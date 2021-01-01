какие 15 грн? !!!!
выше 8 гривен газ для населения никогда не стоил раньше!!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:34
какие 15 грн? !!!!
выше 8 гривен газ для населения никогда не стоил раньше!!
Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:41
Re: Політичні дискусії
Тоді ще не було 100% ціни, для населення, по формулі Дюсельдорф+, на відміну від промисловості. Потім ввели ринок, і зараз є ціна газу, для населення, і вище ціни Дюсельдорф+, і нижче, якщо компанія, влітку, закупила дешевий газ на зберігання.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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