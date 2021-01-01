Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Неможливо зареєструватися на сайті подачі петицій Президенту України. Немає віконця для вводу даних для реєстрації. Вони таким чином відгороджуються від народу!!! Ганьба!!!!
Президент, Кабмін, ВР нічого не діють проти тарифного свавілля!!!! Кажуть переходь до іншого постачальника. А вкажіть мені хоть одного, хто змінив його без шкоди собі? Хіба облгази будуть сидіти, склавши руки, коли від них буде втікати таке искажене бабло? Хто захистить нас від тарифного свавілля? Чого всі мовчать? Не хочу бути терпілою!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 01 січ, 2021 15:16, всього редагувалось 6 разів.
Я теж Зеленського не взнаю останнім часом. Це він, Володя, чи не він? Його слова, що 6 тисяч гривень у нас - це ще не ознака бідності - це насмішка над простим трудовим народом. Вже він готовий на другий термін залишитися.
Yuri_61 написав:Люди! Тариф за розподіл газу Харківгазбут підняв з 1,356 грн за 1 с3 до 2,28 грн !!! Сама ж ціна за 1 м3 газу з 01.01.2020 майже 10 грн !!!! Кавжуть, переходь до іншого постачальника! Ага, зараз! Вкажіть, кто такий сміливий і зіскочив з облгазу без негативних наслідків для себе з боку облгазів? Пишуть в соцмережах, що облгази виставляють за минулі роки несплачені обсяги з урахуванням температурних коефіцвєнтів і ще багато "страшилок" можна почути про тих хто насмілився втекти від облгазів. Облгази подали скарги до судів про незаконність Постанови КМУ щодо спрощеного переходу населення до інших постачальників. Соціальну норму споживання газу кожний рік зменшують і в результаті ця норма зменшилася з 11 м3 до 4 м3!!!! Вони й надалі будуть зменшуваати цю норму!! Кабмін, Верховна Рада, Президент України відсторонилися від цього тарифного геноциду простого трудового українського народу!!! На мою думку, така поведінка пояснюється тим, що на останніх місцевих виборах Слуги Народу отримали дуже низьку підтримку народа. Це свого роду, віддяка нам за "зраду" (на їхню думку). Чого люди мовчать? Я ж не хочу бути терпілою.
Вы аммиак производите в домашних условиях? или Вам надо отапливать 3х этажный дом? что за истерика в начале года? сколько у Вас месячное потребление? а Вы обратили внимание, что цена выше (ненамного), чем 2 года назад, а нормы потребления для пересичного поснижали (те, кто без счетчиков)?
Shaman написав:Вы аммиак производите в домашних условиях? или Вам надо отапливать 3х этажный дом? что за истерика в начале года? сколько у Вас месячное потребление? а Вы обратили внимание, что цена выше (ненамного), чем 2 года назад, а нормы потребления для пересичного поснижали (те, кто без счетчиков)?
Цього в другий бік клинить. А нічого що газ в світі подешевів майже в 2 рази за останні 2 роки? Курс долара майже не змінився. Чому газ має дорожчати? Якщо По був "баригою", то Зе - хто?
Kudrjavuy написав:Ответ Конституционного суда "Отже, видавши Указ № 607/2020 від 29 грудня 2020 року, Президент України вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив приписи статей 1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституції України." http://www.ccu.gov.ua/novyna/shchodo-uk ... ynogo-sudu
Указ Зеленского №607/2020 Відсторонити ТУПИЦЬКОГО Олександра Миколайовича від посади судді Конституційного Суду України строком на два місяці. Спасибо, г-н Зеленский. Вы подписали приказ который станет в будущем краеугольным камнем выдвижения вам обвинения в попытке заговора с целью свержения конституционного строя в Украине. Мы ОЧЕНЬ хотели, чтобы вы его подписали. Спасибо г-а Портнов и Вениславский за то, что вы убедили его ЭТО подписать. вы очень облегчили работу будущему суду.
Це який дурень писав цю маячню? КС не проводив засідання по питанню Тупицького, а правовий департамент КС який це написав не має для цього ніяких повноважень. Лазите по всяким помийкам.
Я так понимаю, Вы от меня ожидаете полной юридической трактовки деяния, вместо : 1. Суда взамен Законных действий. 2. Конституционного Суда в отношении трактовки Конституции Украины. 3. Тотального саботажа спайки Парламенско-Президенского Государства в отношении Войны и Эпидемии в Украине?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 01 січ, 2021 17:28, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Yuri_61 написав:Я теж Зеленського не взнаю останнім часом. Це він, Володя, чи не він? Його слова, що 6 тисяч гривень у нас - це ще не ознака бідності - це насмішка над простим трудовим народом. Вже він готовий на другий термін залишитися.
"Простому трудовому народу" - "открыты все двери". А для "них" - эпоха нищеты в прошлом!(злидні подолано) - Украину продано. Кто такой "народ"(население) - они не в курсах.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Shaman написав:Вы аммиак производите в домашних условиях? или Вам надо отапливать 3х этажный дом? что за истерика в начале года? сколько у Вас месячное потребление? а Вы обратили внимание, что цена выше (ненамного), чем 2 года назад, а нормы потребления для пересичного поснижали (те, кто без счетчиков)?
Цього в другий бік клинить. А нічого що газ в світі подешевів майже в 2 рази за останні 2 роки? Курс долара майже не змінився. Чому газ має дорожчати? Якщо По був "баригою", то Зе - хто?
как раз за ценой на газ для промышленности слежу очень внимательно для населения нет - после установки счетчика потребление 3 м3 в мес - хоть 6, хоть 10 грн за куб - некритично газ сильно подешевел летом, сейчас он дорожает на споте. причины - уменьшились поставки СПГ, погоду за окном все видят - отбор газа большой, как результат - газ дорожает. цена на газ для пром-ти - нечто среднее между 01.01.19 и 01.01.20
есть индикатор - цена Нафтогаза. Если облгазы обурели - то пора идти в АМКУ - у монополистов есть ограничение на маржу, на рынок они не могут кивать. только надо этот путь осилить, а это непросто. проще поныть на форуме