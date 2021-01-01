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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6941694269436944

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:34

  lapay написав:
  andrijk777 написав:А нічого що газ в світі подешевів майже в 2 рази за останні 2 роки? Курс долара майже не змінився.
Чому газ має дорожчати?

Не в два рази, а в півтора. Тоді газ, по формулі Дюсельдорф+ коштував 15 грн/куб, зараз 10 грн/куб.


какие 15 грн? !!!!

выше 8 гривен газ для населения никогда не стоил раньше!!
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:41

Re: Політичні дискусії

  Yuri_61 написав:выше 8 гривен газ для населения никогда не стоил раньше!!

Тоді ще не було 100% ціни, для населення, по формулі Дюсельдорф+, на відміну від промисловості. Потім ввели ринок, і зараз є ціна газу, для населення, і вище ціни Дюсельдорф+, і нижче, якщо компанія, влітку, закупила дешевий газ на зберігання.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:59

  lapay написав:Не в два рази, а в півтора. Тоді газ, по формулі Дюсельдорф+ коштував 15 грн/куб, зараз 10 грн/куб.

В Дюсельдорфі газ в гривнях продають? :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:03

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:В Дюсельдорфі газ в гривнях продають? :D :D

Формула Дюсельдорф+ для українських споживачів, наша валюта - гривня.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:30

  lapay написав:
  andrijk777 написав:В Дюсельдорфі газ в гривнях продають? :D :D

Формула Дюсельдорф+ для українських споживачів, наша валюта - гривня.

Дюсельдорф+ це не для споживачів! У мене в платіжці ніяких Дюсельдорфів немає. Ніякої залежності від ціни Дюсельдорфа в платіжці немає.
Від того що хтось "наверху" придумає якусь формулу і цим самим обгрунтує підвищення ціни, мені тепліше не стане.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:33

  andrijk777 написав:
  lapay написав:Не в два рази, а в півтора. Тоді газ, по формулі Дюсельдорф+ коштував 15 грн/куб, зараз 10 грн/куб.
В Дюсельдорфі газ в гривнях продають? :D :D :D
Забудьте про іноземну валюту
Ви ж не платите 4 долара за автобус як в США чи 2 євро булка хліба , чи 150 доларів місяць інтернету , чи 100000 рік навчання у виші.... точно так само як не заробляєте 5 доларів/година....
Тому просто для себе зробіть табличку порівняння
Переведіть свою зарплату в години праці
Наприклад - 180 годин/місяць-нормальний графік 10000 грн/місяць - нормальна зарплата
Отже Ви заробляєте приблизно 55 грн/година
Тепер переведіть вартість отримуваних товарів/послуг у свої години
Наприклад
5 грн квиток на трамвай/тролейбус=6 хвилин праці
15 грн булка хліба = 20 хвилин праці
110 грн кг мяса= 2 години праці
А потім таку саму операцію проведіть для США/Європи (там беріть їх ціни і зарплати і переводьте в їх години праці...

Як тільки це зробите - відразу прозрієте
Базові цінності в годинах праці(а це фактично години життя) - що там ,що тут відрізняються несуттєво....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:39

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Дюсельдорф+ це не для споживачів! У мене в платіжці ніяких Дюсельдорфів немає. Ніякої залежності від ціни Дюсельдорфа в платіжці немає.
Від того що хтось "наверху" придумає якусь формулу і цим самим обгрунтує підвищення ціни, мені тепліше не стане.

Зараз ринок, і ціни варіюють, в залежності від постачальника. Але все одно залежать від формули Дюсельдорф+, бо ми імпортуємо з тих хабів частину газу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:49

  yanyura написав:
  unicdima написав:І до якого висновку дійшла тутешня публіка? :D

Если вам действительно это интересно, делаете так:
и смотрите аргументы каждого и кто изменил или не изменил свое мнение.

О каком поиске может идти речь если цензура удаляет тут кучу сообщений, моих так большинство удалено.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:49

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:
  lapay написав:Не в два рази, а в півтора. Тоді газ, по формулі Дюсельдорф+ коштував 15 грн/куб, зараз 10 грн/куб.
В Дюсельдорфі газ в гривнях продають? :D :D :D
Забудьте про іноземну валюту
Ви ж не платите 4 долара за автобус як в США чи 2 євро булка хліба , чи 150 доларів місяць інтернету , чи 100000 рік навчання у виші.... точно так само як не заробляєте 5 доларів/година....
Тому просто для себе зробіть табличку порівняння
Переведіть свою зарплату в години праці
Наприклад - 180 годин/місяць-нормальний графік 10000 грн/місяць - нормальна зарплата
Отже Ви заробляєте приблизно 55 грн/година
Тепер переведіть вартість отримуваних товарів/послуг у свої години
Наприклад
5 грн квиток на трамвай/тролейбус=6 хвилин праці
15 грн булка хліба = 20 хвилин праці
110 грн кг мяса= 2 години праці
А потім таку саму операцію проведіть для США/Європи (там беріть їх ціни і зарплати і переводьте в їх години праці...

Як тільки це зробите - відразу прозрієте
Базові цінності в годинах праці(а це фактично години життя) - що там ,що тут відрізняються несуттєво....

Все вірно, тільки забудьте про гривні.
Все(суттєві суми) потрібно переводити в долари. Якби всі так робили, то проблем в Україні було б значно менше.
Проїзд в автобусі чи буханка хліба - нехай буде у гривнях. :D :D
andrijk777
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