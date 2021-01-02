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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6944694569466947

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:49

Re: Політичні дискусії


Ой, що це, невже "патріот" Полтава-Карпов виступає за коаліцію з ОПЗЖ?
неможеттакогобыть, вывсеврети.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:55

Re: Політичні дискусії

Старається шостий президент, не те що попередні п*ятеро:

https://hromadske.ua/posts/zelenskij-za ... ovim-rokom

Зеленський записав для кожної області і Криму окреме привітання з Новим роком

Президент Володимир Зеленський записав окреме відеопривітання для кожного регіону України, зокрема, й для Автономної Республіки Крим.
Ролики опубліковані на Facebook-сторінках відповідних обласних державних адміністрацій.

Так, жителям Донеччини та Луганщини президент побажав миру.

До кримчан Зеленський звернувся російською і побажав якнайшвидшого повернення до України. Відео опублікував представник президента в АР Крим Антон Кориневич.

Дніпропетровщині, своєму «рідному краю», президент побажав, щоб усе було «космічно, окрім цін». Окремо загадав і про свою малу батьківщину — Кривий Ріг.

Жителям Херсонщини Зеленський побажав, щоб їхнє життя було «як найкращий херсонський кавун — солодким, соковитим і без нітратів».

Якщо вам замало загальнонаціонального привітання Зеленського, знайдіть у Facebook сторінку вашої ОДА і подивіться персонально-регіональне привітання.

На відміну від загального привітання президента, яке тривало майже 15 хвилин, регіональні тривають близько хвилини.
Кармелюк
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