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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 02 січ, 2021 20:20
lapay написав: detroytred написав:
И, сдается мне)), что добытчики-постачальники этого нашего газа не так уж легко смогут продать его в европах (лишь какую-то малую часть. Там и так хватает желающих продать. И объемы. И политическая составляющая).
Наш газ високої якості, більше, ніж по євростандартам. Цілком можуть продати і за кордон. На наших біржах вони його дійсно продають, приблизно, по формулі Дюсельдорф-. Так само вони його зможуть продати і в європах.
И почему тогда не продают в европы?
Вёдер не хватает что ли или покупатели более нищие, чем наши?
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Додано: Суб 02 січ, 2021 20:23
detroytred написав:
И почему тогда не продают в европы?
Вёдер не хватает что ли или покупатели более нищие, чем наши?
Продавати має сенс, коли буде раза в 1,5-2 дорожче, ніж продати на місці, інакше шкурка виченки не варта. А такого немає.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 21:34
lapay написав: detroytred написав:
И почему тогда не продают в европы?
Вёдер не хватает что ли или покупатели более нищие, чем наши?
Продавати має сенс, коли буде раза в 1,5-2 дорожче, ніж продати на місці, інакше шкурка виченки не варта. А такого немає.
То есть транспортировка (ведра) или процесс участия в том рынке такие дорогие?
Да что бы ни было (хоть инопланетяне мешают), я же сразу на это указал - предположение об отсутствии возможности продавать в европах (що такого поки немає).
Поэтому покупатель должен определять цену в рынке при достаточной норме прибыли для производителей.
Интересно, когда газ был по 50, почему тогда в европы не продавали?
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Додано: Суб 02 січ, 2021 23:04
detroytred написав:
Поэтому эти наши произволители-постачальники уже поставлены раком (в такие условия -- что за счастье этот свой "вонючий" газ, товар!, продать. И вполне будут удовлетворены достаточной нормой прибыли с населения).
То есть на нашем рынке цену диктовал бы спрос. Нищие покупатели. Даже будь десятки продавцов. Ведь в ведрах они в европы и на хабы газ не повезут, как Вы заметили выше.
Вместо этого монополист и регулятор ставят раком (диктуют цену) населению.
Дело в том, что Укргазвидобування на первом месте по стране по уплате налогов в бюджет, а Нафтогаз на втором, поэтому о норме прибыли там речь не идет, никто таких куриц не зарежет. Можно требовать нормы прибыли только от других игроков рынка.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 23:15
Schmit написав:
Я це вангував, бо на форумах хвостики аж жовчю плюються.
Треба буде і собі подивитись, якщо така істерика то мабуть хороший виступ.
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