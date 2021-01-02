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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6943694469456946 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Суб 02 січ, 2021 20:20 lapay написав: detroytred написав: И, сдается мне)), что добытчики-постачальники этого нашего газа не так уж легко смогут продать его в европах (лишь какую-то малую часть. Там и так хватает желающих продать. И объемы. И политическая составляющая). И, сдается мне)), что добытчики-постачальники этого нашего газа не так уж легко смогут продать его в европах (лишь какую-то малую часть. Там и так хватает желающих продать. И объемы. И политическая составляющая).

Наш газ високої якості, більше, ніж по євростандартам. Цілком можуть продати і за кордон. На наших біржах вони його дійсно продають, приблизно, по формулі Дюсельдорф-. Так само вони його зможуть продати і в європах. Наш газ високої якості, більше, ніж по євростандартам. Цілком можуть продати і за кордон. На наших біржах вони його дійсно продають, приблизно, по формулі Дюсельдорф-. Так само вони його зможуть продати і в європах.

И почему тогда не продают в европы?

Вёдер не хватает что ли или покупатели более нищие, чем наши? И почему тогда не продают в европы?Вёдер не хватает что ли или покупатели более нищие, чем наши? detroytred

Повідомлень: 23529 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 січ, 2021 20:23 Re: Політичні дискусії detroytred написав: И почему тогда не продают в европы?

Вёдер не хватает что ли или покупатели более нищие, чем наши? И почему тогда не продают в европы?Вёдер не хватает что ли или покупатели более нищие, чем наши?

Продавати має сенс, коли буде раза в 1,5-2 дорожче, ніж продати на місці, інакше шкурка виченки не варта. А такого немає. Продавати має сенс, коли буде раза в 1,5-2 дорожче, ніж продати на місці, інакше шкурка виченки не варта. А такого немає. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11437 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1154 раз. Подякували: 1321 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 січ, 2021 21:34 lapay написав: detroytred написав: И почему тогда не продают в европы?

Вёдер не хватает что ли или покупатели более нищие, чем наши? И почему тогда не продают в европы?Вёдер не хватает что ли или покупатели более нищие, чем наши?

Продавати має сенс, коли буде раза в 1,5-2 дорожче, ніж продати на місці, інакше шкурка виченки не варта. А такого немає. Продавати має сенс, коли буде раза в 1,5-2 дорожче, ніж продати на місці, інакше шкурка виченки не варта. А такого немає.

То есть транспортировка (ведра) или процесс участия в том рынке такие дорогие?



Да что бы ни было (хоть инопланетяне мешают), я же сразу на это указал - предположение об отсутствии возможности продавать в европах (що такого поки немає).

Поэтому покупатель должен определять цену в рынке при достаточной норме прибыли для производителей.



Интересно, когда газ был по 50, почему тогда в европы не продавали? То есть транспортировка (ведра) или процесс участия в том рынке такие дорогие?Да что бы ни было (хоть инопланетяне мешают), я же сразу на это указал - предположение об отсутствии возможности продавать в европах (що такого поки немає).Поэтому покупатель должен определять цену в рынке при достаточной норме прибыли для производителей.Интересно, когда газ был по 50, почему тогда в европы не продавали? detroytred

Повідомлень: 23529 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 січ, 2021 23:04 detroytred написав: Поэтому эти наши произволители-постачальники уже поставлены раком (в такие условия -- что за счастье этот свой "вонючий" газ, товар!, продать. И вполне будут удовлетворены достаточной нормой прибыли с населения).



То есть на нашем рынке цену диктовал бы спрос. Нищие покупатели. Даже будь десятки продавцов. Ведь в ведрах они в европы и на хабы газ не повезут, как Вы заметили выше.

Вместо этого монополист и регулятор ставят раком (диктуют цену) населению. Поэтому эти наши произволители-постачальники уже поставлены раком (в такие условия -- что за счастье этот свой "вонючий" газ, товар!, продать. И вполне будут удовлетворены достаточной нормой прибыли с населения).То есть на нашем рынке цену диктовал бы спрос. Нищие покупатели. Даже будь десятки продавцов. Ведь в ведрах они в европы и на хабы газ не повезут, как Вы заметили выше.Вместо этого монополист и регулятор ставят раком (диктуют цену) населению.

Дело в том, что Укргазвидобування на первом месте по стране по уплате налогов в бюджет, а Нафтогаз на втором, поэтому о норме прибыли там речь не идет, никто таких куриц не зарежет. Можно требовать нормы прибыли только от других игроков рынка. Дело в том, что Укргазвидобування на первом месте по стране по уплате налогов в бюджет, а Нафтогаз на втором, поэтому о норме прибыли там речь не идет, никто таких куриц не зарежет. Можно требовать нормы прибыли только от других игроков рынка. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 1062 З нами з: 10.06.19 Подякував: 36 раз. Подякували: 85 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 січ, 2021 23:15 Schmit написав:

Я це вангував, бо на форумах хвостики аж жовчю плюються.

Треба буде і собі подивитись, якщо така істерика то мабуть хороший виступ. Я це вангував, бо на форумах хвостики аж жовчю плюються.Треба буде і собі подивитись, якщо така істерика то мабуть хороший виступ. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 1062 З нами з: 10.06.19 Подякував: 36 раз. Подякували: 85 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6943694469456946 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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