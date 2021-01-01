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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:34

  lapay написав:
  andrijk777 написав:А нічого що газ в світі подешевів майже в 2 рази за останні 2 роки? Курс долара майже не змінився.
Чому газ має дорожчати?

Не в два рази, а в півтора. Тоді газ, по формулі Дюсельдорф+ коштував 15 грн/куб, зараз 10 грн/куб.


какие 15 грн? !!!!

выше 8 гривен газ для населения никогда не стоил раньше!!
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:41

Re: Політичні дискусії

  Yuri_61 написав:выше 8 гривен газ для населения никогда не стоил раньше!!

Тоді ще не було 100% ціни, для населення, по формулі Дюсельдорф+, на відміну від промисловості. Потім ввели ринок, і зараз є ціна газу, для населення, і вище ціни Дюсельдорф+, і нижче, якщо компанія, влітку, закупила дешевий газ на зберігання.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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