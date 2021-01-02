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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6943694469456946

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:20

  lapay написав:
  detroytred написав:И, сдается мне)), что добытчики-постачальники этого нашего газа не так уж легко смогут продать его в европах (лишь какую-то малую часть. Там и так хватает желающих продать. И объемы. И политическая составляющая).

Наш газ високої якості, більше, ніж по євростандартам. Цілком можуть продати і за кордон. На наших біржах вони його дійсно продають, приблизно, по формулі Дюсельдорф-. Так само вони його зможуть продати і в європах.

И почему тогда не продают в европы?
Вёдер не хватает что ли или покупатели более нищие, чем наши?
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:23

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:И почему тогда не продают в европы?
Вёдер не хватает что ли или покупатели более нищие, чем наши?

Продавати має сенс, коли буде раза в 1,5-2 дорожче, ніж продати на місці, інакше шкурка виченки не варта. А такого немає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:34

  lapay написав:
  detroytred написав:И почему тогда не продают в европы?
Вёдер не хватает что ли или покупатели более нищие, чем наши?

Продавати має сенс, коли буде раза в 1,5-2 дорожче, ніж продати на місці, інакше шкурка виченки не варта. А такого немає.

То есть транспортировка (ведра) или процесс участия в том рынке такие дорогие?

Да что бы ни было (хоть инопланетяне мешают), я же сразу на это указал - предположение об отсутствии возможности продавать в европах (що такого поки немає).
Поэтому покупатель должен определять цену в рынке при достаточной норме прибыли для производителей.

Когда газ был по 50, почему тогда в европы не продавали?
detroytred
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