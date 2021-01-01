какие 15 грн? !!!!
выше 8 гривен газ для населения никогда не стоил раньше!!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:34
какие 15 грн? !!!!
выше 8 гривен газ для населения никогда не стоил раньше!!
Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:41
Re: Політичні дискусії
Тоді ще не було 100% ціни, для населення, по формулі Дюсельдорф+, на відміну від промисловості. Потім ввели ринок, і зараз є ціна газу, для населення, і вище ціни Дюсельдорф+, і нижче, якщо компанія, влітку, закупила дешевий газ на зберігання.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:59
Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:03
Re: Політичні дискусії
Формула Дюсельдорф+ для українських споживачів, наша валюта - гривня.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:30
Дюсельдорф+ це не для споживачів! У мене в платіжці ніяких Дюсельдорфів немає. Ніякої залежності від ціни Дюсельдорфа в платіжці немає.
Від того що хтось "наверху" придумає якусь формулу і цим самим обгрунтує підвищення ціни, мені тепліше не стане.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:33
Забудьте про іноземну валюту
Ви ж не платите 4 долара за автобус як в США чи 2 євро булка хліба , чи 150 доларів місяць інтернету , чи 100000 рік навчання у виші.... точно так само як не заробляєте 5 доларів/година....
Тому просто для себе зробіть табличку порівняння
Переведіть свою зарплату в години праці
Наприклад - 180 годин/місяць-нормальний графік 10000 грн/місяць - нормальна зарплата
Отже Ви заробляєте приблизно 55 грн/година
Тепер переведіть вартість отримуваних товарів/послуг у свої години
Наприклад
5 грн квиток на трамвай/тролейбус=6 хвилин праці
15 грн булка хліба = 20 хвилин праці
110 грн кг мяса= 2 години праці
А потім таку саму операцію проведіть для США/Європи (там беріть їх ціни і зарплати і переводьте в їх години праці...
Як тільки це зробите - відразу прозрієте
Базові цінності в годинах праці(а це фактично години життя) - що там ,що тут відрізняються несуттєво....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:39
Re: Політичні дискусії
Зараз ринок, і ціни варіюють, в залежності від постачальника. Але все одно залежать від формули Дюсельдорф+, бо ми імпортуємо з тих хабів частину газу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:49
Все вірно, тільки забудьте про гривні.
Все(суттєві суми) потрібно переводити в долари. Якби всі так робили, то проблем в Україні було б значно менше.
Проїзд в автобусі чи буханка хліба - нехай буде у гривнях.
Додано: Суб 02 січ, 2021 10:46
Все вірно, тільки забудьте про гривні.
Все(суттєві суми) потрібно переводити в долари. Якби всі так робили, то проблем в Україні було б значно менше.
Проїзд в автобусі чи буханка хліба - нехай буде у гривнях. [/quote]
____________________________
Отож.
Импортные тв-холодильники-авто производятся-продаются за доллары (в долларах).
В отличие от булки хлеба и проезда в троллейбусе.
Наш газ внутренней добычи добывается тоже за гривни...
Но в принципе себестоимость и обмен не столь первостепенны, керує на рынке спрос-предложение.
Если есть этот рынок)))
На нашем рынке нищие покупатели. С гривнами.
Сказки, что весь отечественный газ можно легко экспортировать, пусть рассказывают добытчики сами себе.
И раз уж рулят в основном госкомпании Нафтогаз, Укргаздобыча и пр., так как щось здраво лепечут о нацбезопасности (без доступного газа нищие пересичные вымерзнут), то ... причём тут рынок?)))
Короче -- есть гибридная ситуация с этим газом, позволяющая вертеть ценами, как захочется регулятору, высокие - кивая на рынок (сейчас), или низкие, но убыточные - кивая на коррупцию-схемы (как раньше).
Но главный лохотрон населения состоит в том, что развитие рынка, конкуренция должны вести к увеличению доступности товара на рынке (в этом суть капитализма), как 2 су за отрез ткани..., а у нас навпаки. Сектор газа развивается-развивается))), а ...
Экономьте, счётчики.
Начали все экономить, подняли цены.
Сильнее будут экономить, выше поднимут цены.
В итоге и потребляем меньше и платим больше --- лохотронище.
В выигрыше те, кто раньше всех перестроится. Пока основная масса не подтянулась.
Основную же массу отлохотронят, изменив правила-условия.
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