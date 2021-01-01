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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6942694369446945

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:11

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Короче -- есть гибридная ситуация с этим газом, позволяющая вертеть ценами,
Немає ніякої гібридної ситуації в питанні газу..
Є 70% від ціни = податки.
Коли вже до всіх дійде
Виробник отримує приблизно 2-3 грн/м3 і платить з них близько 1грн/м3 податків
Продавець (будь-то фірташ чи ахметов чи Нафтогаз) отримує 3-4 грн/м3 за які організовує збут/доставку/обслуговування і з яких платить податок на прибуток+пдв+ПДФО+ЄСВ( це приблизно 50% від отриманого)
Держава отримує 6-7 грн/м3 податків (1 грн з виробника+2 грн з продавця+4 грн з покупця)....

Тому не повсюджуйте маячню ,щоб самим не виглядати дурнями.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:26

detroytred
Ціна на газ(український) повинна бути світова. Крапка.
Але ніяких Дюсельдорфів+ не повинно бути, а повинен бути Дюсельдорф-, тому що цей газ не потрібно доставляти нікуди.
Плюс доставка до населення.
Все просто, як двері.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:43

Re: Політичні дискусії

Професійних хвостиків не видно, за вихідні не платять, нема кому нам про зраду зрадну розказати. :(
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:48

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Короче -- есть гибридная ситуация с этим газом, позволяющая вертеть ценами,
Немає ніякої гібридної ситуації в питанні газу..
Є 70% від ціни = податки.
Коли вже до всіх дійде
Виробник отримує приблизно 2-3 грн/м3 і платить з них близько 1грн/м3 податків
Продавець (будь-то фірташ чи ахметов чи Нафтогаз) отримує 3-4 грн/м3 за які організовує збут/доставку/обслуговування і з яких платить податок на прибуток+пдв+ПДФО+ЄСВ( це приблизно 50% від отриманого)
Держава отримує 6-7 грн/м3 податків (1 грн з виробника+2 грн з продавця+4 грн з покупця)....

Тому не повсюджуйте маячню ,щоб самим не виглядати дурнями.

Вы как обычно мимо. С очередной брехней.

Розповсюдженням занимается здесь только такой чудак, у которого здесь главное - доверие.
Позволяющее ему считать -- что поверят его дописам, несмотря на то что были не согласны или даже имели иное мнение.

Я на ваши лавры и цели не претедовал и не претендую. Так что нефиг дурную мачню ко мне лепить.

А по теме.
Тоже как обычно. Указал на очевидный факт, который и не оспаривался.
Потом с потолка прямо увязал его с непонятно чем и слепил свой вывод.

Естественно, что налоги и такие налоги. Но это лишь тем более подтверждает мое мнение о грубой манипуляции ценами регулятором.
Отсутствии рынка.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:50

  andrijk777 написав:detroytred
Ціна на газ(український) повинна бути світова. Крапка.
Але ніяких Дюсельдорфів+ не повинно бути, а повинен бути Дюсельдорф-, тому що цей газ не потрібно доставляти нікуди.
Плюс доставка до населення.
Все просто, як двері.

Так кто ж против нормального рынка!?
Я за.
О том и говорил.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:06

  andrijk777 написав:detroytred
Ціна на газ(український) повинна бути світова. Крапка.

Світова ціна в різних кінцях світу є дуже різна.
А світова ціна на газових хабах і на кінці ланцюжку для населення ще більш різна.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:35

  unicdima написав:
  andrijk777 написав:detroytred
Ціна на газ(український) повинна бути світова. Крапка.

Світова ціна в різних кінцях світу є дуже різна.
А світова ціна на газових хабах і на кінці ланцюжку для населення ще більш різна.

"Дуже різна" тому шо газ має специфіку доставки. Я не можу взяти відро газу і привести собі. Потрібно будувати газопровід.
У нафти такої специфіки майже немає - ціна нафти усюди приблизно однакова.
Тому ми можем брати ціну на великому хабі(європейському, звичайно) як еталон і від неї відштовхуватись.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 16:10

  andrijk777 написав:
  unicdima написав:
  andrijk777 написав:detroytred
Ціна на газ(український) повинна бути світова. Крапка.

Світова ціна в різних кінцях світу є дуже різна.
А світова ціна на газових хабах і на кінці ланцюжку для населення ще більш різна.

"Дуже різна" тому шо газ має специфіку доставки. Я не можу взяти відро газу і привести собі. Потрібно будувати газопровід.
У нафти такої специфіки майже немає - ціна нафти усюди приблизно однакова.
Тому ми можем брати ціну на великому хабі(європейському, звичайно) як еталон і від неї відштовхуватись.

Нюанс.
Доставка газа местым потребителям уже побудована. Уже.
И, сдается мне)), что добытчики-постачальники этого нашего газа не так уж легко смогут продать его в европах (лишь какую-то малую часть. Там и так хватает желающих продать. И объемы. И политическая составляющая).

Поэтому эти наши произволители-постачальники уже поставлены раком (в такие условия -- что за счастье этот свой "вонючий" газ, товар!, продать. И вполне будут удовлетворены достаточной нормой прибыли с населения).

То есть на нашем рынке цену диктовал бы спрос. Нищие покупатели. Даже будь десятки продавцов. Ведь в ведрах они в европы и на хабы газ не повезут, как Вы заметили выше.
Вместо этого монополист и регулятор ставят раком (диктуют цену) населению.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 16:43

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 16:46

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:И, сдается мне)), что добытчики-постачальники этого нашего газа не так уж легко смогут продать его в европах (лишь какую-то малую часть. Там и так хватает желающих продать. И объемы. И политическая составляющая).

Наш газ високої якості, більше, ніж по євростандартам. Цілком можуть продати і за кордон. На наших біржах вони його дійсно продають, приблизно, по формулі Дюсельдорф-. Так само вони його зможуть продати і в європах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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