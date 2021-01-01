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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6942694369446945> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:34 lapay написав: andrijk777 написав: А нічого що газ в світі подешевів майже в 2 рази за останні 2 роки? Курс долара майже не змінився.

Чому газ має дорожчати? А нічого що газ в світі подешевів майже в 2 рази за останні 2 роки? Курс долара майже не змінився.Чому газ має дорожчати?

Не в два рази, а в півтора. Тоді газ, по формулі Дюсельдорф+ коштував 15 грн/куб, зараз 10 грн/куб. Не в два рази, а в півтора. Тоді газ, по формулі Дюсельдорф+ коштував 15 грн/куб, зараз 10 грн/куб.



какие 15 грн? !!!!



выше 8 гривен газ для населения никогда не стоил раньше!! какие 15 грн? !!!!выше 8 гривен газ для населения никогда не стоил раньше!! Yuri_61 Повідомлень: 2138 З нами з: 30.09.15 Подякував: 232 раз. Подякували: 373 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:41 Re: Політичні дискусії Yuri_61 написав: выше 8 гривен газ для населения никогда не стоил раньше!! выше 8 гривен газ для населения никогда не стоил раньше!!

Тоді ще не було 100% ціни, для населення, по формулі Дюсельдорф+, на відміну від промисловості. Потім ввели ринок, і зараз є ціна газу, для населення, і вище ціни Дюсельдорф+, і нижче, якщо компанія, влітку, закупила дешевий газ на зберігання. Тоді ще не було 100% ціни, для населення, по формулі Дюсельдорф+, на відміну від промисловості. Потім ввели ринок, і зараз є ціна газу, для населення, і вище ціни Дюсельдорф+, і нижче, якщо компанія, влітку, закупила дешевий газ на зберігання. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11435 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1153 раз. Подякували: 1321 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:59 lapay написав: Не в два рази, а в півтора. Тоді газ, по формулі Дюсельдорф+ коштував 15 грн/куб, зараз 10 грн/куб. Не в два рази, а в півтора. Тоді газ, по формулі Дюсельдорф+ коштував 15 грн/куб, зараз 10 грн/куб.

В Дюсельдорфі газ в гривнях продають? В Дюсельдорфі газ в гривнях продають? andrijk777

Повідомлень: 2715 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:03 Re: Політичні дискусії andrijk777 написав: В Дюсельдорфі газ в гривнях продають? В Дюсельдорфі газ в гривнях продають?

Формула Дюсельдорф+ для українських споживачів, наша валюта - гривня. Формула Дюсельдорф+ для українських споживачів, наша валюта - гривня. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11435 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1153 раз. Подякували: 1321 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:30 lapay написав: andrijk777 написав: В Дюсельдорфі газ в гривнях продають? В Дюсельдорфі газ в гривнях продають?

Формула Дюсельдорф+ для українських споживачів, наша валюта - гривня. Формула Дюсельдорф+ для українських споживачів, наша валюта - гривня.

Дюсельдорф+ це не для споживачів! У мене в платіжці ніяких Дюсельдорфів немає. Ніякої залежності від ціни Дюсельдорфа в платіжці немає.

Від того що хтось "наверху" придумає якусь формулу і цим самим обгрунтує підвищення ціни, мені тепліше не стане. Дюсельдорф+ це не для споживачів! У мене в платіжці ніяких Дюсельдорфів немає. Ніякої залежності від ціни Дюсельдорфа в платіжці немає.Від того що хтось "наверху" придумає якусь формулу і цим самим обгрунтує підвищення ціни, мені тепліше не стане. andrijk777

Повідомлень: 2715 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:33 andrijk777 написав: lapay написав: Не в два рази, а в півтора. Тоді газ, по формулі Дюсельдорф+ коштував 15 грн/куб, зараз 10 грн/куб. Не в два рази, а в півтора. Тоді газ, по формулі Дюсельдорф+ коштував 15 грн/куб, зараз 10 грн/куб. В Дюсельдорфі газ в гривнях продають? В Дюсельдорфі газ в гривнях продають? Забудьте про іноземну валюту

Ви ж не платите 4 долара за автобус як в США чи 2 євро булка хліба , чи 150 доларів місяць інтернету , чи 100000 рік навчання у виші.... точно так само як не заробляєте 5 доларів/година....

Тому просто для себе зробіть табличку порівняння

Переведіть свою зарплату в години праці

Наприклад - 180 годин/місяць-нормальний графік 10000 грн/місяць - нормальна зарплата

Отже Ви заробляєте приблизно 55 грн/година

Тепер переведіть вартість отримуваних товарів/послуг у свої години

Наприклад

5 грн квиток на трамвай/тролейбус=6 хвилин праці

15 грн булка хліба = 20 хвилин праці

110 грн кг мяса= 2 години праці

А потім таку саму операцію проведіть для США/Європи (там беріть їх ціни і зарплати і переводьте в їх години праці...



Як тільки це зробите - відразу прозрієте

Базові цінності в годинах праці(а це фактично години життя) - що там ,що тут відрізняються несуттєво.... Забудьте про іноземну валютуВи ж не платите 4 долара за автобус як в США чи 2 євро булка хліба , чи 150 доларів місяць інтернету , чи 100000 рік навчання у виші.... точно так само як не заробляєте 5 доларів/година....Тому просто для себе зробіть табличку порівнянняПереведіть свою зарплату в години праціНаприклад - 180 годин/місяць-нормальний графік 10000 грн/місяць - нормальна зарплатаОтже Ви заробляєте приблизно 55 грн/годинаТепер переведіть вартість отримуваних товарів/послуг у свої годиниНаприклад5 грн квиток на трамвай/тролейбус=6 хвилин праці15 грн булка хліба = 20 хвилин праці110 грн кг мяса= 2 години праціА потім таку саму операцію проведіть для США/Європи (там беріть їх ціни і зарплати і переводьте в їх години праці...Як тільки це зробите - відразу прозрієтеБазові цінності в годинах праці(а це фактично години життя) - що там ,що тут відрізняються несуттєво.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23702 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:39 Re: Політичні дискусії andrijk777 написав: Дюсельдорф+ це не для споживачів! У мене в платіжці ніяких Дюсельдорфів немає. Ніякої залежності від ціни Дюсельдорфа в платіжці немає.

Від того що хтось "наверху" придумає якусь формулу і цим самим обгрунтує підвищення ціни, мені тепліше не стане. Дюсельдорф+ це не для споживачів! У мене в платіжці ніяких Дюсельдорфів немає. Ніякої залежності від ціни Дюсельдорфа в платіжці немає.Від того що хтось "наверху" придумає якусь формулу і цим самим обгрунтує підвищення ціни, мені тепліше не стане.

Зараз ринок, і ціни варіюють, в залежності від постачальника. Але все одно залежать від формули Дюсельдорф+, бо ми імпортуємо з тих хабів частину газу. Зараз ринок, і ціни варіюють, в залежності від постачальника. Але все одно залежать від формули Дюсельдорф+, бо ми імпортуємо з тих хабів частину газу. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11435 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1153 раз. Подякували: 1321 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:49 budivelnik написав: andrijk777 написав: lapay написав: Не в два рази, а в півтора. Тоді газ, по формулі Дюсельдорф+ коштував 15 грн/куб, зараз 10 грн/куб. Не в два рази, а в півтора. Тоді газ, по формулі Дюсельдорф+ коштував 15 грн/куб, зараз 10 грн/куб. В Дюсельдорфі газ в гривнях продають? В Дюсельдорфі газ в гривнях продають? Забудьте про іноземну валюту

Ви ж не платите 4 долара за автобус як в США чи 2 євро булка хліба , чи 150 доларів місяць інтернету , чи 100000 рік навчання у виші.... точно так само як не заробляєте 5 доларів/година....

Тому просто для себе зробіть табличку порівняння

Переведіть свою зарплату в години праці

Наприклад - 180 годин/місяць-нормальний графік 10000 грн/місяць - нормальна зарплата

Отже Ви заробляєте приблизно 55 грн/година

Тепер переведіть вартість отримуваних товарів/послуг у свої години

Наприклад

5 грн квиток на трамвай/тролейбус=6 хвилин праці

15 грн булка хліба = 20 хвилин праці

110 грн кг мяса= 2 години праці

А потім таку саму операцію проведіть для США/Європи (там беріть їх ціни і зарплати і переводьте в їх години праці...



Як тільки це зробите - відразу прозрієте

Базові цінності в годинах праці(а це фактично години життя) - що там ,що тут відрізняються несуттєво.... Забудьте про іноземну валютуВи ж не платите 4 долара за автобус як в США чи 2 євро булка хліба , чи 150 доларів місяць інтернету , чи 100000 рік навчання у виші.... точно так само як не заробляєте 5 доларів/година....Тому просто для себе зробіть табличку порівнянняПереведіть свою зарплату в години праціНаприклад - 180 годин/місяць-нормальний графік 10000 грн/місяць - нормальна зарплатаОтже Ви заробляєте приблизно 55 грн/годинаТепер переведіть вартість отримуваних товарів/послуг у свої годиниНаприклад5 грн квиток на трамвай/тролейбус=6 хвилин праці15 грн булка хліба = 20 хвилин праці110 грн кг мяса= 2 години праціА потім таку саму операцію проведіть для США/Європи (там беріть їх ціни і зарплати і переводьте в їх години праці...Як тільки це зробите - відразу прозрієтеБазові цінності в годинах праці(а це фактично години життя) - що там ,що тут відрізняються несуттєво....

Все вірно, тільки забудьте про гривні.

Все(суттєві суми) потрібно переводити в долари. Якби всі так робили, то проблем в Україні було б значно менше.

Проїзд в автобусі чи буханка хліба - нехай буде у гривнях. Все вірно, тільки забудьте про гривні.Все(суттєві суми) потрібно переводити в долари. Якби всі так робили, то проблем в Україні було б значно менше.Проїзд в автобусі чи буханка хліба - нехай буде у гривнях. andrijk777

Повідомлень: 2715 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 січ, 2021 10:46 andrijk777 написав: budivelnik"[quote="5136465:andrijk777 написав: lapay написав: Не в два рази, а в півтора. Тоді газ, по формулі Дюсельдорф+ коштував 15 грн/куб, зараз 10 грн/куб. Не в два рази, а в півтора. Тоді газ, по формулі Дюсельдорф+ коштував 15 грн/куб, зараз 10 грн/куб. В Дюсельдорфі газ в гривнях продають? В Дюсельдорфі газ в гривнях продають? Забудьте про іноземну валюту

Ви ж не платите 4 долара за автобус як в США чи 2 євро булка хліба , чи 150 доларів місяць інтернету , чи 100000 рік навчання у виші.... точно так само як не заробляєте 5 доларів/година....

Тому просто для себе зробіть табличку порівняння

Переведіть свою зарплату в години праці

Наприклад - 180 годин/місяць-нормальний графік 10000 грн/місяць - нормальна зарплата

Отже Ви заробляєте приблизно 55 грн/година

Тепер переведіть вартість отримуваних товарів/послуг у свої години

Наприклад

5 грн квиток на трамвай/тролейбус=6 хвилин праці

15 грн булка хліба = 20 хвилин праці

110 грн кг мяса= 2 години праці

А потім таку саму операцію проведіть для США/Європи (там беріть їх ціни і зарплати і переводьте в їх години праці...



Як тільки це зробите - відразу прозрієте

Базові цінності в годинах праці(а це фактично години життя) - що там ,що тут відрізняються несуттєво.... Забудьте про іноземну валютуВи ж не платите 4 долара за автобус як в США чи 2 євро булка хліба , чи 150 доларів місяць інтернету , чи 100000 рік навчання у виші.... точно так само як не заробляєте 5 доларів/година....Тому просто для себе зробіть табличку порівнянняПереведіть свою зарплату в години праціНаприклад - 180 годин/місяць-нормальний графік 10000 грн/місяць - нормальна зарплатаОтже Ви заробляєте приблизно 55 грн/годинаТепер переведіть вартість отримуваних товарів/послуг у свої годиниНаприклад5 грн квиток на трамвай/тролейбус=6 хвилин праці15 грн булка хліба = 20 хвилин праці110 грн кг мяса= 2 години праціА потім таку саму операцію проведіть для США/Європи (там беріть їх ціни і зарплати і переводьте в їх години праці...Як тільки це зробите - відразу прозрієтеБазові цінності в годинах праці(а це фактично години життя) - що там ,що тут відрізняються несуттєво....

Все вірно, тільки забудьте про гривні.

Все(суттєві суми) потрібно переводити в долари. Якби всі так робили, то проблем в Україні було б значно менше.

Проїзд в автобусі чи буханка хліба - нехай буде у гривнях. [/quote]

____________________________

Отож.

Импортные тв-холодильники-авто производятся-продаются за доллары (в долларах).

В отличие от булки хлеба и проезда в троллейбусе.



Наш газ внутренней добычи добывается тоже за гривни...



Но в принципе себестоимость и обмен не столь первостепенны, керує на рынке спрос-предложение.

Если есть этот рынок)))



На нашем рынке нищие покупатели. С гривнами.

Сказки, что весь отечественный газ можно легко экспортировать, пусть рассказывают добытчики сами себе.



И раз уж рулят в основном госкомпании Нафтогаз, Укргаздобыча и пр., так как щось здраво лепечут о нацбезопасности (без доступного газа нищие пересичные вымерзнут), то ... причём тут рынок?)))



Короче -- есть гибридная ситуация с этим газом, позволяющая вертеть ценами, как захочется регулятору, высокие - кивая на рынок (сейчас), или низкие, но убыточные - кивая на коррупцию-схемы (как раньше).



Но главный лохотрон населения состоит в том, что развитие рынка, конкуренция должны вести к увеличению доступности товара на рынке (в этом суть капитализма), как 2 су за отрез ткани..., а у нас навпаки. Сектор газа развивается-развивается))), а ...

Экономьте, счётчики.

Начали все экономить, подняли цены.

Сильнее будут экономить, выше поднимут цены.

В итоге и потребляем меньше и платим больше --- лохотронище.



В выигрыше те, кто раньше всех перестроится. Пока основная масса не подтянулась.

Основную же массу отлохотронят, изменив правила-условия. Все вірно, тільки забудьте про гривні.Все(суттєві суми) потрібно переводити в долари. Якби всі так робили, то проблем в Україні було б значно менше.Проїзд в автобусі чи буханка хліба - нехай буде у гривнях.[/quote]____________________________Отож.Импортные тв-холодильники-авто производятся-продаются за доллары (в долларах).В отличие от булки хлеба и проезда в троллейбусе.Наш газ внутренней добычи добывается тоже за гривни...Но в принципе себестоимость и обмен не столь первостепенны, керує на рынке спрос-предложение.Если есть этот рынок)))На нашем рынке нищие покупатели. С гривнами.Сказки, что весь отечественный газ можно легко экспортировать, пусть рассказывают добытчики сами себе.И раз уж рулят в основном госкомпании Нафтогаз, Укргаздобыча и пр., так как щось здраво лепечут о нацбезопасности (без доступного газа нищие пересичные вымерзнут), то ... причём тут рынок?)))Короче -- есть гибридная ситуация с этим газом, позволяющая вертеть ценами, как захочется регулятору, высокие - кивая на рынок (сейчас), или низкие, но убыточные - кивая на коррупцию-схемы (как раньше).Но главный лохотрон населения состоит в том, что развитие рынка, конкуренция должны вести к увеличению доступности товара на рынке (в этом суть капитализма), как 2 су за отрез ткани..., а у нас навпаки. Сектор газа развивается-развивается))), а ...Экономьте, счётчики.Начали все экономить, подняли цены.Сильнее будут экономить, выше поднимут цены.В итоге и потребляем меньше и платим больше --- лохотронище.В выигрыше те, кто раньше всех перестроится. Пока основная масса не подтянулась.Основную же массу отлохотронят, изменив правила-условия. detroytred

Повідомлень: 23526 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 січ, 2021 13:11 В тренды YouTube в Украине на Новый год попали поздравление президента России Владимира Путина, а также ряд российских ТВ-шоу и проектов блогеров из РФ.



Об этом свидетельствуют данные YouTube по состоянию на субботу, 2 января.



Так, на первом месте по популярности в украинском сегменте YouTube оказалось российское комедийное шоу "Что было дальше". Затем идет новый клип российского рэпера Моргенштерна. На третьем месте Новогодний Голубой огонек, снятый каналом "Россия-1".



Поздравление президента Украины Владимира Зеленского оказалось лишь на шестом месте. Его обогнали шоу Юрия Дудя (с луганчанином Антоном Птушкиным) и новогодний выпуск "Вечернего квартала" (4-е и 5-е место соответственно).



Поздравления президента России Владимира Путина оказалось на 12-м месте по популярности среди украинцев.



Кроме того, в рейтинг вошли программы с российского ТВ - "Давай поженимся!" (9-е место) и "Вечерний Ургант" (13-е место).



Топ-15 трендов YouTube в Украине:



1. Шоу "Что было дальше" (предновогодний выпуск с Настей Ивлеевой, Гариком Харламовым, Джиганом и другими - Ред.)

2. Клип Моргенштерна "Cristal & МОЁТ" (Клип + итоги 2020 года)

3. Новогодний Голубой огонек-2021 канала "Россия-1"

4. вДудь - Птушкин – главный путешественник ютуба

5. "Вечерний Квартал" - Полный выпуск Новогоднего Вечернего Квартала 2021

6. Поздравление Владимира Зеленского с Новым годом

7. "Дизель Шоу" Новый Год 2021

8. Обзор BadComedian

9. "Давай поженимся!" - Моргенштерн и SLAVA MARLOW

10. "Непосредственно Каха" - "Новый Год" (российское комедийное шоу на YouTube - Ред.)

11. Кто первый выберется из непробиваемого ящика! - Челлендж

12. Новогоднее обращение Владимира Путина — 2021

13. "Вечерний Ургант" - CIAO, 2020! Полная версия

14. SLAVA MARLOW & MK - Нет Проблем

15. "The Люди" - Сомали/Самая опасная страна для туристов Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13671 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7489 раз. Подякували: 3599 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6942694369446945> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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