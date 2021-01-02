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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 02 січ, 2021 20:20
lapay написав: detroytred написав:
И, сдается мне)), что добытчики-постачальники этого нашего газа не так уж легко смогут продать его в европах (лишь какую-то малую часть. Там и так хватает желающих продать. И объемы. И политическая составляющая).
Наш газ високої якості, більше, ніж по євростандартам. Цілком можуть продати і за кордон. На наших біржах вони його дійсно продають, приблизно, по формулі Дюсельдорф-. Так само вони його зможуть продати і в європах.
И почему тогда не продают в европы?
Вёдер не хватает что ли или покупатели более нищие, чем наши?
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Додано: Суб 02 січ, 2021 20:23
detroytred написав:
И почему тогда не продают в европы?
Вёдер не хватает что ли или покупатели более нищие, чем наши?
Продавати має сенс, коли буде раза в 1,5-2 дорожче, ніж продати на місці, інакше шкурка виченки не варта. А такого немає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 21:34
lapay написав: detroytred написав:
И почему тогда не продают в европы?
Вёдер не хватает что ли или покупатели более нищие, чем наши?
Продавати має сенс, коли буде раза в 1,5-2 дорожче, ніж продати на місці, інакше шкурка виченки не варта. А такого немає.
То есть транспортировка (ведра) или процесс участия в том рынке такие дорогие?
Да что бы ни было (хоть инопланетяне мешают), я же сразу на это указал - предположение об отсутствии возможности продавать в европах (що такого поки немає).
Поэтому покупатель должен определять цену в рынке при достаточной норме прибыли для производителей.
Интересно, когда газ был по 50, почему тогда в европы не продавали?
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Додано: Суб 02 січ, 2021 23:04
detroytred написав:
Поэтому эти наши произволители-постачальники уже поставлены раком (в такие условия -- что за счастье этот свой "вонючий" газ, товар!, продать. И вполне будут удовлетворены достаточной нормой прибыли с населения).
То есть на нашем рынке цену диктовал бы спрос. Нищие покупатели. Даже будь десятки продавцов. Ведь в ведрах они в европы и на хабы газ не повезут, как Вы заметили выше.
Вместо этого монополист и регулятор ставят раком (диктуют цену) населению.
Дело в том, что Укргазвидобування на первом месте по стране по уплате налогов в бюджет, а Нафтогаз на втором, поэтому о норме прибыли там речь не идет, никто таких куриц не зарежет. Можно требовать нормы прибыли только от других игроков рынка.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 23:15
Schmit написав:
Я це вангував, бо на форумах хвостики аж жовчю плюються.
Треба буде і собі подивитись, якщо така істерика то мабуть хороший виступ.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 23:17
detroytred написав:
То есть транспортировка (ведра) или процесс участия в том рынке такие дорогие?
Да что бы ни было (хоть инопланетяне мешают), я же сразу на это указал - предположение об отсутствии возможности продавать в европах (що такого поки немає).
Поэтому покупатель должен определять цену в рынке при достаточной норме прибыли для производителей.
Интересно, когда газ был по 50, почему тогда в европы не продавали?
Взагалі не розумію, про що мова. Продають надлишки. Якщо самім не вистачає, то експортувати сенсу немає, товар і тут куплять, практично по світовій ціні. Газ однаково не пахне, що сибірський, що туркменський чи українській. Різниця тільки в тому, що останнього видобувають менше, ніж споживають.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 23:28
lapay написав: detroytred написав:
То есть транспортировка (ведра) или процесс участия в том рынке такие дорогие?
Да что бы ни было (хоть инопланетяне мешают), я же сразу на это указал - предположение об отсутствии возможности продавать в европах (що такого поки немає).
Поэтому покупатель должен определять цену в рынке при достаточной норме прибыли для производителей.
Интересно, когда газ был по 50, почему тогда в европы не продавали?
Взагалі не розумію, про що мова. Продають надлишки. Якщо самім не вистачає, то експортувати сенсу немає, товар і тут куплять, практично по світовій ціні. Газ однаково не пахне, що сибірський, що туркменський чи українській. Різниця тільки в тому, що останнього видобувають менше, ніж споживають.
Так ограничение - газ собственной добычи - для населения.
Дорогой -- так цена заставит экономить потребителя, а производителей - развиваться, конкурировать, повышать доступность, снижая цену.
Но что имеем?
Открытые окна и форточки, рост цен, слабое развитие.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 23:34
unicdima написав: detroytred написав:
Поэтому эти наши произволители-постачальники уже поставлены раком (в такие условия -- что за счастье этот свой "вонючий" газ, товар!, продать. И вполне будут удовлетворены достаточной нормой прибыли с населения).
То есть на нашем рынке цену диктовал бы спрос. Нищие покупатели. Даже будь десятки продавцов. Ведь в ведрах они в европы и на хабы газ не повезут, как Вы заметили выше.
Вместо этого монополист и регулятор ставят раком (диктуют цену) населению.
Дело в том, что Укргазвидобування на первом месте по стране по уплате налогов в бюджет, а Нафтогаз на втором, поэтому о норме прибыли там речь не идет, никто таких куриц не зарежет. Можно требовать нормы прибыли только от других игроков рынка.
Если цель наполнить бюджет, то причём тут рынок, рыночные цены...
Могли б и просто деньги сдирать, а не под предлогом газа.
Рынок - это конкуренция, рыночные цены, спрос-предложение.
О том и речь, что прикрываются рыночной ценой.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 23:34
detroytred написав:
Так ограничение - газ собственной добычи - для населения.
Дорогой -- так цена заставит экономить потребителя, а производителей - развиваться, конкурировать, повышать доступность, снижая цену.
Обмеження тільки геологічні - все що було неглибого і об'ємно, вже викачали. Залишилось тільки те, що глибоко і дорого. Так само і по нафті. Догрібають колишні дешеві залишкі.
Ну, якщо б ціна була доларів 300-500, то і в нас би почали збільшувати видобуток, а так буде поступове згасання.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 23:45
Yuri_61 написав:
Неможливо зареєструватися на сайті подачі петицій Президенту України. Немає віконця для вводу даних для реєстрації.
Вони таким чином відгороджуються від народу!!!
Ганьба!!!!
Вверху справа ссылка Вхід/Реєстрація
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