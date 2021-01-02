|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 02 січ, 2021 20:20
lapay написав: detroytred написав:
И, сдается мне)), что добытчики-постачальники этого нашего газа не так уж легко смогут продать его в европах (лишь какую-то малую часть. Там и так хватает желающих продать. И объемы. И политическая составляющая).
Наш газ високої якості, більше, ніж по євростандартам. Цілком можуть продати і за кордон. На наших біржах вони його дійсно продають, приблизно, по формулі Дюсельдорф-. Так само вони його зможуть продати і в європах.
И почему тогда не продают в европы?
Вёдер не хватает что ли или покупатели более нищие, чем наши?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23529
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1962 раз.
- Подякували: 3199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 січ, 2021 20:23
detroytred написав:
И почему тогда не продают в европы?
Вёдер не хватает что ли или покупатели более нищие, чем наши?
Продавати має сенс, коли буде раза в 1,5-2 дорожче, ніж продати на місці, інакше шкурка виченки не варта. А такого немає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 11437
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1154 раз.
- Подякували: 1321 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 січ, 2021 21:34
lapay написав: detroytred написав:
И почему тогда не продают в европы?
Вёдер не хватает что ли или покупатели более нищие, чем наши?
Продавати має сенс, коли буде раза в 1,5-2 дорожче, ніж продати на місці, інакше шкурка виченки не варта. А такого немає.
То есть транспортировка (ведра) или процесс участия в том рынке такие дорогие?
Да что бы ни было (хоть инопланетяне мешают), я же сразу на это указал - предположение об отсутствии возможности продавать в европах (що такого поки немає).
Поэтому покупатель должен определять цену в рынке при достаточной норме прибыли для производителей.
Когда газ был по 50, почему тогда в европы не продавали?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23529
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1962 раз.
- Подякували: 3199 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Libo
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|