? Курс долара майже не змінився.

Чому газ має дорожчати?

Якщо По був "баригою", то Зе - хто? Цього в другий бік клинить.А нічого що газ в світі подешевів майже в 2 рази за останні 2 роки? Курс долара майже не змінився.Чому газ має дорожчати?Якщо По був "баригою", то Зе - хто? andrijk777

Повідомлень: 2710 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6940694169426943 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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